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Названы задачи американских бомбардировщиков в небе над Россией
Названы задачи американских бомбардировщиков в небе над Россией
Военно-воздушные силы США резко изменили фокус операций бомбардировщиков в отношении потенциальных противников, в число которых входит Россия. Об этом пишет The РИА Новости, 13.02.2021
2021-02-13T15:21
2021-02-13T15:53
россия
ввс сша
нато
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Раскрыты задачи американских бомбардировщиков в небе над Россией
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Военно-воздушные силы США резко изменили фокус операций бомбардировщиков в отношении потенциальных противников, в число которых входит Россия. Об этом пишет The Drive.По его мнению, теперь самолеты ВВС США будут летать над "политически чувствительными" регионами в Тихом океане и в Европе и без посадок преодолевать большие расстояния, направляясь в стратегически важные районы и обратно. Это необходимо для того, чтобы "сдержать" потенциальных противников, включая Россию, Китай, Иран и Северную Корею, а также продемонстрировать им возможности американских ВВС по нанесению ударов на дальние расстояния.Ранее в декабре Военно-морские силы Соединенных Штатов приняли более агрессивную военную стратегию против Москва и Пекина. В докладе большого отчета командования Корпуса морской пехоты, Военно-морского флота и Береговой охраны говорилось, что Россия и Китай превратились в "решительных соперников" Вашингтона.В Москве неоднократно подчеркивали, что у страны нет агрессивных планов в отношении других стран. При этом российская сторона отмечает растущую военную активность США и блока НАТО у своих границ. Глава Минобороны Сергей Шойгу указывал на "антироссийский характер" действий Североатлантического альянса. По его словам, ведомство принимает все необходимые меры для надежной защиты страны.
https://ria.ru/20210130/udar-1595276379.html
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россия, ввс сша, нато, сша

Названы задачи американских бомбардировщиков в небе над Россией

15:21 13.02.2021 (обновлено: 15:53 13.02.2021)
 
© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Tyler HarmonАмериканские стратегические бомбардировщики B-1B Lancer
Американские стратегические бомбардировщики B-1B Lancer - РИА Новости, 1920, 13.02.2021
© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Tyler Harmon
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МОСКВА, 13 фев РИА Новости. Военно-воздушные силы США резко изменили фокус операций бомбардировщиков в отношении потенциальных противников, в число которых входит Россия. Об этом пишет The Drive.
"Совсем нетрудно представить себе будущий конфликт, в котором группам бомбардировщиков B-1B и B-52H будет поставлена ​​задача поразить одни и те же общие наборы целей на обширной территории", — пишет автор.
По его мнению, теперь самолеты ВВС США будут летать над "политически чувствительными" регионами в Тихом океане и в Европе и без посадок преодолевать большие расстояния, направляясь в стратегически важные районы и обратно.
Это необходимо для того, чтобы "сдержать" потенциальных противников, включая Россию, Китай, Иран и Северную Корею, а также продемонстрировать им возможности американских ВВС по нанесению ударов на дальние расстояния.
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Ранее в декабре Военно-морские силы Соединенных Штатов приняли более агрессивную военную стратегию против Москва и Пекина. В докладе большого отчета командования Корпуса морской пехоты, Военно-морского флота и Береговой охраны говорилось, что Россия и Китай превратились в "решительных соперников" Вашингтона.
В Москве неоднократно подчеркивали, что у страны нет агрессивных планов в отношении других стран. При этом российская сторона отмечает растущую военную активность США и блока НАТО у своих границ. Глава Минобороны Сергей Шойгу указывал на "антироссийский характер" действий Североатлантического альянса. По его словам, ведомство принимает все необходимые меры для надежной защиты страны.
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