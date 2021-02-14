https://ria.ru/20210214/lyubov-v-nevole-u-dikogo-yaguara-i-samki-iz-zapovednika-poyavilis-malyshi-1597457115.html
Любовь в неволе: у дикого ягуара и самки из зоопарка появилось потомство
Любовь в неволе: у дикого ягуара и самки из зоопарка появилось потомство
Дикий ягуар и самка из заповедника подарили миру детенышей и надежду на возрождение популяции ягуаров в Аргентине. В 2019 году в национальном парке El Impenetrable заметили следы ягуара на этой территории. Это первый случай за последние семь лет. Животное обошло более 100 000 гектаров в поисках самки.
2021-02-14T21:37
2021-02-14T21:37
2021-02-14T21:40
дикие животные
аргентина
животные
видео
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Фонд Rewilding Argentina построил огромные загоны в лесной чаще для встреч дикого ягуара с самкой Таней, выросшей в неволе. 9 месяцев животные общались через забор. Затем самцу позволили заходить в вольер. 30 января 2021 года Таня родила двух детенышей. Ранее в мире не предпринималось попыток скрещивать дикое животное с прибывающим в неволе.
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https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Любовь в неволе: у дикого ягуара и самки из зоопарка появилось потомство
Дикий ягуар и самка из заповедника подарили миру детенышей и надежду на возрождение популяции ягуаров в Аргентине. В 2019 году в национальном парке El Impenetrable заметили следы ягуара на этой территории. Это первый случай за последние семь лет. Животное обошло более 100 000 гектаров в поисках самки. Фонд Rewilding Argentina построил огромные загоны в лесной чаще для встреч дикого ягуара с самкой Таней, выросшей в неволе. 9 месяцев животные общались через забор. Затем самцу позволили заходить в вольер. 30 января 2021 года Таня родила двух детенышей. Ранее в мире не предпринималось попыток скрещивать дикое животное с прибывающим в неволе.
2021-02-14T21:37
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
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видео, дикие животные, аргентина, животные, видео
Любовь в неволе: у дикого ягуара и самки из зоопарка появилось потомство
Дикий ягуар и самка из заповедника подарили миру детенышей и надежду на возрождение популяции ягуаров в Аргентине. В 2019 году в национальном парке El Impenetrable заметили следы ягуара на этой территории. Это первый случай за последние семь лет. Животное обошло более 100 000 гектаров в поисках самки.
2021-02-14T21:37
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PT2M27S
Любовь в неволе: у дикого ягуара и самки из зоопарка появилось потомство
21:37 14.02.2021 (обновлено: 21:40 14.02.2021)
Дикий ягуар и самка из заповедника подарили миру детенышей и надежду на возрождение популяции ягуаров в Аргентине. В 2019 году в национальном парке El Impenetrable заметили следы ягуара на этой территории. Это первый случай за последние семь лет. Животное обошло более 100 000 гектаров в поисках самки.