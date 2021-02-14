https://ria.ru/20210214/meksika-1597444864.html

Президент Мексики назвал сроки поставки "Спутника V" в страну

Президент Мексики назвал сроки поставки "Спутника V" в страну

Первые дозы российской вакцины от коронавируса "Спутник V", возможно, прибудут в Мексику в конце следующей недели, сообщил журналистам президент страны Андрес... РИА Новости, 14.02.2021

2021-02-14T18:39

2021-02-14T18:39

2021-02-14T18:39

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

андрес мануэль лопес обрадор

astrazeneca

мексика

вакцинация

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БУЭНОС-АЙРЕС, 14 фев - РИА Новости. Первые дозы российской вакцины от коронавируса "Спутник V", возможно, прибудут в Мексику в конце следующей недели, сообщил журналистам президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор."Это одна из тех вакцин, которые, возможно, начнут прибывать в конце следующей недели", - сказал он, отвечая на вопрос о вакцине "Спутник V".Ранее Мексика уже получила вакцины от компаний Pfizer, AstraZeneca и CanSino.Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что президент РФ Владимир Путин обсудил по телефону с мексиканским коллегой Мануэлем Лопесом Обрадором вопросы организации поставок вакцины "Спутник V", а также подготовки в России мексиканских медиков. Правительство Мексики заявило, что достигло предварительных договоренностей о приобретении 24 миллионов доз препарата разработки российского института Гамалеи."Спутник V" была зарегистрирована Минздравом РФ в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Эта вакцина стала первой в мире по профилактике COVID-19. "Спутник V" создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека.

https://radiosputnik.ria.ru/20210214/koronavirus-1597428822.html

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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, андрес мануэль лопес обрадор, astrazeneca , мексика, вакцинация