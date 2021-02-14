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В Москве за сутки госпитализировали 685 человек с коронавирусом
В Москве за сутки госпитализировали 685 человек с коронавирусом
Менее 700 человек с коронавирусом госпитализировано в больницы Москвы за сутки, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом... РИА Новости, 14.02.2021
2021-02-14T10:46
2021-02-14T10:46
2021-02-14T10:46
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МОСКВА, 14 фев- РИА Новости. Менее 700 человек с коронавирусом госпитализировано в больницы Москвы за сутки, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.Ранее сообщалось, что в столице выздоровели еще 2089 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число вылечившихся от инфекции увеличилось до 869 869."В Москве выявлено 1559 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализировано 685 человек", — сообщили в штабе.
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РИА Новости
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