В Сочи загорелось двухэтажное торговое здание

"В 3.13 по прибытии к месту первого подразделения установлено, что происходит горение на торговой площади, наблюдается сильное задымление... В 3.24 объявлен ранг пожара №2. Для тушения пожара привлечено 58 человек и 19 единиц техники, в том числе от МЧС России 35 человек, 12 единиц техники. Предварительная площадь пожара 800 квадратных метров", - говорится в сообщении.