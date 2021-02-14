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У горящего в центре Москвы здания обрушились перекрытия и крыша
У горящего в центре Москвы здания обрушились перекрытия и крыша
Пожар в здании в центре Москвы локализован на площади 500 квадратных метров, частично обрушилась кровля, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 14.02.2021
2021-02-14T21:50
2021-02-14T21:50
2021-02-14T22:06
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
происшествия
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Пожар в здании в центре Москвы локализован на площади 500 квадратных метров, частично обрушилась кровля, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.Ранее сообщалось, что возгорание произошло по адресу улица Мясницкая, дом 24/7 строение 3. Около 40 человек эвакуировали из здания. Открытое горение было ликвидировано. Площадь пожара составляет 500 квадратных метров."Произошло частичное обрушение кровли и перекрытий 1 и 2 этажей. 21.40 пожар локализован на площади 500 квадратных метров", - говорится в сообщении.
москва
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия