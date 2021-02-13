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https://ria.ru/20210213/teatr-1597318135.html
Малый театр покажет первую премьеру года – "Месяц в деревне" Тургенева
Малый театр покажет первую премьеру года – "Месяц в деревне" Тургенева
Малый театр представляет 13 февраля первую премьеру нового года – "Месяц в деревне" по пьесе Ивана Тургенева в постановке известного артиста театра Глеба... РИА Новости, 13.02.2021
2021-02-13T11:48
2021-02-13T11:58
культура
театр
новости культуры
малый театр
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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Малый театр представляет 13 февраля первую премьеру нового года – "Месяц в деревне" по пьесе Ивана Тургенева в постановке известного артиста театра Глеба Подгородинского, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.Как рассказал Подгородинский, этот спектакль станет его режиссерским дебютом.По его словам, сначала во время карантина репетиции проходили по Zoom, а когда открылся театр, было предложено продолжить работу и включить спектакль в репертуар."Работая над спектаклем, я не думал, что необходимо привнести что-то кардинально новое. Может быть, это странно слышать из уст режиссера, но форма для меня вторична – на первом месте стоит артист", - подчеркнул Подгородинский."Месяц в деревне" - это история любви и страсти в акварельных тургеневских тонах, спектакль о том, как легко разрушить хрупкое равновесие и как сложно все вернуть назад, совершив нелицеприятные поступки, будучи объятым страстью и желанием завладеть во что бы то ни стало предметом своего интереса.Героиня пьесы Наталья Петровна – молодая женщина – она счастлива, любима и благополучна. Заботливый муж, прекрасный сын и юная воспитанница. Все хорошо, пока в это легкое и ненавязчивое плетение не попадает юноша, перевернувший разом и уклад жизни, и душу героини. Узнав его, Наталья Петровна обнаруживает в себе качества и поступки, о которых раньше и помыслить не могла…В спектакле заняты: Полина Долинская, народная артистка России Алена Охлупина, актеры Василий Дахненко, Михаил Фоменко и другие.Глеб Подгородинский – заслуженный артист России, лауреат Госпремии и премии "Золотая Маска", сыграл около 30 ролей в Малом театре.
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театр, новости культуры, малый театр

Малый театр покажет первую премьеру года – "Месяц в деревне" Тургенева

11:48 13.02.2021 (обновлено: 11:58 13.02.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктеры Дарья Шевчук и Максим Филатов в сцене из спектакля "Месяц в деревне" в постановке режиссера Глеба Подгородинского на сцене Малого театра.
Актеры Дарья Шевчук и Максим Филатов в сцене из спектакля Месяц в деревне в постановке режиссера Глеба Подгородинского на сцене Малого театра. - РИА Новости, 1920, 13.02.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Малый театр представляет 13 февраля первую премьеру нового года – "Месяц в деревне" по пьесе Ивана Тургенева в постановке известного артиста театра Глеба Подгородинского, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.
Как рассказал Подгородинский, этот спектакль станет его режиссерским дебютом.
"Совсем недавно я выпустил свой первый дипломный спектакль в Щепкинском училище, где преподаю уже несколько лет. И во время работы со студентами у меня возникло желание попробовать свои силы в режиссуре на сцене театра, и я выбрал "Месяц в деревне" по пьесе Тургенева, тема которой мне очень близка", - сказал артист.
По его словам, сначала во время карантина репетиции проходили по Zoom, а когда открылся театр, было предложено продолжить работу и включить спектакль в репертуар.
"Работая над спектаклем, я не думал, что необходимо привнести что-то кардинально новое. Может быть, это странно слышать из уст режиссера, но форма для меня вторична – на первом месте стоит артист", - подчеркнул Подгородинский.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаАктрисы Полина Долинская, Дарья Шевчук и режиссер Глеб Подгородинский (справа налево) после окончания спектакля "Месяц в деревне" в Малом театре.
Актрисы Полина Долинская, Дарья Шевчук и режиссер Глеб Подгородинский (справа налево) после окончания спектакля Месяц в деревне в Малом театре. - РИА Новости, 1920, 13.02.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Актрисы Полина Долинская, Дарья Шевчук и режиссер Глеб Подгородинский (справа налево) после окончания спектакля "Месяц в деревне" в Малом театре.
"Месяц в деревне" - это история любви и страсти в акварельных тургеневских тонах, спектакль о том, как легко разрушить хрупкое равновесие и как сложно все вернуть назад, совершив нелицеприятные поступки, будучи объятым страстью и желанием завладеть во что бы то ни стало предметом своего интереса.
Героиня пьесы Наталья Петровна – молодая женщина – она счастлива, любима и благополучна. Заботливый муж, прекрасный сын и юная воспитанница. Все хорошо, пока в это легкое и ненавязчивое плетение не попадает юноша, перевернувший разом и уклад жизни, и душу героини. Узнав его, Наталья Петровна обнаруживает в себе качества и поступки, о которых раньше и помыслить не могла…
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Полина Долинская в сцене из спектакля "Месяц в деревне" в постановке режиссера Глеба Подгородинского на сцене Малого театра.
Актриса Полина Долинская в сцене из спектакля Месяц в деревне в постановке режиссера Глеба Подгородинского на сцене Малого театра. - РИА Новости, 1920, 13.02.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Актриса Полина Долинская в сцене из спектакля "Месяц в деревне" в постановке режиссера Глеба Подгородинского на сцене Малого театра.
В спектакле заняты: Полина Долинская, народная артистка России Алена Охлупина, актеры Василий Дахненко, Михаил Фоменко и другие.
Глеб Подгородинский – заслуженный артист России, лауреат Госпремии и премии "Золотая Маска", сыграл около 30 ролей в Малом театре.
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