https://ria.ru/20210213/snezhnyy-apokalipsis-kak-moskvu-zamelo-za-sutki-1597332365.html
Снежный апокалипсис: как Москву замело за сутки
Снежный апокалипсис: как Москву замело за сутки
В Москве установлен рекорд по суточному количеству осадков: в столице выпало почти две трети месячной нормы. Второй день снег идет без остановки. В центральную Россию такие снегопады принес байкальский циклон “Волькер”.
Припаркованные автомобили превратились в сугробы, собаки проваливаются под снег, а дети не могут попасть на площадки.
2021-02-13T14:34
2021-02-13T14:34
2021-02-13T14:34
видео
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Коммунальные службы вышли на уборку города. В Москве работают 60 тысяч человек и более 13 тысяч машин. Из-за непогоды с шести утра в столице образовались пробки. Загруженность дорог составила уникальные для выходных девять баллов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Снежный апокалипсис: как Москву замело за сутки
Снежный апокалипсис: как Москву замело за сутки
2021-02-13T14:34
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PT0M54S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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видео, видео
Снежный апокалипсис: как Москву замело за сутки
В Москве установлен рекорд по суточному количеству осадков: в столице выпало почти две трети месячной нормы. Второй день снег идет без остановки. В центральную Россию такие снегопады принес байкальский циклон “Волькер”.
Припаркованные автомобили превратились в сугробы, собаки проваливаются под снег, а дети не могут попасть на площадки.
2021-02-13T14:34
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PT0M54S
Снежный апокалипсис: как Москву замело за сутки
В Москве установлен рекорд по суточному количеству осадков: в столице выпало почти две трети месячной нормы. Второй день снег идет без остановки. В центральную Россию такие снегопады принес байкальский циклон “Волькер”.
Припаркованные автомобили превратились в сугробы, собаки проваливаются под снег, а дети не могут попасть на площадки.
Коммунальные службы вышли на уборку города. В Москве работают 60 тысяч человек и более 13 тысяч машин. Из-за непогоды с шести утра в столице образовались пробки. Загруженность дорог составила уникальные для выходных девять баллов.