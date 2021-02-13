https://ria.ru/20210213/shtraf-1597252300.html

Певца Анжело Келли оштрафовали за то, что с ним на сцене выступил сын

Певца Анжело Келли оштрафовали за то, что с ним на сцене выступил сын

Суд в немецком Хасфурте (федеральная земля Бавария) оштрафовал певца Анжело Келли на 3 тысячи евро за то, что его четырехлетний сын выступал во время одного из... РИА Новости, 13.02.2021

2021-02-13T05:03

2021-02-13T05:03

2021-02-13T05:03

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бавария

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Суд в немецком Хасфурте (федеральная земля Бавария) оштрафовал певца Анжело Келли на 3 тысячи евро за то, что его четырехлетний сын выступал во время одного из его концертов, сообщает таблоид Bild.Согласно изданию, в ходе концерта, который состоялся в Баварии в июле 2019 года, маленький Уильям исполнил песню под названием What a wonderful world ("Как прекрасен мир"). Однако выступление ребенка, которому на тот момент было всего четыре года, стало нарушением закона об охране труда несовершеннолетних.Судья Себастиан Япель обвинил 39-летнего Келли в том, что тот "вопреки запрету" привлек ребенка к работе, выступив в качестве "работодателя"."Ребенок... стоял на сцене в течение по меньшей мере 30 минут, он подыгрывал, подпевал, а также исполнил собственную песню", - заявил судья.Суд принял во внимание тот факт, что речь шла о длительном выступлении профессиональной музыкальной группы, в связи с чем первоначально предусмотренный штраф в размере 5 тысяч евро был смягчен до 3 тысяч.Сам музыкант намерен обжаловать решение суда, он заявил изданию, что его сын появился на сцене лишь по той причине, что сам того захотел. Адвокат певца Джулиан Аккерман также подчеркнул, что "кратковременное появление" ребенка на сцене в ходе концерта собственного отца и в присутствии матери, братьев и сестер нельзя приравнивать к использованию детского труда.Всего у музыканта и его жены Киры пятеро детей, их группа называется "Анжело Келли с семьей", и судя по клипам коллектива, они все вместе принимают участие в выступлениях.

https://ria.ru/20201118/shatunov-1585231634.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, бавария