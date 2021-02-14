Президент Мексики назвал сроки поставки "Спутника V" в страну
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГруз с российской вакциной Sputnik V от коронавирусной инфекции covid-19, доставленный на склад в грузовой терминал "Москва Карго" в аэропорту Шереметьево
Груз с российской вакциной Sputnik V от коронавирусной инфекции covid-19, доставленный на склад в грузовой терминал "Москва Карго" в аэропорту Шереметьево. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 14 фев - РИА Новости. Первые дозы российской вакцины от коронавируса "Спутник V", возможно, прибудут в Мексику в конце следующей недели, сообщил журналистам президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор.
"Это одна из тех вакцин, которые, возможно, начнут прибывать в конце следующей недели", - сказал он, отвечая на вопрос о вакцине "Спутник V".
Ранее Мексика уже получила вакцины от компаний Pfizer, AstraZeneca и CanSino.
Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что президент РФ Владимир Путин обсудил по телефону с мексиканским коллегой Мануэлем Лопесом Обрадором вопросы организации поставок вакцины "Спутник V", а также подготовки в России мексиканских медиков. Правительство Мексики заявило, что достигло предварительных договоренностей о приобретении 24 миллионов доз препарата разработки российского института Гамалеи.
"Спутник V" была зарегистрирована Минздравом РФ в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Эта вакцина стала первой в мире по профилактике COVID-19. "Спутник V" создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека.