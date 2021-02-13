https://ria.ru/20210213/zadachi-1597336564.html

Названы задачи американских бомбардировщиков в небе над Россией

Названы задачи американских бомбардировщиков в небе над Россией

Военно-воздушные силы США резко изменили фокус операций бомбардировщиков в отношении потенциальных противников, в число которых входит Россия. Об этом пишет The РИА Новости, 13.02.2021

2021-02-13T15:21

2021-02-13T15:21

2021-02-13T15:53

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Раскрыты задачи американских бомбардировщиков в небе над Россией

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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Военно-воздушные силы США резко изменили фокус операций бомбардировщиков в отношении потенциальных противников, в число которых входит Россия. Об этом пишет The Drive.По его мнению, теперь самолеты ВВС США будут летать над "политически чувствительными" регионами в Тихом океане и в Европе и без посадок преодолевать большие расстояния, направляясь в стратегически важные районы и обратно. Это необходимо для того, чтобы "сдержать" потенциальных противников, включая Россию, Китай, Иран и Северную Корею, а также продемонстрировать им возможности американских ВВС по нанесению ударов на дальние расстояния.Ранее в декабре Военно-морские силы Соединенных Штатов приняли более агрессивную военную стратегию против Москва и Пекина. В докладе большого отчета командования Корпуса морской пехоты, Военно-морского флота и Береговой охраны говорилось, что Россия и Китай превратились в "решительных соперников" Вашингтона.В Москве неоднократно подчеркивали, что у страны нет агрессивных планов в отношении других стран. При этом российская сторона отмечает растущую военную активность США и блока НАТО у своих границ. Глава Минобороны Сергей Шойгу указывал на "антироссийский характер" действий Североатлантического альянса. По его словам, ведомство принимает все необходимые меры для надежной защиты страны.

https://ria.ru/20210130/udar-1595276379.html

https://ria.ru/20210204/voyna-1596034000.html

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россия, ввс сша, нато, сша