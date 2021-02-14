https://ria.ru/20210214/mladenets-1597445774.html

В Тобольске на мусоросортировочном заводе нашли тело младенца

В Тобольске на мусоросортировочном заводе нашли тело младенца

Тюменские следователи начали проверку по факту обнаружения тела младенца на мусоросортировочном заводе в Тобольске, сообщает в воскресенье пресс-служба... РИА Новости, 14.02.2021

2021-02-14T18:54

2021-02-14T18:54

2021-02-14T18:54

россия

следственный комитет россии (ск рф)

тобольск

тюменская область

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 фев - РИА Новости. Тюменские следователи начали проверку по факту обнаружения тела младенца на мусоросортировочном заводе в Тобольске, сообщает в воскресенье пресс-служба регионального управления СК РФ."На мусоросортировочном заводе города Тобольска на ленте сотрудниками завода обнаружено тело младенца. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области проводится процессуальная проверка", - говорится в сообщении.Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, осмотрено место ЧП, опрошены очевидцы, назначена судебно-медицинская экспертиза, чтобы установить причины смерти ребенка.

https://ria.ru/20210210/gibel-1596855249.html

россия

тобольск

тюменская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), тобольск, тюменская область, происшествия