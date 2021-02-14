Звезды составили плейлисты в Spotify ко Дню святого Валентина
МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Звездные пары составили романтические плейлисты в Spotify ко Дню святого Валентина, рассказали в пресс-службе музыкального сервиса в России.
"Специально к празднику российские исполнители и известные блогеры вместе со своими половинками запустили совместные подборки с помощью функции общих плейлистов в Spotify, которая позволяет добавлять треки сразу нескольким авторам", — пояснили в пресс-службе сервиса.
© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкПевица Земфира во время выступления на презентации журнала «Citizen K» в галерее «Триумф» в Москве.
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Певица Земфира во время выступления на презентации журнала «Citizen K» в галерее «Триумф» в Москве.
© AP Photo / Michael WykeКанье Уэст
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Канье Уэст
© AP Photo / Michael Wyke
© AP PhotoАмериканский певец и актер Фрэнк Синатра.
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Американский певец и актер Фрэнк Синатра.
© AP Photo
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Певица Земфира во время выступления на презентации журнала «Citizen K» в галерее «Триумф» в Москве.
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Канье Уэст
© AP Photo / Michael Wyke
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Американский певец и актер Фрэнк Синатра.
© AP Photo
Так, в плейлист "Монеточка и Витя Исаев", составленным этими музыкантами, попали треки "Искала" Земфиры, "Love Lockdown" Канье Уэста, энергичный "Single Ladies" Бейонсе, а также романтичный "The Way You Look Tonight" Фрэнка Синатры.
Общий плейлист "Антон и Саша" солиста Tesla Boy Антона Севидова и актрисы Саши Ревенко получился жанрово разнообразным: здесь лиричный "Thinkin bout you" в исполнении Фрэнка Оушена, нежный "Neighborhood #1 (Tunnels)" группы Arcade Fire, и "В кровать тебя хочу" от Шарлот.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМузыкант, создатель группы Tesla Boy Антон Севидов и актриса Александра Ревенко на церемонии закрытия 27-го Открытого российского кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи.
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Музыкант, создатель группы Tesla Boy Антон Севидов и актриса Александра Ревенко на церемонии закрытия 27-го Открытого российского кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи.
© AP Photo / Invision/Owen SweeneyГруппа Arcade Fire во время выступления в рамках тура Everything Now Continued Tour в Филадельфии.
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Группа Arcade Fire во время выступления в рамках тура Everything Now Continued Tour в Филадельфии.
© AP Photo / Invision/Owen Sweeney
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Музыкант, создатель группы Tesla Boy Антон Севидов и актриса Александра Ревенко на церемонии закрытия 27-го Открытого российского кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи.
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Группа Arcade Fire во время выступления в рамках тура Everything Now Continued Tour в Филадельфии.
© AP Photo / Invision/Owen Sweeney
В музыкальную подборку "#spotifyдлядвоих" рэпера GONE.Fludd и артистки Тани Текис вошли "Passin’ me by" в исполнении The Pharcyde, "Butterfly" группы Crazy Town и "California love" от 2Pac.
Кроме того, Spotify совместно с Tinder проанализировали данные по прослушиваниям и выявили самые популярные треки, которые чаще всего размещают в своем профиле пользователи приложения для дейтинга.
© AP Photo / Jordan StraussПевица Ариана Гранде
© AP Photo / Jordan Strauss
Певица Ариана Гранде
В топ-5 гимнов пользователей Tinder в мире вошли "Good day" от SZA, хит Оливии Родриго "drivers license", а также "Blinding lights" The Weeknd. За ними следуют "Mood" 24kGoldn и Iann Dior и "34+35" Арины Гранде.