Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20210214/muzyka-1597258602.html
Звезды составили плейлисты в Spotify ко Дню святого Валентина
Звезды составили плейлисты в Spotify ко Дню святого Валентина
Звездные пары составили романтические плейлисты в Spotify ко Дню святого Валентина, рассказали в пресс-службе музыкального сервиса в России. РИА Новости, 14.02.2021
2021-02-14T01:20
2021-02-14T01:20
культура
россия
музыка
новости культуры
ариана гранде
канье уэст
земфира
фрэнк синатра
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155609/62/1556096292_0:99:3104:1845_1920x0_80_0_0_e7572ce7506a6a86d2225f762e67bb8d.jpg
МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Звездные пары составили романтические плейлисты в Spotify ко Дню святого Валентина, рассказали в пресс-службе музыкального сервиса в России."Специально к празднику российские исполнители и известные блогеры вместе со своими половинками запустили совместные подборки с помощью функции общих плейлистов в Spotify, которая позволяет добавлять треки сразу нескольким авторам", — пояснили в пресс-службе сервиса. Так, в плейлист "Монеточка и Витя Исаев", составленным этими музыкантами, попали треки "Искала" Земфиры, "Love Lockdown" Канье Уэста, энергичный "Single Ladies" Бейонсе, а также романтичный "The Way You Look Tonight" Фрэнка Синатры.Общий плейлист "Антон и Саша" солиста Tesla Boy Антона Севидова и актрисы Саши Ревенко получился жанрово разнообразным: здесь лиричный "Thinkin bout you" в исполнении Фрэнка Оушена, нежный "Neighborhood #1 (Tunnels)" группы Arcade Fire, и "В кровать тебя хочу" от Шарлот. В музыкальную подборку "#spotifyдлядвоих" рэпера GONE.Fludd и артистки Тани Текис вошли "Passin’ me by" в исполнении The Pharcyde, "Butterfly" группы Crazy Town и "California love" от 2Pac. Кроме того, Spotify совместно с Tinder проанализировали данные по прослушиваниям и выявили самые популярные треки, которые чаще всего размещают в своем профиле пользователи приложения для дейтинга.В топ-5 гимнов пользователей Tinder в мире вошли "Good day" от SZA, хит Оливии Родриго "drivers license", а также "Blinding lights" The Weeknd. За ними следуют "Mood" 24kGoldn и Iann Dior и "34+35" Арины Гранде.
https://ria.ru/20210211/muzyka-1596859832.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/155609/62/1556096292_9:0:2740:2048_1920x0_80_0_0_a32603d1dd357c9987bf54045f004269.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, музыка, новости культуры, ариана гранде, канье уэст, земфира, фрэнк синатра

