https://ria.ru/20210214/obrushenie-1597414582.html

После обрушения крыши ангара на юге Москвы завели дело

После обрушения крыши ангара на юге Москвы завели дело

Следователи завели уголовное дело по факту гибели мужчины в результате обрушения кровли ангара на юге Москвы, сообщила журналистам старший помощник руководителя РИА Новости, 14.02.2021

2021-02-14T12:38

2021-02-14T12:38

2021-02-14T13:32

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

происшествия

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело по факту гибели мужчины в результате обрушения кровли ангара на юге Москвы, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова.Ранее сообщалось, что кровля ангара обрушилась в московском районе Царицыно, погиб один человек."Нагатинским межрайонным следственным отделом следственного управления по Южному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - сказала Иванова.Она отметила, что сейчас следователи проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося, назначена судебно-медицинская экспертиза.

https://radiosputnik.ria.ru/20210212/dtp-1597283100.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия