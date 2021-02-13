Вопреки стихии. Как Москва встретила сильнейший снегопад

Столицу накрыл сильнейший за 50 лет снегопад. Высота снежного покрова уже составляет 56 см, но это еще не предел, считают специалисты. В дальнейшем может быть обновлен рекорд 1956 года по высоте сугробов, когда они находились на отметке 60 сантиметров. Для синоптиков такая погода не стала неожиданностью, также, как и для городских коммунальных служб, которые встретили циклон во всеоружии. Как Москва справляется с рекордным снегопадом, смотрите в галерее РИА Новости.