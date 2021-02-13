https://ria.ru/20210213/vechnaya-merzlota-i-pingviny-legendarnaya-stantsiya-mirnyy-1597354004.html
Вечная мерзлота и пингвины: легендарная станция "Мирный"
Вечная мерзлота и пингвины: легендарная станция "Мирный"
В 1956 году начала работу станция "Мирный" – легендарная и известная на весь мир научная база. До 1971 года она была главной станцией для экспедиций СССР.
Здесь проводят наблюдения в области метеорологии, геофизики и гидрологии, изучают недра земли и ближнее космическое пространство.
2021-02-13T18:07
2021-02-13T18:07
2021-02-13T18:07
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/0d/1597353588_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_ffc9b722d99b46f424c5ee2332b607a5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/0d/1597353588_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_072cf5c99e74d14c9106f18f33f852cc.jpg
Вечная мерзлота и пингвины: легендарная станция "Мирный"
В 1956 году начала работу станция "Мирный" – легендарная и известная на весь мир научная база. До 1971 года она была главной станцией для экспедиций СССР. Здесь проводят наблюдения в области метеорологии, геофизики и гидрологии, изучают недра земли и ближнее космическое пространство.
2021-02-13T18:07
true
PT1M27S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, видео
Вечная мерзлота и пингвины: легендарная станция "Мирный"
В 1956 году начала работу станция "Мирный" – легендарная и известная на весь мир научная база. До 1971 года она была главной станцией для экспедиций СССР.
Здесь проводят наблюдения в области метеорологии, геофизики и гидрологии, изучают недра земли и ближнее космическое пространство.
2021-02-13T18:07
true
PT1M27S
Вечная мерзлота и пингвины: легендарная станция "Мирный"
В 1956 году начала работу станция "Мирный" – легендарная и известная на весь мир научная база. До 1971 года она была главной станцией для экспедиций СССР.
Здесь проводят наблюдения в области метеорологии, геофизики и гидрологии, изучают недра земли и ближнее космическое пространство.