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Китайское посольство ответило на критику США по работе ВОЗ в Ухане
Китайское посольство ответило на критику США по работе ВОЗ в Ухане
Посольство Китая в Вашингтоне отвергло критику Белого дома о происхождении коронавируса. РИА Новости, 14.02.2021
2021-02-14T04:06
2021-02-14T04:06
2021-02-14T09:35
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
китай
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 14 фев - РИА Новости. Посольство Китая в Вашингтоне отвергло критику Белого дома о происхождении коронавируса.Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон обеспокоен первоначальными выводами ВОЗ о происхождении SARS-CoV-2 и призывает к тому, чтобы Китай не влиял на заключение экспертов.Дипломаты усомнились в том, что Соединенные Штаты с таким "послужным списком" смогут "завоевать доверие всего мира". "Будем надеяться, что США будут соответствовать высоким стандартам, займут серьезную, искреннюю, транспарентную и ответственную позицию, возьмут на себя заслуженную ответственность, поддержат работу ВОЗ реальными действиями и будут вносить должный вклад в международное сотрудничество по COVID-19. Мир будет следить за этим", - добавили в дипмиссии.Заявление Салливана прозвучало на фоне публикации в газете Wall Street Journal о том, что власти Китая отказались предоставить экспертам Всемирной организации здравоохранения необработанные данные о первых случаях заболевания коронавирусом, которые могли бы помочь определить, когда и как началось распространение вируса в стране.Предыдущая администрация США решила выйти из ВОЗ, утверждая, что организация находится под влиянием китайских властей и помогает им скрывать происхождение пандемии (в Пекине это отрицают). Администрация Джо Байдена объявила о возвращении США в ВОЗ.С 14 января международная группа специалистов ВОЗ почти месяц находилась в КНР, занимаясь исследованиями совместно с китайскими коллегами. Эксперты ВОЗ посетили Уханьский институт вирусологии, в том числе и максимально изолированную лабораторию BSL-4, с которой были связаны слухи об "утечке" вируса или возможном искусственном происхождении SARS-CoV-2. Они также побывали в местной больнице, на рынке морепродуктов "Хуанань" и в центре по контролю и профилактике заболеваний.Как заявили эксперты 9 февраля, сейчас пока неизвестно, какую роль в распространении вируса сыграл рынок в Ухане. Они также назвали маловероятным прямое попадание SARS-CoV-2 от летучих мышей на "Хуанань", предположив, что был промежуточный переносчик инфекции. Эксперты ВОЗ намерены в дальнейшем изучать эту гипотезу. При этом они отметили, что передача вируса к человеку из-за лабораторной утечки маловероятна.
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, китай, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 14 фев - РИА Новости.
Посольство Китая
в Вашингтоне отвергло критику Белого дома о происхождении коронавируса.
Ранее советник президента США
по нацбезопасности Джейк Салливан
заявил, что Вашингтон обеспокоен первоначальными выводами ВОЗ
о происхождении SARS-CoV-2 и призывает к тому, чтобы Китай не влиял на заключение экспертов.
"США в последние годы серьезно подрывали многосторонние институты, включая Всемирную организацию здравоохранения, и нанесли тяжелый ущерб международному сотрудничеству по COVID-19. При этом США, действуя так, как будто ничего не случилось, показывают пальцами на ВОЗ и на страны, которые честно поддерживали ВОЗ", - заявили в ответ в китайском посольстве.
Дипломаты усомнились в том, что Соединенные Штаты с таким "послужным списком" смогут "завоевать доверие всего мира". "Будем надеяться, что США будут соответствовать высоким стандартам, займут серьезную, искреннюю, транспарентную и ответственную позицию, возьмут на себя заслуженную ответственность, поддержат работу ВОЗ реальными действиями и будут вносить должный вклад в международное сотрудничество по COVID-19. Мир будет следить за этим", - добавили в дипмиссии.
Заявление Салливана прозвучало на фоне публикации в газете Wall Street Journal о том, что власти Китая отказались предоставить экспертам Всемирной организации здравоохранения необработанные данные о первых случаях заболевания коронавирусом, которые могли бы помочь определить, когда и как началось распространение вируса в стране.
Предыдущая администрация США решила выйти из ВОЗ, утверждая, что организация находится под влиянием китайских властей и помогает им скрывать происхождение пандемии (в Пекине это отрицают). Администрация Джо Байдена
объявила о возвращении США в ВОЗ.
С 14 января международная группа специалистов ВОЗ почти месяц находилась в КНР, занимаясь исследованиями совместно с китайскими коллегами. Эксперты ВОЗ посетили Уханьский институт вирусологии, в том числе и максимально изолированную лабораторию BSL-4, с которой были связаны слухи об "утечке" вируса или возможном искусственном происхождении SARS-CoV-2. Они также побывали в местной больнице, на рынке морепродуктов "Хуанань" и в центре по контролю и профилактике заболеваний.
Как заявили эксперты 9 февраля, сейчас пока неизвестно, какую роль в распространении вируса сыграл рынок в Ухане. Они также назвали маловероятным прямое попадание SARS-CoV-2 от летучих мышей на "Хуанань", предположив, что был промежуточный переносчик инфекции. Эксперты ВОЗ намерены в дальнейшем изучать эту гипотезу. При этом они отметили, что передача вируса к человеку из-за лабораторной утечки маловероятна.