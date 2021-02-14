https://ria.ru/20210214/pogoda-1597398691.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье

Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье

Кратковременный снег, слабая метель и до минус 14 градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 14.02.2021

2021-02-14T09:09

2021-02-14T09:09

2021-02-14T09:09

погода

евгений тишковец

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Кратковременный снег, слабая метель и до минус 14 градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."В Москве облачно, кратковременный снег, слабая метель. Температура воздуха в столице минус 12-14, в Подмосковье минус 10-15. Ветер северо-западный 4-9 метра в секунду, порывистый", - сказал Тишковец.Вместе с тем синоптик отметил, что температурный фон на 8-9 градусов ниже положенного по климатической норме. Атмосферное давление будет расти и составит 747 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20210209/koronavirus-1596611125.html

москва

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, евгений тишковец, москва, московская область (подмосковье), общество