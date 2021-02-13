https://ria.ru/20210213/zabolevshie-1597342871.html
В США за сутки выявили 97,5 тысячи заболевших COVID-19
В США за сутки выявили 97,5 тысячи заболевших COVID-19
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в США выросло за сутки на 97,5 тысяч, было зарегистрировано еще 5,3 тысячи летальных исходов, сообщает... РИА Новости, 13.02.2021
2021-02-13T16:27
2021-02-13T16:27
2021-02-13T16:27
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593797502_0:131:3068:1858_1920x0_80_0_0_67aa993123b42665ae20c291a18237e2.jpg
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в США выросло за сутки на 97,5 тысяч, было зарегистрировано еще 5,3 тысячи летальных исходов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По данным университета, в США за минувшие 24 часа зафиксировали 97 525 новых случаев заражения коронавирусом, 5 323 пациента с подтвержденным заболеванием скончались.С начала эпидемии, как сообщает университет Хопкинса, в США выявили более 27,4 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались более 480 тысяч человек.Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
https://radiosputnik.ria.ru/20210213/pandemiya-1597312635.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593797502_208:0:2939:2048_1920x0_80_0_0_ab411ba02aef11678a3d5c167de9438a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, сша, в мире