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Наибольшее число новых случаев заражения коронавирусом выявили в Москве
Наибольшее число новых случаев заражения коронавирусом выявили в Москве
Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве – 1559, Санкт-Петербурге – 1099, Подмосковье – 828, сообщили журналистам в оперативном штабе... РИА Новости, 14.02.2021
2021-02-14T10:32
2021-02-14T10:32
2021-02-14T10:32
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
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общество
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве – 1559, Санкт-Петербурге – 1099, Подмосковье – 828, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва – 1559, 2. Санкт-Петербург – 1099, 3. Московская область – 828", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Еврейской автономной области – пять, Туве – четыре, Чукотском автономном округе – два.
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, московская область (подмосковье), общество