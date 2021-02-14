https://ria.ru/20210214/internet-1597384624.html

Путин высказался об угрозе "сворачивания" зарубежных интернет-сервисов

Путин высказался об угрозе "сворачивания" зарубежных интернет-сервисов

Россия не будет "сворачивать" зарубежные интернет-сервисы до тех пор, пока у нее не будет своих альтернатив, также она будет исходить только из конкретных... РИА Новости, 14.02.2021

2021-02-14T00:26

2021-02-14T00:26

2021-02-14T00:31

россия

владимир путин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/0d/1597380125_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_7983fb62786127dfcbc6b24df0e3fa01.jpg

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Россия не будет "сворачивать" зарубежные интернет-сервисы до тех пор, пока у нее не будет своих альтернатив, также она будет исходить только из конкретных ситуаций, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с редакторами российских СМИ, кадры которой показали по "России 24".По его словам, "когда наши уважаемые коллеги увидят, что есть альтернатива, что они не занимают монопольного положения на этом рынке, они и вести себя будут по-другому".

https://radiosputnik.ria.ru/20210210/reklama-1596876070.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Мы не будем ничего сворачивать" – Путин про интернет-сервисы "Не будем ничего сворачивать, пока нет своего, будем смотреть по ситуации, нет желания что-то искусственно свинчивать", – заявил Путин на традиционной встрече с главными редакторами СМИ. 2021-02-14T00:26 true PT0M35S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир путин, общество