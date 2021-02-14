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В Сочи загорелось двухэтажное торговое здание
В Сочи загорелось двухэтажное торговое здание
Двухэтажное торговое здание горит в Сочи, площадь пожара достигает 800 квадратных метров, сообщает главное управление МЧС России по Краснодарскому краю. РИА Новости, 14.02.2021
2021-02-14T05:50
2021-02-14T05:50
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сочи
происшествия
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Двухэтажное торговое здание горит в Сочи, площадь пожара достигает 800 квадратных метров, сообщает главное управление МЧС России по Краснодарскому краю.Отмечается, что пожар начался в двухэтажном здании, расположенном на Демократической улице в Адлерском районе Сочи.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сочи, происшествия

В Сочи загорелось двухэтажное торговое здание

05:50 14.02.2021
 
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России - РИА Новости, 1920, 14.02.2021
© РИА Новости / Николай Хижняк
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Двухэтажное торговое здание горит в Сочи, площадь пожара достигает 800 квадратных метров, сообщает главное управление МЧС России по Краснодарскому краю.
Отмечается, что пожар начался в двухэтажном здании, расположенном на Демократической улице в Адлерском районе Сочи.
"В 3.13 по прибытии к месту первого подразделения установлено, что происходит горение на торговой площади, наблюдается сильное задымление... В 3.24 объявлен ранг пожара №2. Для тушения пожара привлечено 58 человек и 19 единиц техники, в том числе от МЧС России 35 человек, 12 единиц техники. Предварительная площадь пожара 800 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Сотрудник противопожарной службы - РИА Новости, 1920, 13.02.2021
Вчера, 17:02
Люди прыгали с третьего этажа, спасаясь от пожара на юго-востоке Москвы
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)СочиПроисшествия
 
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