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Путин рассказал о прорыве России в сфере АПК

Путин рассказал о прорыве России в сфере АПК

Россия осуществила очевидный прорыв в сельскохозяйственной сфере, в том числе благодаря поддержке государства, которую продолжали оказывать даже на фоне... РИА Новости, 14.02.2021

2021-02-14T00:23

2021-02-14T00:23

2021-02-14T00:23

россия

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Россия осуществила очевидный прорыв в сельскохозяйственной сфере, в том числе благодаря поддержке государства, которую продолжали оказывать даже на фоне заявлений, что "все это напрасно" и уйдёт "в черную дыру", заявил президент РФ Владимир Путин.Вместе с тем он призвал не забывать и о вкладе государства в развитие этой сферы. Он упомянул, что это было сделано в том числе благодаря поддержке со стороны государства - это льготы, кредиты, поддержка аграриев при неблагоприятных погодных условиях, субсидирование экспорта и целый набор мер поддержки по удобрениям, транспорту, ГСМ."Все это было сделано в том числе при прямой поддержке государства даже тогда, когда нас и вашего покорного слугу крестили почем зря и говорили, что все это в черную дыру, все это напрасно, никогда у нас ничего не будет. Нет. Кстати говоря, это, наряду с вакциной, тоже... такое направление, где мы прорыв осуществили очевидный", - заявил Путин.

https://ria.ru/20201209/podderzhka-1588503023.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир путин, экономика