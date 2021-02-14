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Дептранс Москвы рассказал о ситуации на дорогах
Дептранс Москвы рассказал о ситуации на дорогах
Ситуация на дорогах Москвы после сильного снегопада стабилизировалась, общественный транспорт работает штатно, более 50 тысяч кубометров снега уже успели убрать РИА Новости, 14.02.2021
2021-02-14T20:26
2021-02-14T20:26
московское центральное кольцо (мцк)
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Ситуация на дорогах Москвы после сильного снегопада стабилизировалась, общественный транспорт работает штатно, более 50 тысяч кубометров снега уже успели убрать на подходах к станциям метро и МЦК, сообщает дептранс в Telegram.Сильный снегопад шел в Москве и Подмосковье в пятницу и субботу, уже к утру субботы выпало более 60% месячной нормы осадков. На дорогах возникли пробки до 10 баллов. Высота снежного покрова в Москве достигла 59 сантиметров, по области - до 72 сантиметров, это в полтора-два раза выше нормы, отметили в центре погоды "Фобос". Коммунальные службы занимаются расчисткой улиц в круглосуточном режиме. На устранение последствий непогоды потребуется порядка пяти дней, заявляли власти Москвы и Подмосковья."Сейчас на дорогах Москвы - три балла (по загруженности дорог из 10 – ред.), ситуация стабилизировалась. Городской транспорт работал и работает штатно", - говорится в сообщении.Отмечается, что в метро больше 3 тысяч человек расчищают подходы к станциям метро и МЦК, пути в депо. "Они успели убрать уже больше 50 тысяч кубометров снега — это как 20 олимпийских бассейнов 50х25 метров", - добавили в дептрансе.По сообщению департамента, выпущено дополнительных 180 единиц общественного транспорта, чтобы обеспечить его работу без серьезных затруднений.
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московское центральное кольцо (мцк), москва, московская область (подмосковье), общество

Дептранс Москвы рассказал о ситуации на дорогах

20:26 14.02.2021
 
© РИА Новости / Виталий БелоусовРабота снегоуборочной техники на Зубовском бульваре в Москве
Работа снегоуборочной техники на Зубовском бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 14.02.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Ситуация на дорогах Москвы после сильного снегопада стабилизировалась, общественный транспорт работает штатно, более 50 тысяч кубометров снега уже успели убрать на подходах к станциям метро и МЦК, сообщает дептранс в Telegram.
Сильный снегопад шел в Москве и Подмосковье в пятницу и субботу, уже к утру субботы выпало более 60% месячной нормы осадков. На дорогах возникли пробки до 10 баллов. Высота снежного покрова в Москве достигла 59 сантиметров, по области - до 72 сантиметров, это в полтора-два раза выше нормы, отметили в центре погоды "Фобос". Коммунальные службы занимаются расчисткой улиц в круглосуточном режиме. На устранение последствий непогоды потребуется порядка пяти дней, заявляли власти Москвы и Подмосковья.
"Сейчас на дорогах Москвы - три балла (по загруженности дорог из 10 – ред.), ситуация стабилизировалась. Городской транспорт работал и работает штатно", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в метро больше 3 тысяч человек расчищают подходы к станциям метро и МЦК, пути в депо. "Они успели убрать уже больше 50 тысяч кубометров снега — это как 20 олимпийских бассейнов 50х25 метров", - добавили в дептрансе.
По сообщению департамента, выпущено дополнительных 180 единиц общественного транспорта, чтобы обеспечить его работу без серьезных затруднений.
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Московское центральное кольцо (МЦК)МоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
 
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