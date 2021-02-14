В Испании арестовали полицейских, действия которых вызвали беспорядки
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез / Перейти в фотобанкСотрудник полиции общается с водителем автомобиля на контрольно-пропускном пункте при въезде в Мадрид
МАДРИД, 14 фев – РИА Новости. Двое испанских полицейских, которые избили мужчину и ударили его несовершеннолетнюю дочь, будут дожидаться приговора в заключении, сообщила Национальная полиция. Действия полицейских вызвали возмущение местных жителей и беспорядки в Линаресе (автономное сообщество Андалусия).
"Двое полицейских, вовлеченных в нападение в Линаресе в прошлую пятницу, когда они были не при исполнении, отправлены в тюрьму распоряжением судьи", - говорится в сообщении Национальной полиции в Twitter. Полиция осудила произошедшее.
Los dos policías implicados en la agresión ocurrida en #Linares el pasado viernes cuando se encontraban fuera de servicio han ingresado en prisión por orden judicial— Policía Nacional (@policia) February 14, 2021
La DGP reitera su más enérgica condena por estos hechos y por la actitud de estos dos agentes
Инцидент произошел в пятницу на улице в Линаресе. Двое полицейских избили мужчину, также ударили его 14-летнюю дочь. Мужчина оказался в больнице – ему разбили нос и глаз. Что предшествовало действиям полицейских не известно.
В субботу в Линаресе акция протеста перед зданием суда, который рассматривал это дело, переросла в беспорядки. Были задержаны 13 человек, в том числе двое несовершеннолетних, позже их отпустили. Пострадали 19 полицейских. Стражи порядков пытаются установить зачинщиков беспорядков.