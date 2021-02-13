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В аэропорту Внуково на фоне снегопада отменили только один рейс
В аэропорту Внуково на фоне снегопада отменили только один рейс
В столичном аэропорту "Внуково", несмотря на непогоду, немноголюдно - очередей нет, полупустые холлы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.02.2021
2021-02-13T17:46
2021-02-13T17:46
александр синенков
михаил леус
погода
москва
общество
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. В столичном аэропорту "Внуково", несмотря на непогоду, немноголюдно - очередей нет, полупустые холлы, передает корреспондент РИА Новости.Вдоль взлетных полос авиагавани высокие сугробы, по всей территории в усиленном режиме работает снегоуборочная техника. Однако в самом здании аэропорта спокойно: людей мало, очередей нет.Как сообщает "Яндекс.Расписание", по данным на 17.00, во Внуково отменен только 1 рейс, еще 20 - задержаны.Как сообщалось ранее, обстановка в аэропорту "Домодедово" обратная - там скопилось большое число пассажиров, которые не могут улететь из-за сильного снегопада в московском регионе.Рекордные снегопады начались в Москве в ночь на пятницу, к утру столица погрязла в пробках. Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков сообщал РИА Новости, что в пятницу в Москве ожидаются сильный снегопад, метель и порывистый ветер. Он уточнял, что снегопад продолжится в ночь на субботу и частично днем в субботу.Также ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал РИА Новости, что высота снежного покрова в Москве может побить рекорд 1956 года, сейчас она составляет 56 сантиметров.
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александр синенков, михаил леус, погода, москва, общество

В аэропорту Внуково на фоне снегопада отменили только один рейс

17:46 13.02.2021
 
© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкАэропортовые службы в аэропорту "Внуково" в Москве
Аэропортовые службы в аэропорту Внуково в Москве - РИА Новости, 1920, 13.02.2021
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. В столичном аэропорту "Внуково", несмотря на непогоду, немноголюдно - очередей нет, полупустые холлы, передает корреспондент РИА Новости.
Вдоль взлетных полос авиагавани высокие сугробы, по всей территории в усиленном режиме работает снегоуборочная техника. Однако в самом здании аэропорта спокойно: людей мало, очередей нет.
Как сообщает "Яндекс.Расписание", по данным на 17.00, во Внуково отменен только 1 рейс, еще 20 - задержаны.
Как сообщалось ранее, обстановка в аэропорту "Домодедово" обратная - там скопилось большое число пассажиров, которые не могут улететь из-за сильного снегопада в московском регионе.
Рекордные снегопады начались в Москве в ночь на пятницу, к утру столица погрязла в пробках. Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков сообщал РИА Новости, что в пятницу в Москве ожидаются сильный снегопад, метель и порывистый ветер. Он уточнял, что снегопад продолжится в ночь на субботу и частично днем в субботу.
Также ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал РИА Новости, что высота снежного покрова в Москве может побить рекорд 1956 года, сейчас она составляет 56 сантиметров.
Задержка рейсов: снегопад парализовал работу аэропорта Домодедово - РИА Новости, 1920, 13.02.2021
Вчера, 14:14
Сотни пассажиров не могут вылететь из Домодедово из-за непогоды
 
Александр СиненковМихаил ЛеусПогодаМоскваОбщество
 
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