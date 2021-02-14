https://ria.ru/20210214/lyubov-v-nevole-u-dikogo-yaguara-i-samki-iz-zapovednika-poyavilis-malyshi-1597457115.html

Любовь в неволе: у дикого ягуара и самки из зоопарка появилось потомство

Любовь в неволе: у дикого ягуара и самки из зоопарка появилось потомство

Дикий ягуар и самка из заповедника подарили миру детенышей и надежду на возрождение популяции ягуаров в Аргентине. В 2019 году в национальном парке El Impenetrable заметили следы ягуара на этой территории. Это первый случай за последние семь лет. Животное обошло более 100 000 гектаров в поисках самки.

2021-02-14T21:37

2021-02-14T21:37

2021-02-14T21:40

дикие животные

аргентина

животные

видео

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Фонд Rewilding Argentina построил огромные загоны в лесной чаще для встреч дикого ягуара с самкой Таней, выросшей в неволе. 9 месяцев животные общались через забор. Затем самцу позволили заходить в вольер. 30 января 2021 года Таня родила двух детенышей. Ранее в мире не предпринималось попыток скрещивать дикое животное с прибывающим в неволе.

аргентина

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Любовь в неволе: у дикого ягуара и самки из зоопарка появилось потомство Дикий ягуар и самка из заповедника подарили миру детенышей и надежду на возрождение популяции ягуаров в Аргентине. В 2019 году в национальном парке El Impenetrable заметили следы ягуара на этой территории. Это первый случай за последние семь лет. Животное обошло более 100 000 гектаров в поисках самки. Фонд Rewilding Argentina построил огромные загоны в лесной чаще для встреч дикого ягуара с самкой Таней, выросшей в неволе. 9 месяцев животные общались через забор. Затем самцу позволили заходить в вольер. 30 января 2021 года Таня родила двух детенышей. Ранее в мире не предпринималось попыток скрещивать дикое животное с прибывающим в неволе. 2021-02-14T21:37 true PT2M27S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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