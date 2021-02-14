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https://ria.ru/20210214/kosovo-1597417715.html
США призвали жителей Косово 14 февраля показать любовь голосованием
США призвали жителей Косово 14 февраля показать любовь голосованием
Посольство США в Приштине призвало жителей Косово в День влюбленных продемонстрировать свои чувства голосованием на выборах в "парламент" самопровозглашенной... РИА Новости, 14.02.2021
2021-02-14T13:28
2021-02-14T13:28
альбин курти
демократическая партия косово
хашим тачи
нато
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
косово
сша
приштина
в мире
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БЕЛГРАД, 14 фев – РИА Новости. Посольство США в Приштине призвало жителей Косово в День влюбленных продемонстрировать свои чувства голосованием на выборах в "парламент" самопровозглашенной республики.В Косово в воскресенье проходят досрочные выборы в "парламент". Правом голоса обладают около 1,8 миллиона человек, они голосуют на 2,3 тысячи участков, которые открыты с 7.00 (9.00 мск) до 19.00 (21.00 мск).По данным ЦИК, участки на досрочных выборах в "парламент" открылись вовремя, голосование проходит без нарушений и инцидентов. Косовская полиция также сообщила о мирном начале волеизъявления, в том числе на населенном сербами севере края."В этот день святого Валентина покажи любовь к своей стране и семье. Голосуй! Будущее Косово в твоих руках", - призвало американское посольство в Facebook.Находящиеся за пределами самопровозглашенной республики граждане голосовали с 2 по 12 февраля по почте. За ходом голосования наблюдают 19 тысяч местных и иностранных наблюдателей.Косовский однопалатный "парламент" составляют 120 депутатов, при этом 10 мандатов зарезервировано для сербов, еще 10 для представителей других нацменьшинств. За места в "парламенте" борются 28 политических партий, коалиций, гражданских инициатив, из которых три представляют интересы местных сербов. Крупнейшая их партия – "Сербский список" претендует на все 10 отведенных по квоте мандатов.Согласно данным соцопросов, фаворитом избирательной кампании является радикально-реформистское "Самоопределение" экс-премьера Альбина Курти, которое имеет до 50% симпатий жителей края. Наполовину меньшей поддержкой пользуется правившая долгое время "Демократическая партия Косово" экс-президента Хашима Тачи и бывшего спикера парламента Кадри Весели, которые с еще двумя полевыми командирами ОАК находятся в Гааге под судом за военные преступления. За ними следует "Демократический союз Косово" нынешнего премьера Авдулаха Хоти, "Альянс за будущее Косово" экс-премьера и бывшего полевого командира ОАК Рамуша Харадиная и другие движения.В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств. Руководство Сербии в 2011 году начало переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС.
https://ria.ru/20210214/kosovo-1597397996.html
https://ria.ru/20201105/otstavka-1583171524.html
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альбин курти, демократическая партия косово, хашим тачи, нато, объединенная авиастроительная корпорация (оак), косово, сша, приштина, в мире

США призвали жителей Косово 14 февраля показать любовь голосованием

13:28 14.02.2021
 
© РИА Новости / Наталья ГребенюкПразднование дня Независимости Косово 17 февраля 2010 г.
Празднование дня Независимости Косово 17 февраля 2010 г. - РИА Новости, 1920, 14.02.2021
© РИА Новости / Наталья Гребенюк
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БЕЛГРАД, 14 фев – РИА Новости. Посольство США в Приштине призвало жителей Косово в День влюбленных продемонстрировать свои чувства голосованием на выборах в "парламент" самопровозглашенной республики.
В Косово в воскресенье проходят досрочные выборы в "парламент". Правом голоса обладают около 1,8 миллиона человек, они голосуют на 2,3 тысячи участков, которые открыты с 7.00 (9.00 мск) до 19.00 (21.00 мск).
Вид города Приштина - РИА Новости, 1920, 14.02.2021
09:03
В самопровозглашенном Косово открылись участки на выборах в парламент
По данным ЦИК, участки на досрочных выборах в "парламент" открылись вовремя, голосование проходит без нарушений и инцидентов. Косовская полиция также сообщила о мирном начале волеизъявления, в том числе на населенном сербами севере края.
"В этот день святого Валентина покажи любовь к своей стране и семье. Голосуй! Будущее Косово в твоих руках", - призвало американское посольство в Facebook.

This Valentine’s Day show your love for your country and your family. Vote! Kosovo’s future is in your hands. 🗳️🇽🇰🇺🇸 #KosovoVotes2021

Опубликовано U.S. Embassy Pristina, Kosovo Суббота, 13 февраля 2021 г.
Находящиеся за пределами самопровозглашенной республики граждане голосовали с 2 по 12 февраля по почте. За ходом голосования наблюдают 19 тысяч местных и иностранных наблюдателей.
Косовский однопалатный "парламент" составляют 120 депутатов, при этом 10 мандатов зарезервировано для сербов, еще 10 для представителей других нацменьшинств. За места в "парламенте" борются 28 политических партий, коалиций, гражданских инициатив, из которых три представляют интересы местных сербов. Крупнейшая их партия – "Сербский список" претендует на все 10 отведенных по квоте мандатов.
Премьер-министр Косово Хашим Тачи - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
5 ноября 2020, 14:05
Глава Косово подал в отставку
Согласно данным соцопросов, фаворитом избирательной кампании является радикально-реформистское "Самоопределение" экс-премьера Альбина Курти, которое имеет до 50% симпатий жителей края. Наполовину меньшей поддержкой пользуется правившая долгое время "Демократическая партия Косово" экс-президента Хашима Тачи и бывшего спикера парламента Кадри Весели, которые с еще двумя полевыми командирами ОАК находятся в Гааге под судом за военные преступления. За ними следует "Демократический союз Косово" нынешнего премьера Авдулаха Хоти, "Альянс за будущее Косово" экс-премьера и бывшего полевого командира ОАК Рамуша Харадиная и другие движения.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств. Руководство Сербии в 2011 году начало переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС.
Нашивка с изображением герба самопровозглашенной Республики Косово на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
4 сентября 2020, 19:38
Сербия подписала двустороннее соглашение с США по Косово
 
Альбин КуртиДемократическая партия КосовоХашим ТачиНАТООбъединенная авиастроительная корпорация (ОАК)КосовоСШАПриштинаВ мире
 
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