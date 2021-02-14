https://ria.ru/20210214/pozhar-1597453814.html

В здании в центре Москвы произошел пожар

В здании в центре Москвы произошел пожар

Около 40 человек эвакуировали из здания в центре Москвы из-за пожара, заявили РИА Новости в пресс-службе МЧС. РИА Новости, 14.02.2021

2021-02-14T20:49

2021-02-14T20:49

2021-02-14T22:40

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

происшествия

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Около 40 человек эвакуировали из здания в центре Москвы из-за пожара, заявили РИА Новости в пресс-службе МЧС.Возгорание произошло по адресу: улица Мясницкая, дом 24/7, строение три."По прибытии пожарно-спасательных подразделений происходило загорание на первом этаже двухэтажного здания", — говорится в сообщении.По данным МЧС, открытое горение ликвидировали, информации о пострадавших не поступало.В дептрансе добавили, что из-за пожара движение по Мясницкой полностью перекрыли."Произошло возгорание в жилом доме. <...> Затруднение движения — 0,4 километра", — отметили в департаменте.Как позднее заявили в МЧС, в доме произошло обрушение кровли и перекрытий первого и второго этажей. В 22:07 пожар удалось ликвидировать.

https://radiosputnik.ria.ru/20210203/pozhar-1595798411.html

россия

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия