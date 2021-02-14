https://ria.ru/20210214/koronavirus-1597405192.html

Наибольшее число новых случаев заражения коронавирусом выявили в Москве

Наибольшее число новых случаев заражения коронавирусом выявили в Москве

Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве – 1559, Санкт-Петербурге – 1099, Подмосковье – 828, сообщили журналистам в оперативном штабе... РИА Новости, 14.02.2021

2021-02-14T10:32

2021-02-14T10:32

2021-02-14T10:32

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

московская область (подмосковье)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/18/1594346805_0:0:2634:1483_1920x0_80_0_0_cf5551c444b3f3ba44f68ec88e155ad2.jpg

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве – 1559, Санкт-Петербурге – 1099, Подмосковье – 828, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва – 1559, 2. Санкт-Петербург – 1099, 3. Московская область – 828", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Еврейской автономной области – пять, Туве – четыре, Чукотском автономном округе – два.

москва

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, московская область (подмосковье), общество