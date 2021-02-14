https://ria.ru/20210214/pozhar-1597454973.html

Площадь пожара в здании в центре Москвы увеличилась до 500 "квадратов"

Площадь пожара в здании в центре Москвы увеличилась до 500 "квадратов"

Площадь пожара в двухэтажном здании в центре Москвы составляет 500 квадратных метров, огонь быстро распространяется, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 14.02.2021

2021-02-14T21:01

2021-02-14T21:01

2021-02-14T21:02

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

происшествия

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Площадь пожара в двухэтажном здании в центре Москвы составляет 500 квадратных метров, огонь быстро распространяется, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.Ранее сообщалось, что возгорание произошло в доме 24/7, строение 3, на улице Мясницкой, были эвакуированы около 40 человек. МЧС информировало о ликвидации открытого горения, о пострадавших не сообщалось."Здание старой постройки, огонь быстро распространяется, площадь пожара 500 квадратных метров", - говорится в сообщении спасателей.

https://ria.ru/20210214/pozhar-1597403945.html

россия

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия