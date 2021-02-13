https://ria.ru/20210213/teatr-1597318135.html

Малый театр покажет первую премьеру года – "Месяц в деревне" Тургенева

Малый театр покажет первую премьеру года – "Месяц в деревне" Тургенева

Малый театр представляет 13 февраля первую премьеру нового года – "Месяц в деревне" по пьесе Ивана Тургенева в постановке известного артиста театра Глеба... РИА Новости, 13.02.2021

2021-02-13T11:48

2021-02-13T11:48

2021-02-13T11:58

культура

театр

новости культуры

малый театр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0d/1597317422_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e31ec0bf5ac0f21b440de86aac69662.jpg

МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Малый театр представляет 13 февраля первую премьеру нового года – "Месяц в деревне" по пьесе Ивана Тургенева в постановке известного артиста театра Глеба Подгородинского, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.Как рассказал Подгородинский, этот спектакль станет его режиссерским дебютом.По его словам, сначала во время карантина репетиции проходили по Zoom, а когда открылся театр, было предложено продолжить работу и включить спектакль в репертуар."Работая над спектаклем, я не думал, что необходимо привнести что-то кардинально новое. Может быть, это странно слышать из уст режиссера, но форма для меня вторична – на первом месте стоит артист", - подчеркнул Подгородинский."Месяц в деревне" - это история любви и страсти в акварельных тургеневских тонах, спектакль о том, как легко разрушить хрупкое равновесие и как сложно все вернуть назад, совершив нелицеприятные поступки, будучи объятым страстью и желанием завладеть во что бы то ни стало предметом своего интереса.Героиня пьесы Наталья Петровна – молодая женщина – она счастлива, любима и благополучна. Заботливый муж, прекрасный сын и юная воспитанница. Все хорошо, пока в это легкое и ненавязчивое плетение не попадает юноша, перевернувший разом и уклад жизни, и душу героини. Узнав его, Наталья Петровна обнаруживает в себе качества и поступки, о которых раньше и помыслить не могла…В спектакле заняты: Полина Долинская, народная артистка России Алена Охлупина, актеры Василий Дахненко, Михаил Фоменко и другие.Глеб Подгородинский – заслуженный артист России, лауреат Госпремии и премии "Золотая Маска", сыграл около 30 ролей в Малом театре.

https://ria.ru/20210201/teatr-1594985967.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

театр, новости культуры, малый театр