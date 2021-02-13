https://ria.ru/20210213/zabolevshie-1597342871.html

В США за сутки выявили 97,5 тысячи заболевших COVID-19

В США за сутки выявили 97,5 тысячи заболевших COVID-19

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в США выросло за сутки на 97,5 тысяч, было зарегистрировано еще 5,3 тысячи летальных исходов, сообщает... РИА Новости, 13.02.2021

2021-02-13T16:27

2021-02-13T16:27

2021-02-13T16:27

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

сша

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в США выросло за сутки на 97,5 тысяч, было зарегистрировано еще 5,3 тысячи летальных исходов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По данным университета, в США за минувшие 24 часа зафиксировали 97 525 новых случаев заражения коронавирусом, 5 323 пациента с подтвержденным заболеванием скончались.С начала эпидемии, как сообщает университет Хопкинса, в США выявили более 27,4 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались более 480 тысяч человек.Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

https://radiosputnik.ria.ru/20210213/pandemiya-1597312635.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, сша, в мире