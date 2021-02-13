Московские власти увеличили число сотрудников, расчищающих снег у метро

Уборка дворов может начаться и во время снегопада, а вот с крыш снег сметают в течение двух-трех суток после окончания стихии. Причем в первую очередь очищают кровли тех объектов, которые выходят на улично-дорожную сеть, тротуар, пешеходную зону, детскую площадку или на другие места с высокой проходимостью.

С плоских кровель, как правило, снег не убирают – их очищают только в аварийных случаях или при необходимости проведения срочного ремонта. То же самое касается мягких кровель: на таких объектах чистят желоба, наружные водостоки, балконы и козырьки.