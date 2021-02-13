Московские власти увеличили число сотрудников, расчищающих снег у метро
Городские коммунальные службы готовятся к зиме задолго до снегопадов, буквально "переобувая" спецтехнику. С наступлением отрицательных температур на поливомоечных и уборочных машинах меняют навесное сезонное оборудование, устанавливая новые щетки и скребки.
Городские коммунальные службы готовятся к зиме задолго до снегопадов, буквально "переобувая" спецтехнику. С наступлением отрицательных температур на поливомоечных и уборочных машинах меняют навесное сезонное оборудование, устанавливая новые щетки и скребки.
При первых заморозках начинается превентивная обработка дорог и тротуаров противогололедными материалами. Такая предусмотрительность позволяет не допустить образования так называемого черного льда – тонкой и невидимой глазу скользкой корки.
При первых заморозках начинается превентивная обработка дорог и тротуаров противогололедными материалами. Такая предусмотрительность позволяет не допустить образования так называемого черного льда – тонкой и невидимой глазу скользкой корки.
При этом важно подчеркнуть, что московские дороги и улицы уже давно не обрабатывают песком, так как он, поступая в ливневку вместе со снегом и льдом, оседает в дождеприемных колодцах, что может привести к подтоплениям.
При этом важно подчеркнуть, что московские дороги и улицы уже давно не обрабатывают песком, так как он, поступая в ливневку вместе со снегом и льдом, оседает в дождеприемных колодцах, что может привести к подтоплениям.
Вместо песка коммунальные службы Москвы используют жидкие, твердые и комбинированные противогололедные материалы (ПГМ), которые тщательно проверяются на соответствие требованиям безопасности и экологичности. В основе жидких и комбинированных ПГМ – хлористый калий и натрий, проще говоря, соль. Твердые ПГМ – это обычная гранитная крошка.
Вместо песка коммунальные службы Москвы используют жидкие, твердые и комбинированные противогололедные материалы (ПГМ), которые тщательно проверяются на соответствие требованиям безопасности и экологичности. В основе жидких и комбинированных ПГМ – хлористый калий и натрий, проще говоря, соль. Твердые ПГМ – это обычная гранитная крошка.
Если снегопад сильный, то у городских коммунальщиков в приоритете уборка самых оживленных центральных улиц, транспортных узлов, а также подъездов к жизненно важным и социальным объектам.
Если снегопад сильный, то у городских коммунальщиков в приоритете уборка самых оживленных центральных улиц, транспортных узлов, а также подъездов к жизненно важным и социальным объектам.
Уборка дворов может начаться и во время снегопада, а вот с крыш снег сметают в течение двух-трех суток после окончания стихии. Причем в первую очередь очищают кровли тех объектов, которые выходят на улично-дорожную сеть, тротуар, пешеходную зону, детскую площадку или на другие места с высокой проходимостью.
С плоских кровель, как правило, снег не убирают – их очищают только в аварийных случаях или при необходимости проведения срочного ремонта. То же самое касается мягких кровель: на таких объектах чистят желоба, наружные водостоки, балконы и козырьки.
Уборка дворов может начаться и во время снегопада, а вот с крыш снег сметают в течение двух-трех суток после окончания стихии. Причем в первую очередь очищают кровли тех объектов, которые выходят на улично-дорожную сеть, тротуар, пешеходную зону, детскую площадку или на другие места с высокой проходимостью.
С плоских кровель, как правило, снег не убирают – их очищают только в аварийных случаях или при необходимости проведения срочного ремонта. То же самое касается мягких кровель: на таких объектах чистят желоба, наружные водостоки, балконы и козырьки.
С проезжей части и пешеходных зон снег сгребают в лотковую зону, откуда затем его грузят в самосвалы.
Следующий этап "жизни" снега проходит на снегосплавном пункте. Там снег сначала прогоняют через "дробилки" для более быстрого таяния, а потом растапливают в приемных камерах со сточными водами. Полученная талая вода отправляется на очистные сооружения, подвергаясь полному циклу механической и биологической очистки. Затем она после выпускается в природные источники.
С проезжей части и пешеходных зон снег сгребают в лотковую зону, откуда затем его грузят в самосвалы.
Следующий этап "жизни" снега проходит на снегосплавном пункте. Там снег сначала прогоняют через "дробилки" для более быстрого таяния, а потом растапливают в приемных камерах со сточными водами. Полученная талая вода отправляется на очистные сооружения, подвергаясь полному циклу механической и биологической очистки. Затем она после выпускается в природные источники.
Такая система утилизации снега была введена в строй в 2002 году. До этого осадки складировали на обочинах или сбрасывали в реку. Нынешняя методика автоматизировала процесс и снизила ущерб экологии города.
Такая система утилизации снега была введена в строй в 2002 году. До этого осадки складировали на обочинах или сбрасывали в реку. Нынешняя методика автоматизировала процесс и снизила ущерб экологии города.
Городские коммунальные службы готовятся к зиме задолго до снегопадов, буквально "переобувая" спецтехнику. С наступлением отрицательных температур на поливомоечных и уборочных машинах меняют навесное сезонное оборудование, устанавливая новые щетки и скребки.
При первых заморозках начинается превентивная обработка дорог и тротуаров противогололедными материалами. Такая предусмотрительность позволяет не допустить образования так называемого черного льда – тонкой и невидимой глазу скользкой корки.
При этом важно подчеркнуть, что московские дороги и улицы уже давно не обрабатывают песком, так как он, поступая в ливневку вместе со снегом и льдом, оседает в дождеприемных колодцах, что может привести к подтоплениям.
Вместо песка коммунальные службы Москвы используют жидкие, твердые и комбинированные противогололедные материалы (ПГМ), которые тщательно проверяются на соответствие требованиям безопасности и экологичности. В основе жидких и комбинированных ПГМ – хлористый калий и натрий, проще говоря, соль. Твердые ПГМ – это обычная гранитная крошка.
Если снегопад сильный, то у городских коммунальщиков в приоритете уборка самых оживленных центральных улиц, транспортных узлов, а также подъездов к жизненно важным и социальным объектам.
Уборка дворов может начаться и во время снегопада, а вот с крыш снег сметают в течение двух-трех суток после окончания стихии. Причем в первую очередь очищают кровли тех объектов, которые выходят на улично-дорожную сеть, тротуар, пешеходную зону, детскую площадку или на другие места с высокой проходимостью.
С плоских кровель, как правило, снег не убирают – их очищают только в аварийных случаях или при необходимости проведения срочного ремонта. То же самое касается мягких кровель: на таких объектах чистят желоба, наружные водостоки, балконы и козырьки.
С проезжей части и пешеходных зон снег сгребают в лотковую зону, откуда затем его грузят в самосвалы.
Следующий этап "жизни" снега проходит на снегосплавном пункте. Там снег сначала прогоняют через "дробилки" для более быстрого таяния, а потом растапливают в приемных камерах со сточными водами. Полученная талая вода отправляется на очистные сооружения, подвергаясь полному циклу механической и биологической очистки. Затем она после выпускается в природные источники.
Такая система утилизации снега была введена в строй в 2002 году. До этого осадки складировали на обочинах или сбрасывали в реку. Нынешняя методика автоматизировала процесс и снизила ущерб экологии города.