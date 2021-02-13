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В центре Москвы могут перекрыть часть улиц для уборки снега

В центре Москвы могут перекрыть часть улиц для уборки снега

Власти Москвы могут перекрыть часть улиц в центре города для ускорения уборки снега, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. РИА Новости, 13.02.2021

2021-02-13T15:01

2021-02-13T15:01

2021-02-13T15:34

городское хозяйство москвы

москва

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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Власти Москвы могут перекрыть часть улиц в центре города для ускорения уборки снега, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы."Для ускорения уборки и вывоза снега в течение суток могут быть частично на несколько часов перекрыты отдельные улицы и переулки в центральной части города", — говорится в сообщении.Власти приносят извинения за возможные неудобства и просят горожан с пониманием отнестись к работе коммунальных служб.

москва

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2021

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Снежный апокалипсис: как Москву замело за сутки Снежный апокалипсис: как Москву замело за сутки 2021-02-13T15:01 true PT0M54S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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