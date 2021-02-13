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За сутки с московских улиц вывезли более миллиона кубометров снега
За сутки с московских улиц вывезли более миллиона кубометров снега
Коммунальщики за сутки вывезли с улиц Москвы 1,1 миллиона кубометров снега, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 13.02.2021
2021-02-13T12:23
2021-02-13T12:23
2021-02-13T12:26
городское хозяйство москвы
петр бирюков
москва
общество
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Коммунальщики за сутки вывезли с улиц Москвы 1,1 миллиона кубометров снега, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."За прошедшие сутки коммунальщики убрали с улиц города примерно 1,1 миллиона кубометров снега. Это и снег, вывезенный на снегосплавные пункты, на временные снегосплавные пункты, и снег, который был переброшен роторной техникой на газонную часть. Работа идёт в непрерывном режиме, работают примерно 60 тысяч человек, работают 13,5 тысячи единиц различной снегоуборочной техники", - сообщил Бирюков.Заммэра отметил, что истинно настоящая русская зима за прошедшие полутора суток принесла около 30 сантиметров снега."Снег идёт повсеместно, не просто снег, а снег с ветром при скорости до 20 метров в секунду. Это усложняет процессы зачистки, связанные с тем, чтобы дороги были идеально чистые", - добавил заммэра.
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городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва, общество
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости.
Коммунальщики за сутки вывезли с улиц Москвы
1,1 миллиона кубометров снега, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков
.
"За прошедшие сутки коммунальщики убрали с улиц города примерно 1,1 миллиона кубометров снега. Это и снег, вывезенный на снегосплавные пункты, на временные снегосплавные пункты, и снег, который был переброшен роторной техникой на газонную часть. Работа идёт в непрерывном режиме, работают примерно 60 тысяч человек, работают 13,5 тысячи единиц различной снегоуборочной техники", - сообщил Бирюков.
Заммэра отметил, что истинно настоящая русская зима за прошедшие полутора суток принесла около 30 сантиметров снега.
"Снег идёт повсеместно, не просто снег, а снег с ветром при скорости до 20 метров в секунду. Это усложняет процессы зачистки, связанные с тем, чтобы дороги были идеально чистые", - добавил заммэра.