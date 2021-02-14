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В Сочи локализовали пожар в торговом здании
В Сочи локализовали пожар в торговом здании
Пожар в двухэтажном торговом здании, который вспыхнул в ночь на воскресенье в Сочи, локализован, пострадавших нет, сообщает главное управление МЧС по... РИА Новости, 14.02.2021
2021-02-14T06:51
2021-02-14T06:51
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сочи
краснодарский край
происшествия
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СОЧИ, 14 фев - РИА Новости. Пожар в двухэтажном торговом здании, который вспыхнул в ночь на воскресенье в Сочи, локализован, пострадавших нет, сообщает главное управление МЧС по Краснодарскому краю.Ранее главк МЧС сообщил, что на Демократической улице в Адлерском районе Сочи горит двухэтажное торговое здание, предварительная площадь возгорания - 800 квадратных метров."Пожар в МО Сочи в 6.03 локализован на площади 800 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет", - сообщили в ведомстве.Также на место прибыли сотрудники администрации. По их словам, угрозы распространения пожара на жилые дома нет.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сочи, краснодарский край, происшествия

В Сочи локализовали пожар в торговом здании

06:51 14.02.2021
 
© РИА Новости / Александр Кожохин / Перейти в фотобанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России - РИА Новости, 1920, 14.02.2021
© РИА Новости / Александр Кожохин
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СОЧИ, 14 фев - РИА Новости. Пожар в двухэтажном торговом здании, который вспыхнул в ночь на воскресенье в Сочи, локализован, пострадавших нет, сообщает главное управление МЧС по Краснодарскому краю.
Ранее главк МЧС сообщил, что на Демократической улице в Адлерском районе Сочи горит двухэтажное торговое здание, предварительная площадь возгорания - 800 квадратных метров.
"Пожар в МО Сочи в 6.03 локализован на площади 800 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет", - сообщили в ведомстве.
Также на место прибыли сотрудники администрации. По их словам, угрозы распространения пожара на жилые дома нет.
"В Адлерском районе на рынке произошло возгорание. Имущество частного лица застраховано. Угрозы распространения огня на жилые постройки нет. На месте находятся сотрудники администрации Адлерского района района, которые следят за развитием ситуации", - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)СочиКраснодарский крайПроисшествия
 
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