https://ria.ru/20210213/snezhnyy-apokalipsis-kak-moskvu-zamelo-za-sutki-1597332365.html

Снежный апокалипсис: как Москву замело за сутки

Снежный апокалипсис: как Москву замело за сутки

В Москве установлен рекорд по суточному количеству осадков: в столице выпало почти две трети месячной нормы. Второй день снег идет без остановки. В центральную Россию такие снегопады принес байкальский циклон “Волькер”. Припаркованные автомобили превратились в сугробы, собаки проваливаются под снег, а дети не могут попасть на площадки.

2021-02-13T14:34

2021-02-13T14:34

2021-02-13T14:34

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Коммунальные службы вышли на уборку города. В Москве работают 60 тысяч человек и более 13 тысяч машин. Из-за непогоды с шести утра в столице образовались пробки. Загруженность дорог составила уникальные для выходных девять баллов.

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2021

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Снежный апокалипсис: как Москву замело за сутки Снежный апокалипсис: как Москву замело за сутки 2021-02-13T14:34 true PT0M54S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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