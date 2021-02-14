https://ria.ru/20210214/podmoskove-1597416066.html
Коммунальщики Подмосковья вывезли более 24,5 тысячи кубометров снега
Коммунальщики Подмосковья вывезли более 24,5 тысячи кубометров снега
Коммунальные службы Подмосковья вывезли с общественных территорий и из дворов более 24,5 тысячи кубометров снега, сообщает пресс-служба областного министерства... РИА Новости, 14.02.2021
2021-02-14T13:06
2021-02-14T13:06
2021-02-14T13:06
михаил хайкин
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Коммунальные службы Подмосковья вывезли с общественных территорий и из дворов более 24,5 тысячи кубометров снега, сообщает пресс-служба областного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры в своём."Вчера с общественных территорий и дворов коммунальные службы вывезли 24,6 тысячи кубометров снега. На вывоз снега коммунальщикам потребуется пять дней", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Как добавил министр благоустройства Михаил Хайкин, ситуация в некоторых муниципалитетах непростая, где-то на помощь коммунальщикам пришли волонтеры, сотрудники администраций."Спасибо всем неравнодушным жителям, которые понимают всю ситуацию. Осадки прекратились только к вчерашнему вечеру. Мы мобилизовали все силы и ресурсы. Работы будут продолжены в круглосуточном режиме, пока не устраним все последствия снегопада", - цитирует пресс-служба Хайкина.
https://ria.ru/20210214/podmoskove-1597415567.html
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михаил хайкин, московская область (подмосковье), общество