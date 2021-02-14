https://ria.ru/20210214/dorogi-1597401304.html
Дептранс Москвы назвал участки дорог с самой сложной ситуацией
Дептранс Москвы назвал участки дорог с самой сложной ситуацией
Департамент транспорта Москвы рассказал, на каких участках дорог в воскресенье утром самое затрудненное движение из-за снега. РИА Новости, 14.02.2021
2021-02-14T09:51
2021-02-14T09:51
2021-02-14T09:51
авто
департамент транспорта г. москвы
москва
московская область (подмосковье)
мосгортранс
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Департамент транспорта Москвы рассказал, на каких участках дорог в воскресенье утром самое затрудненное движение из-за снега."Из-за снегопада, прошедшего накануне, сохраняются локальные затруднения: на 47-м километре МКАД в районе Киевского шоссе; на 32-м километре МКАД у съезда на Варшавское шоссе; на Симферопольском шоссе сильно осложнено движение из-за фур", - сообщает ведомство в своем Telegram-канале.Отмечается, что пробки в столице оцениваются в два балла.Добавляется, что метро, железнодорожный и наземный транспорт работает по графику, подходы к станциям расчищены. Кроме того, Мосгортранс вывел на дороги на 180 автобусов больше, чем в обычный выходной день, чтобы обеспечить соблюдение расписания."Просим по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте, чтобы городские службы как можно быстрее смогли убрать снег", - просит ведомство.Сильный снегопад начался в Москве и Подмосковье в пятницу и продолжается в выходные, уже к утру субботы выпало более 60% месячной нормы осадков. На дорогах возникли пробки до 10 баллов. Коммунальные службы занимаются расчисткой улиц в круглосуточном режиме.
https://ria.ru/20210214/snegopad-1597394052.html
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авто, департамент транспорта г. москвы, москва, московская область (подмосковье), мосгортранс