США призвали жителей Косово 14 февраля показать любовь голосованием
В Косово в воскресенье проходят досрочные выборы в "парламент". Правом голоса обладают около 1,8 миллиона человек, они голосуют на 2,3 тысячи участков, которые открыты с 7.00 (9.00 мск) до 19.00 (21.00 мск).
По данным ЦИК, участки на досрочных выборах в "парламент" открылись вовремя, голосование проходит без нарушений и инцидентов. Косовская полиция также сообщила о мирном начале волеизъявления, в том числе на населенном сербами севере края.
"В этот день святого Валентина покажи любовь к своей стране и семье. Голосуй! Будущее Косово в твоих руках", - призвало американское посольство в Facebook.
This Valentine’s Day show your love for your country and your family. Vote! Kosovo’s future is in your hands. 🗳️🇽🇰🇺🇸 #KosovoVotes2021Опубликовано U.S. Embassy Pristina, Kosovo Суббота, 13 февраля 2021 г.
Находящиеся за пределами самопровозглашенной республики граждане голосовали с 2 по 12 февраля по почте. За ходом голосования наблюдают 19 тысяч местных и иностранных наблюдателей.
Косовский однопалатный "парламент" составляют 120 депутатов, при этом 10 мандатов зарезервировано для сербов, еще 10 для представителей других нацменьшинств. За места в "парламенте" борются 28 политических партий, коалиций, гражданских инициатив, из которых три представляют интересы местных сербов. Крупнейшая их партия – "Сербский список" претендует на все 10 отведенных по квоте мандатов.
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Согласно данным соцопросов, фаворитом избирательной кампании является радикально-реформистское "Самоопределение" экс-премьера Альбина Курти, которое имеет до 50% симпатий жителей края. Наполовину меньшей поддержкой пользуется правившая долгое время "Демократическая партия Косово" экс-президента Хашима Тачи и бывшего спикера парламента Кадри Весели, которые с еще двумя полевыми командирами ОАК находятся в Гааге под судом за военные преступления. За ними следует "Демократический союз Косово" нынешнего премьера Авдулаха Хоти, "Альянс за будущее Косово" экс-премьера и бывшего полевого командира ОАК Рамуша Харадиная и другие движения.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств. Руководство Сербии в 2011 году начало переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС.
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