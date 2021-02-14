https://ria.ru/20210214/pozhar-1597393823.html
В Сочи локализовали пожар в торговом здании
В Сочи локализовали пожар в торговом здании
Пожар в двухэтажном торговом здании, который вспыхнул в ночь на воскресенье в Сочи, локализован, пострадавших нет, сообщает главное управление МЧС по... РИА Новости, 14.02.2021
2021-02-14T06:51
2021-02-14T06:51
2021-02-14T06:51
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сочи
краснодарский край
происшествия
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СОЧИ, 14 фев - РИА Новости. Пожар в двухэтажном торговом здании, который вспыхнул в ночь на воскресенье в Сочи, локализован, пострадавших нет, сообщает главное управление МЧС по Краснодарскому краю.Ранее главк МЧС сообщил, что на Демократической улице в Адлерском районе Сочи горит двухэтажное торговое здание, предварительная площадь возгорания - 800 квадратных метров."Пожар в МО Сочи в 6.03 локализован на площади 800 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет", - сообщили в ведомстве.Также на место прибыли сотрудники администрации. По их словам, угрозы распространения пожара на жилые дома нет.
https://radiosputnik.ria.ru/20210213/pozhar-1597346977.html
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сочи, краснодарский край, происшествия