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В Тобольске на мусоросортировочном заводе нашли тело младенца
В Тобольске на мусоросортировочном заводе нашли тело младенца
Тюменские следователи начали проверку по факту обнаружения тела младенца на мусоросортировочном заводе в Тобольске, сообщает в воскресенье пресс-служба... РИА Новости, 14.02.2021
2021-02-14T18:54
2021-02-14T18:54
россия
следственный комитет россии (ск рф)
тобольск
тюменская область
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 фев - РИА Новости. Тюменские следователи начали проверку по факту обнаружения тела младенца на мусоросортировочном заводе в Тобольске, сообщает в воскресенье пресс-служба регионального управления СК РФ."На мусоросортировочном заводе города Тобольска на ленте сотрудниками завода обнаружено тело младенца. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области проводится процессуальная проверка", - говорится в сообщении.Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, осмотрено место ЧП, опрошены очевидцы, назначена судебно-медицинская экспертиза, чтобы установить причины смерти ребенка.
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россия
тобольск
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россия, следственный комитет россии (ск рф), тобольск, тюменская область, происшествия

В Тобольске на мусоросортировочном заводе нашли тело младенца

18:54 14.02.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 14.02.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 фев - РИА Новости. Тюменские следователи начали проверку по факту обнаружения тела младенца на мусоросортировочном заводе в Тобольске, сообщает в воскресенье пресс-служба регионального управления СК РФ.
"На мусоросортировочном заводе города Тобольска на ленте сотрудниками завода обнаружено тело младенца. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области проводится процессуальная проверка", - говорится в сообщении.
Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, осмотрено место ЧП, опрошены очевидцы, назначена судебно-медицинская экспертиза, чтобы установить причины смерти ребенка.
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РоссияСледственный комитет России (СК РФ)ТобольскТюменская областьПроисшествия
 
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