https://ria.ru/20210214/koronavirus-1597406988.html

В Москве за сутки госпитализировали 685 человек с коронавирусом

В Москве за сутки госпитализировали 685 человек с коронавирусом

Менее 700 человек с коронавирусом госпитализировано в больницы Москвы за сутки, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом... РИА Новости, 14.02.2021

2021-02-14T10:46

2021-02-14T10:46

2021-02-14T10:46

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

общество

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МОСКВА, 14 фев- РИА Новости. Менее 700 человек с коронавирусом госпитализировано в больницы Москвы за сутки, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.Ранее сообщалось, что в столице выздоровели еще 2089 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число вылечившихся от инфекции увеличилось до 869 869."В Москве выявлено 1559 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализировано 685 человек", — сообщили в штабе.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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