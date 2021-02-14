https://ria.ru/20210214/metropoliten-1597407488.html
Станцию метро Москвы "Люблино" переименовали в честь Дня всех влюбленных
Станцию метро Москвы "Люблино" переименовали в честь Дня всех влюбленных
Станцию метро Москвы "Люблино" переименовали в честь Дня всех влюбленных, сообщается в telegram-канале департамента транспорта Москвы. РИА Новости, 14.02.2021
2021-02-14T10:52
2021-02-14T10:52
2021-02-14T13:59
день святого валентина
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московский метрополитен
общество
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Станцию метро Москвы "Люблино" переименовали в честь Дня всех влюбленных, сообщается в telegram-канале департамента транспорта Москвы."Сегодня на всех наших станциях — атмосфера любви. И она оставила свой след даже на схеме метро. Приложение "Метро Москвы" поможет проложить оптимальный маршрут до станции "Влюблино", а специальные указатели — найти правильную дверь", — говорится в сообщении.В дептрансе напомнили, что в понедельник на этой станции покажут онлайн-концерт Feduk и Cream Soda.
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день святого валентина, москва, московский метрополитен, общество