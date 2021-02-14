https://ria.ru/20210214/pozhar-1597453814.html
В здании в центре Москвы произошел пожар
В здании в центре Москвы произошел пожар
Около 40 человек эвакуировали из здания в центре Москвы из-за пожара, заявили РИА Новости в пресс-службе МЧС. РИА Новости, 14.02.2021
2021-02-14T20:49
2021-02-14T20:49
2021-02-14T22:40
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
происшествия
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Около 40 человек эвакуировали из здания в центре Москвы из-за пожара, заявили РИА Новости в пресс-службе МЧС.Возгорание произошло по адресу: улица Мясницкая, дом 24/7, строение три."По прибытии пожарно-спасательных подразделений происходило загорание на первом этаже двухэтажного здания", — говорится в сообщении.По данным МЧС, открытое горение ликвидировали, информации о пострадавших не поступало.В дептрансе добавили, что из-за пожара движение по Мясницкой полностью перекрыли."Произошло возгорание в жилом доме. <...> Затруднение движения — 0,4 километра", — отметили в департаменте.Как позднее заявили в МЧС, в доме произошло обрушение кровли и перекрытий первого и второго этажей. В 22:07 пожар удалось ликвидировать.
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости.
Около 40 человек эвакуировали из здания в центре Москвы
из-за пожара, заявили РИА Новости в пресс-службе МЧС
.
Возгорание произошло по адресу: улица Мясницкая, дом 24/7, строение три.
"По прибытии пожарно-спасательных подразделений происходило загорание на первом этаже двухэтажного здания", — говорится в сообщении.
По данным МЧС, открытое горение ликвидировали, информации о пострадавших не поступало.
В дептрансе добавили, что из-за пожара движение по Мясницкой полностью перекрыли.
"Произошло возгорание в жилом доме. <...> Затруднение движения — 0,4 километра", — отметили в департаменте.
Как позднее заявили в МЧС, в доме произошло обрушение кровли и перекрытий первого и второго этажей. В 22:07 пожар удалось ликвидировать.