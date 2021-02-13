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В центре Москвы могут перекрыть часть улиц для уборки снега
В центре Москвы могут перекрыть часть улиц для уборки снега
Власти Москвы могут перекрыть часть улиц в центре города для ускорения уборки снега, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. РИА Новости, 13.02.2021
2021-02-13T15:01
2021-02-13T15:01
2021-02-13T15:34
городское хозяйство москвы
москва
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Власти Москвы могут перекрыть часть улиц в центре города для ускорения уборки снега, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы."Для ускорения уборки и вывоза снега в течение суток могут быть частично на несколько часов перекрыты отдельные улицы и переулки в центральной части города", — говорится в сообщении.Власти приносят извинения за возможные неудобства и просят горожан с пониманием отнестись к работе коммунальных служб.
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Снежный апокалипсис: как Москву замело за сутки
Снежный апокалипсис: как Москву замело за сутки
2021-02-13T15:01
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