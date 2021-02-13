Вечная мерзлота и пингвины: легендарная станция "Мирный"

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

Читать ria.ru в

В 1956 году начала работу станция "Мирный" – легендарная и известная на весь мир научная база. До 1971 года она была главной станцией для экспедиций СССР. Здесь проводят наблюдения в области метеорологии, геофизики и гидрологии, изучают недра земли и ближнее космическое пространство.