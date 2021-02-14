https://ria.ru/20210214/metropoliten-1597407488.html

Станцию метро Москвы "Люблино" переименовали в честь Дня всех влюбленных

Станцию метро Москвы "Люблино" переименовали в честь Дня всех влюбленных

Станцию метро Москвы "Люблино" переименовали в честь Дня всех влюбленных, сообщается в telegram-канале департамента транспорта Москвы. РИА Новости, 14.02.2021

2021-02-14T10:52

2021-02-14T10:52

2021-02-14T13:59

день святого валентина

москва

московский метрополитен

общество

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Станцию метро Москвы "Люблино" переименовали в честь Дня всех влюбленных, сообщается в telegram-канале департамента транспорта Москвы."Сегодня на всех наших станциях — атмосфера любви. И она оставила свой след даже на схеме метро. Приложение "Метро Москвы" поможет проложить оптимальный маршрут до станции "Влюблино", а специальные указатели — найти правильную дверь", — говорится в сообщении.В дептрансе напомнили, что в понедельник на этой станции покажут онлайн-концерт Feduk и Cream Soda.

https://ria.ru/20210211/podarki-1596930692.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

день святого валентина, москва, московский метрополитен, общество