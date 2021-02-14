https://ria.ru/20210214/pozhar-1597393823.html

В Сочи локализовали пожар в торговом здании

В Сочи локализовали пожар в торговом здании

Пожар в двухэтажном торговом здании, который вспыхнул в ночь на воскресенье в Сочи, локализован, пострадавших нет, сообщает главное управление МЧС по... РИА Новости, 14.02.2021

2021-02-14T06:51

2021-02-14T06:51

2021-02-14T06:51

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

сочи

краснодарский край

происшествия

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СОЧИ, 14 фев - РИА Новости. Пожар в двухэтажном торговом здании, который вспыхнул в ночь на воскресенье в Сочи, локализован, пострадавших нет, сообщает главное управление МЧС по Краснодарскому краю.Ранее главк МЧС сообщил, что на Демократической улице в Адлерском районе Сочи горит двухэтажное торговое здание, предварительная площадь возгорания - 800 квадратных метров."Пожар в МО Сочи в 6.03 локализован на площади 800 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет", - сообщили в ведомстве.Также на место прибыли сотрудники администрации. По их словам, угрозы распространения пожара на жилые дома нет.

https://radiosputnik.ria.ru/20210213/pozhar-1597346977.html

сочи

краснодарский край

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сочи, краснодарский край, происшествия