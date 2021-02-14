https://ria.ru/20210214/pozhar-1597454973.html
Площадь пожара в здании в центре Москвы увеличилась до 500 "квадратов"
Площадь пожара в здании в центре Москвы увеличилась до 500 "квадратов"
Площадь пожара в двухэтажном здании в центре Москвы составляет 500 квадратных метров, огонь быстро распространяется, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 14.02.2021
2021-02-14T21:01
2021-02-14T21:01
2021-02-14T21:02
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/151910/47/1519104718_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3e7143d31a12b85589d0daff74d7464a.jpg
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Площадь пожара в двухэтажном здании в центре Москвы составляет 500 квадратных метров, огонь быстро распространяется, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.Ранее сообщалось, что возгорание произошло в доме 24/7, строение 3, на улице Мясницкой, были эвакуированы около 40 человек. МЧС информировало о ликвидации открытого горения, о пострадавших не сообщалось."Здание старой постройки, огонь быстро распространяется, площадь пожара 500 квадратных метров", - говорится в сообщении спасателей.
https://ria.ru/20210214/pozhar-1597403945.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/151910/47/1519104718_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d8788726bebc4f39cb0a81f43ce22686.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия