https://ria.ru/20210214/bezopasnost-1597407253.html

В России завершились испытания системы предупреждения о ракетном ударе

В России завершились испытания системы предупреждения о ракетном ударе

Завершены госиспытания российской системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН), заявил ее генеральный конструктор, гендиректор межгосударственной... РИА Новости, 14.02.2021

2021-02-14T10:48

2021-02-14T10:48

2021-02-14T13:20

россия

сергей боев

безопасность

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Завершены госиспытания российской системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН), заявил ее генеральный конструктор, гендиректор межгосударственной акционерной корпорации "Вымпел" Сергей Боев."В конце декабря 2020 года мы завершили госиспытания системы СПРН в целом и командного пункта в частности", — сказал он в эфире телеканала "Звезда".Российская СПРН обрабатывает траекторные данные для формирования предупреждения о ракетном нападении на пункты государственного и военного управления, информацию для системы ПРО Москвы, а также данные о космических объектах. Ее первый эшелон состоит из группировки спутников единой космической системы, второй — из наземных радиолокационных систем.В основном используется РЛС "Воронеж". Сейчас боевое дежурство несут семь таких станций — в Ленинградской, Калининградской, Иркутской, Оренбургской областях, Краснодарском, Красноярском и Алтайском краях. Идет строительство новой радиолокационной станции в Мурманской области. В 2021 году планируется достроить станцию в Коми.

https://ria.ru/20210104/sarmat-1591999989.html

https://ria.ru/20210211/vooruzheniya-1596956813.html

россия

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россия, сергей боев, безопасность