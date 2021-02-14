https://ria.ru/20210214/pogoda-1597393449.html

В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности

В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности

Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте ведомства. РИА Новости, 14.02.2021

2021-02-14T06:14

2021-02-14T06:14

2021-02-14T09:54

гидрометцентр

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте ведомства.Отмечается, что предупреждение о гололедице в столице и области действует до 22:00 15 февраля.Накануне столичный регион настигли мощные снегопады. За два дня в Москве выпало свыше 65 процентов месячной нормы осадков для февраля. Общий прирост снежного покрова за пятницу и субботу превысил отметку в 30 сантиметров. Образовались сильные пробки, из-за непогоды аэропорты вынуждены были задерживать вылеты самолетов. По данным синоптиков, высота сугробов в Москве может побить рекорд 65-летней давности: тогда в городе выпало 60 сантиметров снега. В субботу этот показатель составлял 56 сантиметров.

https://realty.ria.ru/20210204/viktorina-1595996586.html

москва

московская область (подмосковье)

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гидрометцентр, москва, московская область (подмосковье), общество