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Путин высказался об угрозе "сворачивания" зарубежных интернет-сервисов
Путин высказался об угрозе "сворачивания" зарубежных интернет-сервисов
Россия не будет "сворачивать" зарубежные интернет-сервисы до тех пор, пока у нее не будет своих альтернатив, также она будет исходить только из конкретных... РИА Новости, 14.02.2021
2021-02-14T00:26
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россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Россия не будет "сворачивать" зарубежные интернет-сервисы до тех пор, пока у нее не будет своих альтернатив, также она будет исходить только из конкретных ситуаций, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с редакторами российских СМИ, кадры которой показали по "России 24".По его словам, "когда наши уважаемые коллеги увидят, что есть альтернатива, что они не занимают монопольного положения на этом рынке, они и вести себя будут по-другому".
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РИА Новости
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96
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"Мы не будем ничего сворачивать" – Путин про интернет-сервисы
"Не будем ничего сворачивать, пока нет своего, будем смотреть по ситуации, нет желания что-то искусственно свинчивать", – заявил Путин на традиционной встрече с главными редакторами СМИ.
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россия, владимир путин, общество

Путин высказался об угрозе "сворачивания" зарубежных интернет-сервисов

00:26 14.02.2021 (обновлено: 00:31 14.02.2021)
 
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Россия не будет "сворачивать" зарубежные интернет-сервисы до тех пор, пока у нее не будет своих альтернатив, также она будет исходить только из конкретных ситуаций, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с редакторами российских СМИ, кадры которой показали по "России 24".
"Мы не будем ничего сворачивать до тех пор, пока у нас не будет своего. И сворачивать, когда у нас будет свое, если что-то и будем, то только исходя из конкретных ситуаций", - сказал Путин.
По его словам, "когда наши уважаемые коллеги увидят, что есть альтернатива, что они не занимают монопольного положения на этом рынке, они и вести себя будут по-другому".
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