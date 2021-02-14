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В Испании арестовали полицейских, действия которых вызвали беспорядки
В Испании арестовали полицейских, действия которых вызвали беспорядки
Двое испанских полицейских, которые избили мужчину и ударили его несовершеннолетнюю дочь, будут дожидаться приговора в заключении, сообщила Национальная... РИА Новости, 14.02.2021
2021-02-14T15:11
2021-02-14T15:11
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МАДРИД, 14 фев – РИА Новости. Двое испанских полицейских, которые избили мужчину и ударили его несовершеннолетнюю дочь, будут дожидаться приговора в заключении, сообщила Национальная полиция. Действия полицейских вызвали возмущение местных жителей и беспорядки в Линаресе (автономное сообщество Андалусия)."Двое полицейских, вовлеченных в нападение в Линаресе в прошлую пятницу, когда они были не при исполнении, отправлены в тюрьму распоряжением судьи", - говорится в сообщении Национальной полиции в Twitter. Полиция осудила произошедшее.Инцидент произошел в пятницу на улице в Линаресе. Двое полицейских избили мужчину, также ударили его 14-летнюю дочь. Мужчина оказался в больнице – ему разбили нос и глаз. Что предшествовало действиям полицейских не известно.В субботу в Линаресе акция протеста перед зданием суда, который рассматривал это дело, переросла в беспорядки. Были задержаны 13 человек, в том числе двое несовершеннолетних, позже их отпустили. Пострадали 19 полицейских. Стражи порядков пытаются установить зачинщиков беспорядков.
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андалусия, испания, в мире

В Испании арестовали полицейских, действия которых вызвали беспорядки

15:11 14.02.2021
 
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез / Перейти в фотобанкСотрудник полиции общается с водителем автомобиля на контрольно-пропускном пункте при въезде в Мадрид
Сотрудник полиции общается с водителем автомобиля на контрольно-пропускном пункте при въезде в Мадрид - РИА Новости, 1920, 14.02.2021
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез
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МАДРИД, 14 фев – РИА Новости. Двое испанских полицейских, которые избили мужчину и ударили его несовершеннолетнюю дочь, будут дожидаться приговора в заключении, сообщила Национальная полиция. Действия полицейских вызвали возмущение местных жителей и беспорядки в Линаресе (автономное сообщество Андалусия).
"Двое полицейских, вовлеченных в нападение в Линаресе в прошлую пятницу, когда они были не при исполнении, отправлены в тюрьму распоряжением судьи", - говорится в сообщении Национальной полиции в Twitter. Полиция осудила произошедшее.
Инцидент произошел в пятницу на улице в Линаресе. Двое полицейских избили мужчину, также ударили его 14-летнюю дочь. Мужчина оказался в больнице – ему разбили нос и глаз. Что предшествовало действиям полицейских не известно.
В субботу в Линаресе акция протеста перед зданием суда, который рассматривал это дело, переросла в беспорядки. Были задержаны 13 человек, в том числе двое несовершеннолетних, позже их отпустили. Пострадали 19 полицейских. Стражи порядков пытаются установить зачинщиков беспорядков.
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