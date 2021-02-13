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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210213/zabolevshie-1597342871.html
В США за сутки выявили 97,5 тысячи заболевших COVID-19
В США за сутки выявили 97,5 тысячи заболевших COVID-19
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в США выросло за сутки на 97,5 тысяч, было зарегистрировано еще 5,3 тысячи летальных исходов, сообщает... РИА Новости, 13.02.2021
2021-02-13T16:27
2021-02-13T16:27
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в США выросло за сутки на 97,5 тысяч, было зарегистрировано еще 5,3 тысячи летальных исходов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По данным университета, в США за минувшие 24 часа зафиксировали 97 525 новых случаев заражения коронавирусом, 5 323 пациента с подтвержденным заболеванием скончались.С начала эпидемии, как сообщает университет Хопкинса, в США выявили более 27,4 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались более 480 тысяч человек.Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
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коронавирус covid-19, коронавирусы, сша, в мире

В США за сутки выявили 97,5 тысячи заболевших COVID-19

16:27 13.02.2021
 
© REUTERS / Callaghan O'HareМедицинский персонал в госпитале для пациентов с COVID-19 United Memorial Medical Center в Хьюстоне, штат Техас, США
Медицинский персонал в госпитале для пациентов с COVID-19 United Memorial Medical Center в Хьюстоне, штат Техас, США - РИА Новости, 1920, 13.02.2021
© REUTERS / Callaghan O'Hare
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в США выросло за сутки на 97,5 тысяч, было зарегистрировано еще 5,3 тысячи летальных исходов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По данным университета, в США за минувшие 24 часа зафиксировали 97 525 новых случаев заражения коронавирусом, 5 323 пациента с подтвержденным заболеванием скончались.
С начала эпидемии, как сообщает университет Хопкинса, в США выявили более 27,4 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались более 480 тысяч человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
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