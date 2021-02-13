Пятьдесят оттенков серого: зарисовки из умирающего хакасского села
08:00 13.02.2021 (обновлено: 08:18 13.02.2021)
© Фото : предоставлено главой поселка ТуимВид на село Туим Ширинского района Хакасии
© Фото : предоставлено главой поселка Туим
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости, Мария Марикян. О хакасском Туиме узнала вся страна, когда там открыли месторождение редких металлов. Село городского типа процветало, туда тянулись люди. А потом наступили 90-е: градообразующие предприятия развалились, жители начали разъезжаться. В 2014-м Туим вошел в список моногородов с наиболее сложным социально-экономическим положением. Из достопримечательностей осталась лишь впадина, образовавшаяся на месте обрушившейся шахты.
"Народ в унынии"
Когда-то на земле Туима жили только хакасы, занимались скотоводством. Но на рубеже XIX и XX веков в этих местах обнаружили крупные месторождения меди, и Туим стал промышленным поселком. В 1930-х нашли еще вольфрам и молибден. На рудники отправили заключенных. Они же позже отстраивали инфраструктуру — жилые дома, детсады, школы.
"Я на руднике проработал всего полгода. Был "лифтером": курсировал между поверхностью и недрами, отвечал за подъемники, — рассказывает 69-летний местный житель Евгений Уфимцев. — Бурили, закладывали взрывчатку, откалывали, затем — на поверхность, а оттуда — на обогатительную фабрику".
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Село Туим Ширинского района Хакасии
Шахту запустили в начале 1950-х. За двадцать лет недра истощились. Рудник закрыли, но построили завод по переработке цветных металлов. "О специалистах для нового предприятия позаботились заранее. Молодых (меня в том числе) отправили на обучение в Красноярск. Вернулся я в Туим в 1978-м, взяли на завод мастером. Те, кто в возрасте, переквалифицировались в Каменск-Уральском, — продолжает Уфимцев. — Проработал до 2009-го, был уже начальником".
Лучшее время, говорит собеседник, пришлось на конец восьмидесятых. "Тогда я руководил волочильным цехом. Мы производили латунную проволоку. А она, между прочим, везде нужна была: и в автомобильной промышленности, и военной. Также ее использовали при изготовлении холодильников, утюгов, стиральных машин и даже обуви".
В девяностых все резко изменилось. "Раньше утром выйдешь на улицу — во всех домах свет, значит, люди на работу собираются. А потом все реже он мелькал в окнах. Тотальное сокращение, следом — глобальный разъезд. Оставшиеся — в унынии, трудоустроиться негде".
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"У местных лица серые"
В начале нулевых Уфимцев занимал должность директора по производству. "Люди на меня смотрели и спрашивали: когда станет нормально? А я видел, что все хуже и хуже. До последнего пытался сохранить завод. Мы почти бесплатно работали, лишь бы не закрываться. В 2007-м даже на выставку в Москву ездили, на ВДНХ. Получили серебряную медаль за изобретенный нами эмалированный провод. Такая гордость! Но, к сожалению, отстоять предприятие не удалось".
В отличие от многих односельчан, Уфимцев не уехал. "Я на пенсию вышел в 2009-м. Организовал небольшую турбазу. Летом у нас не протолкнуться: людей притягивает природа — здесь много живописных мест". Главная достопримечательность — Туимский провал, впадина, образовавшаяся после обвала подземных горных выработок. На дне — озеро. "Шахта обрушилась на моих глазах. Вышел рано утром из дома — грохот, шум, под ногами все ходуном ходит. А над горой — "гриб". Теперь там сделали смотровую площадку. Туристы сразу туда едут. Но близко к шахте не подобраться — огорожено".
Туимский провал в Хакасии
О былом расцвете в Туиме мало что напоминает. "В мое время в школе — по 200 выпускников. А сейчас всего восемнадцать. Молодежи почти нет, одни старики". Теперь градообразующее предприятие — психоневрологический интернат. "Новые корпуса возводят. Для нас это рабочие места, хоть какие-то, — вздыхает собеседник. — Мои дети живут в Красноярске. Когда приезжают, замечают: у местных лица серые. Что делать, жизнь тут такая — серая".
"Все развалили"
Среди туимцев немало таких, чьи предки не по своей воле оказались здесь. Родителей фермера Ивана Балагуша в сталинские времена сослали в Сибирь с Украины. "Папу — в Норильск, маму — в Туим. После смерти вождя отца отпустили на все четыре стороны. Он поехал к маме и остался на шахте вольнонаемным, — делится семейной историей с РИА Новости Балагуш. — Мы с братьями с ранних лет работали — пасли овец. В месяц выходило от 300 до 600 рублей. Конечно, и в школе учились. Я после десятого класса устроился на шахту токарем". Потом, как и все, — на завод по обработке цветных металлов. Через какое-то время перешел на хлебозавод.
"Тогда хлеб был нужен еще и для того, чтобы скот прокормить. Очереди — как в Мавзолей! — вспоминает Иван Балагуш. — Все развалили. Мы с женой не захотели уезжать. Дети тоже. Сын на пилораме трудится, дочь — в сельской администрации. А мы с супругой по хозяйству: коровы, лошади, овцы".
В 2008-м забрезжила надежда на то, что село возродится: под Туимом обнаружили марганцевые месторождения. Планировали открыть рудник. "Даже дорогу проложили. Несколько компаний из Китая собирались строить. Но как-то не склеилось". По словам Евгения Уфимцева, жители стали опасаться, что производство навредит природе, а ведь это главное, что привлекает сюда людей.
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"Малую родину нужно уважать"
Туимцы гордятся местной школой, особенно музеем при ней. "Мы должны уважать прошлое, беречь память о нем. Так мы позаботимся о будущем", — говорит руководитель музея Татьяна Лобачева. Она выросла в Туиме, отучилась на педагога в Абакане и попала по распределению в родное село.
"Всю жизнь работала с младшими классами. На пенсию уходить не хотелось. В 2012-м мы с директором решили организовать музей. Много чего удалось. С нашей помощью нашли более ста шестидесяти бойцов Великой Отечественной войны. Проводим исследования, участвуем в конкурсах. Недавно выиграли грант и попали в книгу почета московского Музея Победы. Планируем с главой поселка поставить обелиск павшим героям".
Лобачева рассказывает, что среди тех, кто когда-то уехал из Туима, есть меценаты. "Семья из Петербурга церковь построила, нам тоже помогает. Не забывают, а это дорогого стоит. Воспитанникам и своим детям я всегда говорила, чтобы никогда плохо о Туиме не отзывались: малую родину нужно любить и помнить".
© Фото : предоставлено главой поселка ТуимЦерковь в селе Туим Ширинского района Хакасии
© Фото : предоставлено главой поселка Туим
Церковь в селе Туим Ширинского района Хакасии
Туимцы, с которыми мы побеседовали, отмечают: поселковые власти прилагают все усилия, чтобы людям было комфортно: следят за уличным освещением, ремонтируют дороги. Но вот только они не в силах решить вопрос с новым производством и рабочими местами. А без этого село развиваться не будет.