Звезды составили плейлисты в Spotify ко Дню святого Валентина

01:20 14.02.2021
 
© РИА Новости / Максим БлиновПевица Монеточка
Певица Монеточка - РИА Новости, 1920, 14.02.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Звездные пары составили романтические плейлисты в Spotify ко Дню святого Валентина, рассказали в пресс-службе музыкального сервиса в России.
"Специально к празднику российские исполнители и известные блогеры вместе со своими половинками запустили совместные подборки с помощью функции общих плейлистов в Spotify, которая позволяет добавлять треки сразу нескольким авторам", — пояснили в пресс-службе сервиса.
© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкПевица Земфира во время выступления на презентации журнала «Citizen K» в галерее «Триумф» в Москве.
Презентация нового журнала «Citizen K»
1 из 3
Певица Земфира во время выступления на презентации журнала «Citizen K» в галерее «Триумф» в Москве.
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в фотобанк
© AP Photo / Michael WykeКанье Уэст
Канье Уэст
2 из 3
Канье Уэст
© AP Photo / Michael Wyke
© AP PhotoАмериканский певец и актер Фрэнк Синатра.
Американский певец и актер Фрэнк Синатра
3 из 3
Американский певец и актер Фрэнк Синатра.
© AP Photo
1 из 3
Певица Земфира во время выступления на презентации журнала «Citizen K» в галерее «Триумф» в Москве.
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в фотобанк
2 из 3
Канье Уэст
© AP Photo / Michael Wyke
3 из 3
Американский певец и актер Фрэнк Синатра.
© AP Photo
Так, в плейлист "Монеточка и Витя Исаев", составленным этими музыкантами, попали треки "Искала" Земфиры, "Love Lockdown" Канье Уэста, энергичный "Single Ladies" Бейонсе, а также романтичный "The Way You Look Tonight" Фрэнка Синатры.
Общий плейлист "Антон и Саша" солиста Tesla Boy Антона Севидова и актрисы Саши Ревенко получился жанрово разнообразным: здесь лиричный "Thinkin bout you" в исполнении Фрэнка Оушена, нежный "Neighborhood #1 (Tunnels)" группы Arcade Fire, и "В кровать тебя хочу" от Шарлот.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМузыкант, создатель группы Tesla Boy Антон Севидов и актриса Александра Ревенко на церемонии закрытия 27-го Открытого российского кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи.
Музыкант, создатель группы Tesla Boy Антон Севидов и актриса Александра Ревенко на церемонии закрытия 27-го Открытого российского кинофестиваля Кинотавр
1 из 2
Музыкант, создатель группы Tesla Boy Антон Севидов и актриса Александра Ревенко на церемонии закрытия 27-го Открытого российского кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© AP Photo / Invision/Owen SweeneyГруппа Arcade Fire во время выступления в рамках тура Everything Now Continued Tour в Филадельфии.
Группа Arcade Fire во время выступления в рамках тура Everything Now Continued Tour в Филадельфии
2 из 2
Группа Arcade Fire во время выступления в рамках тура Everything Now Continued Tour в Филадельфии.
© AP Photo / Invision/Owen Sweeney
1 из 2
Музыкант, создатель группы Tesla Boy Антон Севидов и актриса Александра Ревенко на церемонии закрытия 27-го Открытого российского кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
2 из 2
Группа Arcade Fire во время выступления в рамках тура Everything Now Continued Tour в Филадельфии.
© AP Photo / Invision/Owen Sweeney
В музыкальную подборку "#spotifyдлядвоих" рэпера GONE.Fludd и артистки Тани Текис вошли "Passin’ me by" в исполнении The Pharcyde, "Butterfly" группы Crazy Town и "California love" от 2Pac.
Кроме того, Spotify совместно с Tinder проанализировали данные по прослушиваниям и выявили самые популярные треки, которые чаще всего размещают в своем профиле пользователи приложения для дейтинга.
© AP Photo / Jordan StraussПевица Ариана Гранде
Певица Ариана Гранде - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© AP Photo / Jordan Strauss
Певица Ариана Гранде
В топ-5 гимнов пользователей Tinder в мире вошли "Good day" от SZA, хит Оливии Родриго "drivers license", а также "Blinding lights" The Weeknd. За ними следуют "Mood" 24kGoldn и Iann Dior и "34+35" Арины Гранде.
Бейонсе - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
11 февраля, 03:52Культура
Spotify: Билли Айлиш слушают в грустном настроении, а Бейонсе в веселом
 
КультураРоссияМузыкаНовости культурыАриана ГрандеКанье УэстЗемфираФрэнк Синатра
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:14В Иране назвали цели совместных с Россией военно-морских учений
14:12Врач назвала допустимое количество чашек кофе в день
13:59В Ереване после землетрясения к медикам обратились два человека
13:56Путин высказался о развитии отношений России с Японией
13:44Военный Ту-142 сел в Вологодской области из-за неисправности двигателя
13:34Поезд насмерть сбил мужчину в Подмосковье
13:28США призвали жителей Косово 14 февраля показать любовь голосованием
13:20В Петербурге ушедшую из дома девочку нашли мертвой на детской площадке
13:13В Египте обнаружили, предположительно, древнейшую в мире пивоварню
13:09Число пострадавших при землетрясении в Японии выросло до 150 человек
13:07Вылетевший в Уфу самолет вернулся в Екатеринбург по технической причине
13:06Коммунальщики Подмосковья вывезли более 24,5 тысячи кубометров снега
12:52Для ликвидации последствий снегопада в Подмосковье потребуется пять дней
12:38После обрушения крыши ангара на юге Москвы завели дело
12:35При обрушении крыши склада на юге Москвы погиб человек
12:26Саргсян раскритиковал смену власти в Армении в 2018 году
12:06Обвиняемый в госизмене Сафронов написал письмо Ефремову
11:54Генсек НАТО оценил возможность вывода войск альянса из Афганистана
11:45Военный напомнил, как под давлением США Россия уничтожала станции СПРН
11:42В Швеции призвали к давлению на ФРГ по вопросу "Северного потока — 2"
Лента новостейМолния