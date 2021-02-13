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Московские власти увеличили число сотрудников, расчищающих снег у метро
Московские власти увеличили число сотрудников, расчищающих снег у метро
Более трех тысяч человек убирают снег около станций метро Москвы и МЦК, сообщает столичный департамент транспорта. РИА Новости, 13.02.2021
2021-02-13T17:21
2021-02-13T17:21
александр синенков
михаил леус
городское хозяйство москвы
москва
общество
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Более трех тысяч человек убирают снег около станций метро Москвы и МЦК, сообщает столичный департамент транспорта."Продолжаем расчищать и подходы к станциям метро и МЦК. С учетом усиления, в уборке снега прямо сейчас задействовано более 3 тысяч человек! И все для того, чтобы наше любимое метро оставалось для вас доступным и комфортным", - говорится в сообщении дептранса в Telegram-канале.Добавляется, что за сутки было убрано более 30 тысяч кубометров снега с парковых путей депо.Рекордные снегопады начались в Москве в ночь на пятницу, к утру столица погрязла в пробках. Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков сообщал РИА Новости, что в пятницу в Москве ожидаются сильный снегопад, метель и порывистый ветер. Он уточнял, что снегопад продолжится в ночь на субботу и частично днем в субботу.Также ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал РИА Новости, что высота снежного покрова в Москве может побить рекорд 1956 года, сейчас она составляет 56 сантиметров.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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александр синенков, михаил леус, городское хозяйство москвы, москва, общество

Московские власти увеличили число сотрудников, расчищающих снег у метро

17:21 13.02.2021
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкУборка платформы от снега на станции МЦД-1 "Кунцевская"
Уборка платформы от снега на станции МЦД-1 Кунцевская - РИА Новости, 1920, 13.02.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Более трех тысяч человек убирают снег около станций метро Москвы и МЦК, сообщает столичный департамент транспорта.
"Продолжаем расчищать и подходы к станциям метро и МЦК. С учетом усиления, в уборке снега прямо сейчас задействовано более 3 тысяч человек! И все для того, чтобы наше любимое метро оставалось для вас доступным и комфортным", - говорится в сообщении дептранса в Telegram-канале.
Москва в снегу - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
12 февраля, 10:24Инфографика
Москва в снегу: как город борется со стихиейМосква — один из самых снежных мегаполисов мира. Это доставляет жителям массу неудобств. О том, как город борется со снегом, — в спецпроекте Ria.ru.
Добавляется, что за сутки было убрано более 30 тысяч кубометров снега с парковых путей депо.
Рекордные снегопады начались в Москве в ночь на пятницу, к утру столица погрязла в пробках. Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков сообщал РИА Новости, что в пятницу в Москве ожидаются сильный снегопад, метель и порывистый ветер. Он уточнял, что снегопад продолжится в ночь на субботу и частично днем в субботу.
Также ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал РИА Новости, что высота снежного покрова в Москве может побить рекорд 1956 года, сейчас она составляет 56 сантиметров.
Вызов принят: как выглядит полный цикл борьбы со снегом в Москве
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Городские коммунальные службы готовятся к зиме задолго до снегопадов, буквально "переобувая" спецтехнику. С наступлением отрицательных температур на поливомоечных и уборочных машинах меняют навесное сезонное оборудование, устанавливая новые щетки и скребки.

Парк спецтехники ГБУ Автомобильные дороги
1 из 8

Городские коммунальные службы готовятся к зиме задолго до снегопадов, буквально "переобувая" спецтехнику. С наступлением отрицательных температур на поливомоечных и уборочных машинах меняют навесное сезонное оборудование, устанавливая новые щетки и скребки.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

При первых заморозках начинается превентивная обработка дорог и тротуаров противогололедными материалами. Такая предусмотрительность позволяет не допустить образования так называемого черного льда – тонкой и невидимой глазу скользкой корки.

Обработка проезжей части противогололедными материалами
2 из 8

При первых заморозках начинается превентивная обработка дорог и тротуаров противогололедными материалами. Такая предусмотрительность позволяет не допустить образования так называемого черного льда – тонкой и невидимой глазу скользкой корки.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Белоусов

При этом важно подчеркнуть, что московские дороги и улицы уже давно не обрабатывают песком, так как он, поступая в ливневку вместе со снегом и льдом, оседает в дождеприемных колодцах, что может привести к подтоплениям.

Заправка снегоуборочных машин реагентами
3 из 8

При этом важно подчеркнуть, что московские дороги и улицы уже давно не обрабатывают песком, так как он, поступая в ливневку вместе со снегом и льдом, оседает в дождеприемных колодцах, что может привести к подтоплениям.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Вместо песка коммунальные службы Москвы используют жидкие, твердые и комбинированные противогололедные материалы (ПГМ), которые тщательно проверяются на соответствие требованиям безопасности и экологичности. В основе жидких и комбинированных ПГМ – хлористый калий и натрий, проще говоря, соль. Твердые ПГМ – это обычная гранитная крошка.

Пробки в Москве
4 из 8

Вместо песка коммунальные службы Москвы используют жидкие, твердые и комбинированные противогололедные материалы (ПГМ), которые тщательно проверяются на соответствие требованиям безопасности и экологичности. В основе жидких и комбинированных ПГМ – хлористый калий и натрий, проще говоря, соль. Твердые ПГМ – это обычная гранитная крошка.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Бедняков

Если снегопад сильный, то у городских коммунальщиков в приоритете уборка самых оживленных центральных улиц, транспортных узлов, а также подъездов к жизненно важным и социальным объектам.

