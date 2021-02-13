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Вопреки стихии. Как Москва встретила сильнейший снегопад
Вопреки стихии. Как Москва встретила сильнейший снегопад
РИА Новости, 13.02.2021
2021-02-13T16:18
2021-02-13T16:18
фото
москва
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фото, фото, москва

Вопреки стихии. Как Москва встретила сильнейший снегопад

16:18 13.02.2021
 
Читать ria.ru в
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСтолицу накрыл сильнейший за 50 лет снегопад. Высота снежного покрова уже составляет 56 см, но это еще не предел, считают специалисты. В дальнейшем может быть обновлен рекорд 1956 года по высоте сугробов, когда они находились на отметке 60 сантиметров. Для синоптиков такая погода не стала неожиданностью, также, как и для городских коммунальных служб, которые встретили циклон во всеоружии. Как Москва справляется с рекордным снегопадом, смотрите в галерее РИА Новости.
Уборка снега на Большом Москворецком мосту в Москве
1 из 9
Столицу накрыл сильнейший за 50 лет снегопад. Высота снежного покрова уже составляет 56 см, но это еще не предел, считают специалисты. В дальнейшем может быть обновлен рекорд 1956 года по высоте сугробов, когда они находились на отметке 60 сантиметров. Для синоптиков такая погода не стала неожиданностью, также, как и для городских коммунальных служб, которые встретили циклон во всеоружии. Как Москва справляется с рекордным снегопадом, смотрите в галерее РИА Новости.
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Валерий МельниковГородские службы еще до прихода стихии были переведены в режим повышенной готовности. Для координации их работы был создан оперативный штаб. Его возглавил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Для борьбы с последствиями снегопада в столице идет регулярное сплошное прометание улиц с последующей противогололедной обработкой.
Снегоуборочная техника чистит во время снегопада Садовое кольцо в Москве
2 из 9
Городские службы еще до прихода стихии были переведены в режим повышенной готовности. Для координации их работы был создан оперативный штаб. Его возглавил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Для борьбы с последствиями снегопада в столице идет регулярное сплошное прометание улиц с последующей противогололедной обработкой.
© РИА Новости / Валерий Мельников
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкК уборке города изначально были привлечены более 13,5 тысячи единиц различной снегоуборочной техники, около 60 тысяч рабочих, которые чистят от снега не только улицы, но и крыши. Однако, по решению мэра Москвы, сегодня дополнительно вывели на борьбу со снегом 12 тысяч работников инженерных компаний.
Снегоуборочная техника на улице Новинский бульвар в Москве
3 из 9
К уборке города изначально были привлечены более 13,5 тысячи единиц различной снегоуборочной техники, около 60 тысяч рабочих, которые чистят от снега не только улицы, но и крыши. Однако, по решению мэра Москвы, сегодня дополнительно вывели на борьбу со снегом 12 тысяч работников инженерных компаний.
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСнег вывозят на 56 снегосплавных пунктов, которые работают в городе круглосуточно. Только за прошедшие сутки с улиц Москвы было убрано около 1,1 миллиона кубометров снега.
Грузовые автомобили со снегом ожидают в очереди на снегоплавильном пункте Черкизово в Москве
4 из 9
Снег вывозят на 56 снегосплавных пунктов, которые работают в городе круглосуточно. Только за прошедшие сутки с улиц Москвы было убрано около 1,1 миллиона кубометров снега.
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Валерий МельниковДля уборки высокоскоростных магистралей, многополосных дорог и широких улиц задействована крупногабаритная техника. Она смещает снег на обочины, формируя сугробы, которые затем вывозят на самосвалах. На тротуарах и в пешеходных зонах работает техника поменьше. В тех местах, куда техника добраться не может, снег убирается вручную дорожными бригадами.
Колонна снегоуборочных машин чистит во время снегопада Садовое кольцо в Москве
5 из 9
Для уборки высокоскоростных магистралей, многополосных дорог и широких улиц задействована крупногабаритная техника. Она смещает снег на обочины, формируя сугробы, которые затем вывозят на самосвалах. На тротуарах и в пешеходных зонах работает техника поменьше. В тех местах, куда техника добраться не может, снег убирается вручную дорожными бригадами.
© РИА Новости / Валерий Мельников
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкВ первую очередь коммунальщики чистят самые оживленные центральные улицы, транспортные узлы, а также подъезды к жизненно важным и социальным объектам.
Сотрудники коммунальной службы убирают снег с площади у делового центра Москва-сити
6 из 9
В первую очередь коммунальщики чистят самые оживленные центральные улицы, транспортные узлы, а также подъезды к жизненно важным и социальным объектам.
© РИА Новости / Антон Денисов
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкНа круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тысячи аварийных бригад, которые укомплектованы необходимыми материалами и техникой. Подготовлены 2,5 тысячи аварийных источников электроснабжения, мобильные котельные, сформированы запасы резервного топлива.
Сотрудники коммунальной службы убирают снег на улице в Москве во время снегопада
7 из 9
На круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тысячи аварийных бригад, которые укомплектованы необходимыми материалами и техникой. Подготовлены 2,5 тысячи аварийных источников электроснабжения, мобильные котельные, сформированы запасы резервного топлива.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкТак как коммунальные службы работают в круглосуточном режиме, то для них организовали пункты обогрева и полевые кухни.
Снегопад в Москве
8 из 9
Так как коммунальные службы работают в круглосуточном режиме, то для них организовали пункты обогрева и полевые кухни.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВ городе проходит обработка дорог противогололедными материалами, основой которых являются хлористый калий и натрий. Они не наносят никакого вреда человеку и окружающей среде. Специалисты дорожных и коммунальных служб обрабатывают пешеходные зоны, тротуары, трассы и магистрали, подходы к станциям метро и социально значимым объектам.
Снегопад в Москве
9 из 9
В городе проходит обработка дорог противогололедными материалами, основой которых являются хлористый калий и натрий. Они не наносят никакого вреда человеку и окружающей среде. Специалисты дорожных и коммунальных служб обрабатывают пешеходные зоны, тротуары, трассы и магистрали, подходы к станциям метро и социально значимым объектам.
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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