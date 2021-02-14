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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210214/meksika-1597444864.html
Президент Мексики назвал сроки поставки "Спутника V" в страну
Президент Мексики назвал сроки поставки "Спутника V" в страну
Первые дозы российской вакцины от коронавируса "Спутник V", возможно, прибудут в Мексику в конце следующей недели, сообщил журналистам президент страны Андрес... РИА Новости, 14.02.2021
2021-02-14T18:39
2021-02-14T18:39
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
андрес мануэль лопес обрадор
astrazeneca
мексика
вакцинация
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БУЭНОС-АЙРЕС, 14 фев - РИА Новости. Первые дозы российской вакцины от коронавируса "Спутник V", возможно, прибудут в Мексику в конце следующей недели, сообщил журналистам президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор."Это одна из тех вакцин, которые, возможно, начнут прибывать в конце следующей недели", - сказал он, отвечая на вопрос о вакцине "Спутник V".Ранее Мексика уже получила вакцины от компаний Pfizer, AstraZeneca и CanSino.Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что президент РФ Владимир Путин обсудил по телефону с мексиканским коллегой Мануэлем Лопесом Обрадором вопросы организации поставок вакцины "Спутник V", а также подготовки в России мексиканских медиков. Правительство Мексики заявило, что достигло предварительных договоренностей о приобретении 24 миллионов доз препарата разработки российского института Гамалеи."Спутник V" была зарегистрирована Минздравом РФ в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Эта вакцина стала первой в мире по профилактике COVID-19. "Спутник V" создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, андрес мануэль лопес обрадор, astrazeneca , мексика, вакцинация

Президент Мексики назвал сроки поставки "Спутника V" в страну

18:39 14.02.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГруз с российской вакциной Sputnik V от коронавирусной инфекции covid-19, доставленный на склад в грузовой терминал "Москва Карго" в аэропорту Шереметьево
Груз с российской вакциной Sputnik V от коронавирусной инфекции covid-19, доставленный на склад в грузовой терминал Москва Карго в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 14.02.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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Груз с российской вакциной Sputnik V от коронавирусной инфекции covid-19, доставленный на склад в грузовой терминал "Москва Карго" в аэропорту Шереметьево. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 14 фев - РИА Новости. Первые дозы российской вакцины от коронавируса "Спутник V", возможно, прибудут в Мексику в конце следующей недели, сообщил журналистам президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор.
"Это одна из тех вакцин, которые, возможно, начнут прибывать в конце следующей недели", - сказал он, отвечая на вопрос о вакцине "Спутник V".
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Ранее Мексика уже получила вакцины от компаний Pfizer, AstraZeneca и CanSino.
Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что президент РФ Владимир Путин обсудил по телефону с мексиканским коллегой Мануэлем Лопесом Обрадором вопросы организации поставок вакцины "Спутник V", а также подготовки в России мексиканских медиков. Правительство Мексики заявило, что достигло предварительных договоренностей о приобретении 24 миллионов доз препарата разработки российского института Гамалеи.
"Спутник V" была зарегистрирована Минздравом РФ в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Эта вакцина стала первой в мире по профилактике COVID-19. "Спутник V" создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыАндрес Мануэль Лопес ОбрадорAstraZenecaМексикаВакцинация
 
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