Автомобильное движение на Кремлевской набережной в Москве
5 из 8

Если снегопад сильный, то у городских коммунальщиков в приоритете уборка самых оживленных центральных улиц, транспортных узлов, а также подъездов к жизненно важным и социальным объектам.

© РИА Новости / Павел Бедняков
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Уборка дворов может начаться и во время снегопада, а вот с крыш снег сметают в течение двух-трех суток после окончания стихии. Причем в первую очередь очищают кровли тех объектов, которые выходят на улично-дорожную сеть, тротуар, пешеходную зону, детскую площадку или на другие места с высокой проходимостью.

С плоских кровель, как правило, снег не убирают – их очищают только в аварийных случаях или при необходимости проведения срочного ремонта. То же самое касается мягких кровель: на таких объектах чистят желоба, наружные водостоки, балконы и козырьки.

Уборка снега в Москве
6 из 8

Уборка дворов может начаться и во время снегопада, а вот с крыш снег сметают в течение двух-трех суток после окончания стихии. Причем в первую очередь очищают кровли тех объектов, которые выходят на улично-дорожную сеть, тротуар, пешеходную зону, детскую площадку или на другие места с высокой проходимостью.

С плоских кровель, как правило, снег не убирают – их очищают только в аварийных случаях или при необходимости проведения срочного ремонта. То же самое касается мягких кровель: на таких объектах чистят желоба, наружные водостоки, балконы и козырьки.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

С проезжей части и пешеходных зон снег сгребают в лотковую зону, откуда затем его грузят в самосвалы.

Следующий этап "жизни" снега проходит на снегосплавном пункте. Там снег сначала прогоняют через "дробилки" для более быстрого таяния, а потом растапливают в приемных камерах со сточными водами. Полученная талая вода отправляется на очистные сооружения, подвергаясь полному циклу механической и биологической очистки. Затем она после выпускается в природные источники.

Работа снегоплавильных пунктов в Москве
7 из 8

С проезжей части и пешеходных зон снег сгребают в лотковую зону, откуда затем его грузят в самосвалы.

Следующий этап "жизни" снега проходит на снегосплавном пункте. Там снег сначала прогоняют через "дробилки" для более быстрого таяния, а потом растапливают в приемных камерах со сточными водами. Полученная талая вода отправляется на очистные сооружения, подвергаясь полному циклу механической и биологической очистки. Затем она после выпускается в природные источники.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Такая система утилизации снега была введена в строй в 2002 году. До этого осадки складировали на обочинах или сбрасывали в реку. Нынешняя методика автоматизировала процесс и снизила ущерб экологии города.

Работа снегоплавильных пунктов в Москве
8 из 8

Такая система утилизации снега была введена в строй в 2002 году. До этого осадки складировали на обочинах или сбрасывали в реку. Нынешняя методика автоматизировала процесс и снизила ущерб экологии города.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
1 из 8

Городские коммунальные службы готовятся к зиме задолго до снегопадов, буквально "переобувая" спецтехнику. С наступлением отрицательных температур на поливомоечных и уборочных машинах меняют навесное сезонное оборудование, устанавливая новые щетки и скребки.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
2 из 8

При первых заморозках начинается превентивная обработка дорог и тротуаров противогололедными материалами. Такая предусмотрительность позволяет не допустить образования так называемого черного льда – тонкой и невидимой глазу скользкой корки.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
3 из 8

При этом важно подчеркнуть, что московские дороги и улицы уже давно не обрабатывают песком, так как он, поступая в ливневку вместе со снегом и льдом, оседает в дождеприемных колодцах, что может привести к подтоплениям.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
4 из 8

Вместо песка коммунальные службы Москвы используют жидкие, твердые и комбинированные противогололедные материалы (ПГМ), которые тщательно проверяются на соответствие требованиям безопасности и экологичности. В основе жидких и комбинированных ПГМ – хлористый калий и натрий, проще говоря, соль. Твердые ПГМ – это обычная гранитная крошка.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
5 из 8

Если снегопад сильный, то у городских коммунальщиков в приоритете уборка самых оживленных центральных улиц, транспортных узлов, а также подъездов к жизненно важным и социальным объектам.

© РИА Новости / Павел Бедняков
6 из 8

Уборка дворов может начаться и во время снегопада, а вот с крыш снег сметают в течение двух-трех суток после окончания стихии. Причем в первую очередь очищают кровли тех объектов, которые выходят на улично-дорожную сеть, тротуар, пешеходную зону, детскую площадку или на другие места с высокой проходимостью.

С плоских кровель, как правило, снег не убирают – их очищают только в аварийных случаях или при необходимости проведения срочного ремонта. То же самое касается мягких кровель: на таких объектах чистят желоба, наружные водостоки, балконы и козырьки.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
7 из 8

С проезжей части и пешеходных зон снег сгребают в лотковую зону, откуда затем его грузят в самосвалы.

Следующий этап "жизни" снега проходит на снегосплавном пункте. Там снег сначала прогоняют через "дробилки" для более быстрого таяния, а потом растапливают в приемных камерах со сточными водами. Полученная талая вода отправляется на очистные сооружения, подвергаясь полному циклу механической и биологической очистки. Затем она после выпускается в природные источники.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
8 из 8

Такая система утилизации снега была введена в строй в 2002 году. До этого осадки складировали на обочинах или сбрасывали в реку. Нынешняя методика автоматизировала процесс и снизила ущерб экологии города.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
 
Александр СиненковМихаил ЛеусГородское хозяйство МосквыМоскваОбщество
 
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