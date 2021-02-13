https://ria.ru/20210213/vnukovo-1597351104.html

В аэропорту Внуково на фоне снегопада отменили только один рейс

В аэропорту Внуково на фоне снегопада отменили только один рейс

В столичном аэропорту "Внуково", несмотря на непогоду, немноголюдно - очередей нет, полупустые холлы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.02.2021

2021-02-13T17:46

2021-02-13T17:46

2021-02-13T17:46

александр синенков

михаил леус

погода

москва

общество

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. В столичном аэропорту "Внуково", несмотря на непогоду, немноголюдно - очередей нет, полупустые холлы, передает корреспондент РИА Новости.Вдоль взлетных полос авиагавани высокие сугробы, по всей территории в усиленном режиме работает снегоуборочная техника. Однако в самом здании аэропорта спокойно: людей мало, очередей нет.Как сообщает "Яндекс.Расписание", по данным на 17.00, во Внуково отменен только 1 рейс, еще 20 - задержаны.Как сообщалось ранее, обстановка в аэропорту "Домодедово" обратная - там скопилось большое число пассажиров, которые не могут улететь из-за сильного снегопада в московском регионе.Рекордные снегопады начались в Москве в ночь на пятницу, к утру столица погрязла в пробках. Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков сообщал РИА Новости, что в пятницу в Москве ожидаются сильный снегопад, метель и порывистый ветер. Он уточнял, что снегопад продолжится в ночь на субботу и частично днем в субботу.Также ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал РИА Новости, что высота снежного покрова в Москве может побить рекорд 1956 года, сейчас она составляет 56 сантиметров.

https://ria.ru/20210213/domodedovo-1597330810.html

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александр синенков, михаил леус, погода, москва, общество