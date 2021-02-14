https://ria.ru/20210214/obrushenie-1597457277.html

У горящего в центре Москвы здания обрушились перекрытия и крыша

У горящего в центре Москвы здания обрушились перекрытия и крыша

Пожар в здании в центре Москвы локализован на площади 500 квадратных метров, частично обрушилась кровля, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 14.02.2021

2021-02-14T21:50

2021-02-14T21:50

2021-02-14T22:06

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

происшествия

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Пожар в здании в центре Москвы локализован на площади 500 квадратных метров, частично обрушилась кровля, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.Ранее сообщалось, что возгорание произошло по адресу улица Мясницкая, дом 24/7 строение 3. Около 40 человек эвакуировали из здания. Открытое горение было ликвидировано. Площадь пожара составляет 500 квадратных метров."Произошло частичное обрушение кровли и перекрытий 1 и 2 этажей. 21.40 пожар локализован на площади 500 квадратных метров", - говорится в сообщении.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия