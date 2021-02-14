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Путин рассказал о прорыве России в сфере АПК
Путин рассказал о прорыве России в сфере АПК
Россия осуществила очевидный прорыв в сельскохозяйственной сфере, в том числе благодаря поддержке государства, которую продолжали оказывать даже на фоне... РИА Новости, 14.02.2021
2021-02-14T00:23
2021-02-14T00:23
2021-02-14T00:23
россия
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Россия осуществила очевидный прорыв в сельскохозяйственной сфере, в том числе благодаря поддержке государства, которую продолжали оказывать даже на фоне заявлений, что "все это напрасно" и уйдёт "в черную дыру", заявил президент РФ Владимир Путин.Вместе с тем он призвал не забывать и о вкладе государства в развитие этой сферы. Он упомянул, что это было сделано в том числе благодаря поддержке со стороны государства - это льготы, кредиты, поддержка аграриев при неблагоприятных погодных условиях, субсидирование экспорта и целый набор мер поддержки по удобрениям, транспорту, ГСМ."Все это было сделано в том числе при прямой поддержке государства даже тогда, когда нас и вашего покорного слугу крестили почем зря и говорили, что все это в черную дыру, все это напрасно, никогда у нас ничего не будет. Нет. Кстати говоря, это, наряду с вакциной, тоже... такое направление, где мы прорыв осуществили очевидный", - заявил Путин.
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россия, владимир путин, экономика
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Россия
осуществила очевидный прорыв в сельскохозяйственной сфере, в том числе благодаря поддержке государства, которую продолжали оказывать даже на фоне заявлений, что "все это напрасно" и уйдёт "в черную дыру", заявил президент РФ Владимир Путин
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"Мы гордимся аграриями, они добились выдающихся результатов. Прежде всего, благодаря своему труду, - людей, которые работают на полях, фермах и заводах по переработке, благодаря, я бы сказал, мужеству организаторов производств, бизнеса, который вкладывает, их таланту, умению организовать работу", - сказал Путин на встрече с редакторами российских СМИ, кадры которой показали по "России 24".
Вместе с тем он призвал не забывать и о вкладе государства в развитие этой сферы. Он упомянул, что это было сделано в том числе благодаря поддержке со стороны государства - это льготы, кредиты, поддержка аграриев при неблагоприятных погодных условиях, субсидирование экспорта и целый набор мер поддержки по удобрениям, транспорту, ГСМ.
"Все это было сделано в том числе при прямой поддержке государства даже тогда, когда нас и вашего покорного слугу крестили почем зря и говорили, что все это в черную дыру, все это напрасно, никогда у нас ничего не будет. Нет. Кстати говоря, это, наряду с вакциной, тоже... такое направление, где мы прорыв осуществили очевидный", - заявил Путин.