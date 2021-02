https://ria.ru/20210214/muzyka-1597258602.html

Звезды составили плейлисты в Spotify ко Дню святого Валентина

Звезды составили плейлисты в Spotify ко Дню святого Валентина

Звездные пары составили романтические плейлисты в Spotify ко Дню святого Валентина, рассказали в пресс-службе музыкального сервиса в России. РИА Новости, 14.02.2021

2021-02-14T01:20

2021-02-14T01:20

2021-02-14T01:20

культура

россия

музыка

новости культуры

ариана гранде

канье уэст

земфира

фрэнк синатра

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/155609/62/1556096292_0:99:3104:1845_1920x0_80_0_0_e7572ce7506a6a86d2225f762e67bb8d.jpg

МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Звездные пары составили романтические плейлисты в Spotify ко Дню святого Валентина, рассказали в пресс-службе музыкального сервиса в России."Специально к празднику российские исполнители и известные блогеры вместе со своими половинками запустили совместные подборки с помощью функции общих плейлистов в Spotify, которая позволяет добавлять треки сразу нескольким авторам", — пояснили в пресс-службе сервиса. Так, в плейлист "Монеточка и Витя Исаев", составленным этими музыкантами, попали треки "Искала" Земфиры, "Love Lockdown" Канье Уэста, энергичный "Single Ladies" Бейонсе, а также романтичный "The Way You Look Tonight" Фрэнка Синатры.Общий плейлист "Антон и Саша" солиста Tesla Boy Антона Севидова и актрисы Саши Ревенко получился жанрово разнообразным: здесь лиричный "Thinkin bout you" в исполнении Фрэнка Оушена, нежный "Neighborhood #1 (Tunnels)" группы Arcade Fire, и "В кровать тебя хочу" от Шарлот. В музыкальную подборку "#spotifyдлядвоих" рэпера GONE.Fludd и артистки Тани Текис вошли "Passin’ me by" в исполнении The Pharcyde, "Butterfly" группы Crazy Town и "California love" от 2Pac. Кроме того, Spotify совместно с Tinder проанализировали данные по прослушиваниям и выявили самые популярные треки, которые чаще всего размещают в своем профиле пользователи приложения для дейтинга.В топ-5 гимнов пользователей Tinder в мире вошли "Good day" от SZA, хит Оливии Родриго "drivers license", а также "Blinding lights" The Weeknd. За ними следуют "Mood" 24kGoldn и Iann Dior и "34+35" Арины Гранде.

https://ria.ru/20210211/muzyka-1596859832.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, музыка, новости культуры, ариана гранде, канье уэст, земфира, фрэнк синатра