https://ria.ru/20210214/bezopasnost-1597411300.html

Военный напомнил, как под давлением США Россия уничтожала станции СПРН

Военный напомнил, как под давлением США Россия уничтожала станции СПРН

Множество российских станций системы предупреждения о ракетном нападении были уничтожены под давлением США, рассказал начальник главного центра предупреждения о РИА Новости, 14.02.2021

2021-02-14T11:45

2021-02-14T11:45

2021-02-14T11:45

россия

воздушно-космические силы россии

москва

сша

безопасность

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Множество российских станций системы предупреждения о ракетном нападении были уничтожены под давлением США, рассказал начальник главного центра предупреждения о ракетном нападении космических войск ВКС России Андрей Ревенок."Да, ведь станция, которая была построена в Енисейске, она строилась под систему предупреждения о ракетном нападении, но Соединенные Штаты Америки считали, что это радиолокационная станция для системы противоракетной обороны, и строительство радиолокационных станций типа "Дарьял" и "Дарьял-УМ" было приостановлено, станции были разрушены, взорваны", - сказал Ревенок в программе "Военная приёмка" на телеканале "Звезда".Сейчас российская СПРН решает задачи получения и выдачи траекторных данных для формирования предупреждения о ракетном нападении на пункты государственного и военного управления, необходимой информации для системы противоракетной обороны Москвы, а также выдачи данных о космических объектах для системы контроля космического пространства. Её первый эшелон состоит из группировки спутников ЕКС, второй – из наземных радиолокационных систем.

https://ria.ru/20210214/bezopasnost-1597407253.html

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сша

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россия, воздушно-космические силы россии, москва, сша, безопасность