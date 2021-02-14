https://ria.ru/20210214/pervye-1597227787.html

Догнать и перегнать Америку. Помог ли китайской экономике коронавирус

Догнать и перегнать Америку. Помог ли китайской экономике коронавирус

Год назад Китай стал отправной точкой для нового коронавируса. Страна в эпицентре пандемии не только оперативно справилась с вызовом, но и извлекла из этого... РИА Новости, 14.02.2021

2021-02-14T08:00

2021-02-14T08:00

2021-02-14T08:01

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

юань

китай

в мире

экономика

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости, Софья Мельничук. Год назад Китай стал отправной точкой для нового коронавируса. Страна в эпицентре пандемии не только оперативно справилась с вызовом, но и извлекла из этого выгоду. Пока весь мир подсчитывает убытки, экономика КНР демонстрирует уверенный рост. Насколько стабилен этот успех, разбиралось РИА Новости. Черный лебедьВ январе 2020 года коронавирус наступал стремительно. Китайские города один за другим объявляли карантин. Вскоре эпидемия перекинулась на другие страны — цепочки поставок оборвались, самолеты не летали, по всему миру закрывались фабрики, магазины и рестораны, а эксперты предсказывали экономический обвал. Пекин до сих пор критикуют за медлительность — о первых случаях COVID-19 в стране узнали еще в конце 2019-го, но не спешили рассказать об этом миру. Правда, сами китайцы очень быстро взяли ситуацию под контроль. Уже в мае власти, по сути, объявили о победе над вирусом — в очном порядке провели в столице "две сессии": заседания парламента и главного консультативного органа страны. В октябре во время недельных каникул в честь Дня образования республики в путешествие по стране отправились почти полмиллиарда человек. А спустя месяц во время марафона распродаж "дня холостяка" китайцы потратили около 56 миллиардов долларов. Еще через два месяца Китай стал единственной страной, где экономика по итогам 2020 года показала рост. Самый маленький с 1976-го — но все же рост. ВВП увеличился на 2,3 процента — это больше, чем предсказывал Международный валютный фонд (1,9 процента). К тому же годовой ВВП впервые перевалил за 100 триллионов юаней и составил 101,6 триллиона (15,7 триллиона долларов).Китайское народное хозяйство совершило V-образный "нырок": уже во втором квартале 2020-го экономика оттолкнулась от низшей точки, достигнутой в марте. Фабрики взялись за обеспечение огромного спроса на медицинские товары и электронику для работы из дома. С марта по декабрь китайские производители снабдили внешний мир 224 миллиардами масок — по 40 на каждого жителя Земли за пределами КНР. Настоящий экспортный бум."Наша страна быстро обуздала вспышку, быстро перезапустила работу и производство, быстро достигла экономического роста", — говорил глава Национального бюро статистики (НБС) Нин Цзичжэ. Быстрее и выше СШАКитайская экономика вышла из пандемийного года в плюсе — единственная их крупных. По мнению специалистов, это означает, что она и дальше будет расти быстрее остальных. В 2021-м китайский ВВП, предположительно, увеличится на 8,2 процента. Такими темпами республика может догнать Штаты по показателям внутреннего валового продукта не в середине 2030-х, как предсказывали аналитики, а раньше. В США годовой объем ВВП сократился на 2,3 процента — до 20,93 триллиона долларов. Сейчас китайская экономика отстает от американской на 6,2 триллиона. Для сравнения: в 2019-м — на 7,1. Эксперты японской финансовой холдинговой компании Nomura сделали вывод: по китайскому народному хозяйству коронавирус ударил не так ощутимо, как по американскому, и Китай догонит США уже в 2028 году. А если национальная валюта укрепится и будет стоить около шести юаней за доллар — еще на два года раньше. Сейчас в среднем за доллар дают 6,9 юаня. В американском финансовом холдинге J.P. Morgan Asset Management тоже подсчитали, что КНР догонит Америку в ближайшие восемь-десять лет. С этим согласны и аналитики китайского инвестиционного банка China Renaissance. Впрочем, такой рост сложно назвать триумфальным, полагает Алексей Кузнецов, врио директора Института научной информации по общественным наукам РАН. "Просто многие государства имели небольшие темпы и ушли в минус, а у Китая высокие темпы превратились в низкие, но положительные, — поясняет он. — Уверен, что Китай со временем обгонит США, потому что скорость прироста китайской экономики каждый год выше американской. А по покупательной способности он уже давно оставил Соединенные Штаты позади". Но нельзя учитывать только эти факторы. "Не забываете, что китайцев примерно в четыре раза больше, чем американцев. Поэтому по ВВП на душу населения, разумеется, Китай сильно отстает от Штатов", — подчеркивает эксперт. Действительно, в США этот показатель в пять раз выше, чем в Китае — 63,2 тысячи долларов против 11 тысяч. К тому же экономисты, которых заботит устойчивость роста, обращают внимание на особенность китайского успеха в 2020-м — восстановление за счет производства и экспорта, но не внутреннего спроса. Потребление на граниПричем Пекин в последние годы старается сократить зависимость от экспорта — дешевой неквалифицированной рабочей силы все меньше по мере развития страны. О необходимости стимулировать внутренний спрос китайское руководство говорит давно, и в прошлом году председатель КНР не раз напоминал об этой задаче. Но пока не складывается: внутреннее потребление в Китае не растет, а периодические локдауны этому не способствуют. В конце января власти уже ограничили перемещение граждан по стране в преддверии китайского Нового года. Но люди в любом случае не спешат тратить деньги. Как и в других странах, в КНР эпидемия ударила по рынку труда. Больше всего пострадала сфера услуг, главным образом — ресторанный и гостиничный бизнес. В больших городах те, кто сохранил место, трудятся меньше, а значит, и получают меньше. Нелегко выпускникам вузов — они сразу стали безработными. При этом в 2021-м университеты подготовят еще около 8,7 миллиона специалистов. Особенно тяжело рабочим мигрантам, которые приезжают в города из деревень. Таких в стране около 290 миллионов — 37 процентов работоспособного населения, и около половины задействованы в сфере обслуживания. В прошлом году пять миллионов лишились мест. Ниже доходы — ниже и траты, и неудивительно, что китайские розничные продавцы заработали в прошлом году на 3,9 процента меньше, чем в 2019-м. Еще одна проблема — долги и компаний, и граждан. Это и раньше подтачивало китайскую экономику, а в первые девять месяцев 2020 года ситуация усугубилась. Теперь Народному банку предстоит найти баланс между поддержкой и закредитованностью: при низком уровне потребления возвращать займы сложно. Как бы то ни было, эксперты надеются, что в новом году экономика КНР не подведет. В противном случае не поздоровится всем — от производителей электрооборудования и компьютерных запчастей до поставщиков железной руды и сои, которые зависят от внутрикитайского спроса.

https://ria.ru/20210211/komissiya-1596860746.html

https://ria.ru/20210204/porty-1595891286.html

https://ria.ru/20210104/uspekh-1588789699.html

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, юань, китай, в мире, экономика