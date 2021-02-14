https://ria.ru/20210214/internet-1597384624.html
Путин высказался об угрозе "сворачивания" зарубежных интернет-сервисов
Путин высказался об угрозе "сворачивания" зарубежных интернет-сервисов
Россия не будет "сворачивать" зарубежные интернет-сервисы до тех пор, пока у нее не будет своих альтернатив, также она будет исходить только из конкретных... РИА Новости, 14.02.2021
2021-02-14T00:26
2021-02-14T00:26
2021-02-14T00:31
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Россия не будет "сворачивать" зарубежные интернет-сервисы до тех пор, пока у нее не будет своих альтернатив, также она будет исходить только из конкретных ситуаций, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с редакторами российских СМИ, кадры которой показали по "России 24".По его словам, "когда наши уважаемые коллеги увидят, что есть альтернатива, что они не занимают монопольного положения на этом рынке, они и вести себя будут по-другому".
https://radiosputnik.ria.ru/20210210/reklama-1596876070.html
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"Мы не будем ничего сворачивать" – Путин про интернет-сервисы
"Не будем ничего сворачивать, пока нет своего, будем смотреть по ситуации, нет желания что-то искусственно свинчивать", – заявил Путин на традиционной встрече с главными редакторами СМИ.
2021-02-14T00:26
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РИА Новости
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россия, владимир путин, общество