https://ria.ru/20210214/gazoprovod-1597424992.html

Новак исключил риск неиспользования "Северного потока — 2"

Новак исключил риск неиспользования "Северного потока — 2"

Законность строительства "Северного потока - 2" и заинтересованность партнеров из ЕС в завершении проекта исключают риск неиспользования газопровода, заявил... РИА Новости, 14.02.2021

2021-02-14T15:11

2021-02-14T15:11

2021-02-14T15:24

россия

северный поток — 2

александр новак

экономика

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Законность строительства "Северного потока - 2" и заинтересованность партнеров из ЕС в завершении проекта исключают риск неиспользования газопровода, заявил вице-премьер РФ Александр Новак."А если говорить о законодательстве, юридической стороне вопроса, этот проект абсолютно законен, соответствует всем требованиям европейского законодательства, поэтому и страны, которые участвуют в нем, они заинтересованы в реализации этого проекта", - добавил он."Северный поток — 2"Проект предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против него активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. В конце 2019 года Вашингтон принял оборонный бюджет, в который включили санкции против компаний, участвующих в проекте "Северный поток — 2". Из-за этого строительство приостановилось: швейцарская компания Allseas, занимавшаяся прокладкой труб, сразу прекратила работы. Однако в минувшем декабре Nord Stream 2 AG удалось возобновить укладку труб в исключительной экономической зоне Германии с использованием судна "Фортуна" с якорным позиционированием.Между тем 1 января американский сенат проголосовал за оборонный бюджет на 2021-й финансовый год, который предусматривает расширение санкций против "Северного потока — 2". Меры распространяются на организации, предоставившие услуги для тестирования, инспекции или сертификации. В результате норвежская компания DNV GL и датская консалтинговая фирма Rambøll заявили о выходе из проекта. Под рестрикции Вашингтона также попали судно-трубоукладчик "Фортуна" и владеющая им компания "КВТ-Рус".По данным Nord Stream 2 AG (оператор проекта), недостроенными остаются примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров. В водах Дании осталось уложить 120 километров, а также около 28 километров в водах Германии.Немецкие власти согласовали возможность укладки с помощью "Фортуны" до конца мая. При этом сейчас работы ведут в водах Дании. Датское агентство по мореплаванию 8 февраля опубликовало уведомление, согласно которому строительство двух ниток трубопровода в датских водах планируют завершить до конца апреля.

https://ria.ru/20210214/shvetsiya-1597410914.html

https://ria.ru/20210212/potok-1597287798.html

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россия, северный поток — 2, александр новак, экономика