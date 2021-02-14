https://ria.ru/20210214/pozhar-1597392892.html
В Сочи загорелось двухэтажное торговое здание
В Сочи загорелось двухэтажное торговое здание
Двухэтажное торговое здание горит в Сочи, площадь пожара достигает 800 квадратных метров, сообщает главное управление МЧС России по Краснодарскому краю. РИА Новости, 14.02.2021
2021-02-14T05:50
2021-02-14T05:50
2021-02-14T05:50
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сочи
происшествия
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Двухэтажное торговое здание горит в Сочи, площадь пожара достигает 800 квадратных метров, сообщает главное управление МЧС России по Краснодарскому краю.Отмечается, что пожар начался в двухэтажном здании, расположенном на Демократической улице в Адлерском районе Сочи.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сочи, происшествия