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За сутки с московских улиц вывезли более миллиона кубометров снега

За сутки с московских улиц вывезли более миллиона кубометров снега

Коммунальщики за сутки вывезли с улиц Москвы 1,1 миллиона кубометров снега, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 13.02.2021

2021-02-13T12:23

2021-02-13T12:23

2021-02-13T12:26

городское хозяйство москвы

петр бирюков

москва

общество

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Коммунальщики за сутки вывезли с улиц Москвы 1,1 миллиона кубометров снега, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."За прошедшие сутки коммунальщики убрали с улиц города примерно 1,1 миллиона кубометров снега. Это и снег, вывезенный на снегосплавные пункты, на временные снегосплавные пункты, и снег, который был переброшен роторной техникой на газонную часть. Работа идёт в непрерывном режиме, работают примерно 60 тысяч человек, работают 13,5 тысячи единиц различной снегоуборочной техники", - сообщил Бирюков.Заммэра отметил, что истинно настоящая русская зима за прошедшие полутора суток принесла около 30 сантиметров снега."Снег идёт повсеместно, не просто снег, а снег с ветром при скорости до 20 метров в секунду. Это усложняет процессы зачистки, связанные с тем, чтобы дороги были идеально чистые", - добавил заммэра.

https://ria.ru/20210213/moskva-1597321811.html

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городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва, общество