Вопреки стихии. Как Москва встретила сильнейший снегопад

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСтолицу накрыл сильнейший за 50 лет снегопад. Высота снежного покрова уже составляет 56 см, но это еще не предел, считают специалисты. В дальнейшем может быть обновлен рекорд 1956 года по высоте сугробов, когда они находились на отметке 60 сантиметров. Для синоптиков такая погода не стала неожиданностью, также, как и для городских коммунальных служб, которые встретили циклон во всеоружии. Как Москва справляется с рекордным снегопадом, смотрите в галерее РИА Новости.
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Столицу накрыл сильнейший за 50 лет снегопад. Высота снежного покрова уже составляет 56 см, но это еще не предел, считают специалисты. В дальнейшем может быть обновлен рекорд 1956 года по высоте сугробов, когда они находились на отметке 60 сантиметров. Для синоптиков такая погода не стала неожиданностью, также, как и для городских коммунальных служб, которые встретили циклон во всеоружии. Как Москва справляется с рекордным снегопадом, смотрите в галерее РИА Новости.
© РИА Новости / Валерий МельниковГородские службы еще до прихода стихии были переведены в режим повышенной готовности. Для координации их работы был создан оперативный штаб. Его возглавил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Для борьбы с последствиями снегопада в столице идет регулярное сплошное прометание улиц с последующей противогололедной обработкой.
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Городские службы еще до прихода стихии были переведены в режим повышенной готовности. Для координации их работы был создан оперативный штаб. Его возглавил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Для борьбы с последствиями снегопада в столице идет регулярное сплошное прометание улиц с последующей противогололедной обработкой.
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкК уборке города изначально были привлечены более 13,5 тысячи единиц различной снегоуборочной техники, около 60 тысяч рабочих, которые чистят от снега не только улицы, но и крыши. Однако, по решению мэра Москвы, сегодня дополнительно вывели на борьбу со снегом 12 тысяч работников инженерных компаний.
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К уборке города изначально были привлечены более 13,5 тысячи единиц различной снегоуборочной техники, около 60 тысяч рабочих, которые чистят от снега не только улицы, но и крыши. Однако, по решению мэра Москвы, сегодня дополнительно вывели на борьбу со снегом 12 тысяч работников инженерных компаний.
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСнег вывозят на 56 снегосплавных пунктов, которые работают в городе круглосуточно. Только за прошедшие сутки с улиц Москвы было убрано около 1,1 миллиона кубометров снега.
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Снег вывозят на 56 снегосплавных пунктов, которые работают в городе круглосуточно. Только за прошедшие сутки с улиц Москвы было убрано около 1,1 миллиона кубометров снега.
© РИА Новости / Валерий МельниковДля уборки высокоскоростных магистралей, многополосных дорог и широких улиц задействована крупногабаритная техника. Она смещает снег на обочины, формируя сугробы, которые затем вывозят на самосвалах. На тротуарах и в пешеходных зонах работает техника поменьше. В тех местах, куда техника добраться не может, снег убирается вручную дорожными бригадами.
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Для уборки высокоскоростных магистралей, многополосных дорог и широких улиц задействована крупногабаритная техника. Она смещает снег на обочины, формируя сугробы, которые затем вывозят на самосвалах. На тротуарах и в пешеходных зонах работает техника поменьше. В тех местах, куда техника добраться не может, снег убирается вручную дорожными бригадами.
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкВ первую очередь коммунальщики чистят самые оживленные центральные улицы, транспортные узлы, а также подъезды к жизненно важным и социальным объектам.
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В первую очередь коммунальщики чистят самые оживленные центральные улицы, транспортные узлы, а также подъезды к жизненно важным и социальным объектам.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкНа круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тысячи аварийных бригад, которые укомплектованы необходимыми материалами и техникой. Подготовлены 2,5 тысячи аварийных источников электроснабжения, мобильные котельные, сформированы запасы резервного топлива.
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На круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тысячи аварийных бригад, которые укомплектованы необходимыми материалами и техникой. Подготовлены 2,5 тысячи аварийных источников электроснабжения, мобильные котельные, сформированы запасы резервного топлива.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкТак как коммунальные службы работают в круглосуточном режиме, то для них организовали пункты обогрева и полевые кухни.
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Так как коммунальные службы работают в круглосуточном режиме, то для них организовали пункты обогрева и полевые кухни.
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВ городе проходит обработка дорог противогололедными материалами, основой которых являются хлористый калий и натрий. Они не наносят никакого вреда человеку и окружающей среде. Специалисты дорожных и коммунальных служб обрабатывают пешеходные зоны, тротуары, трассы и магистрали, подходы к станциям метро и социально значимым объектам.
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В городе проходит обработка дорог противогололедными материалами, основой которых являются хлористый калий и натрий. Они не наносят никакого вреда человеку и окружающей среде. Специалисты дорожных и коммунальных служб обрабатывают пешеходные зоны, тротуары, трассы и магистрали, подходы к станциям метро и социально значимым объектам.