Полет над Москвой, квест и ванна. Как устроить необычное свидание

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости, Анна Нехаева. Многие влюбленные пары в России отмечают День святого Валентина. Но что делать, если свидания в кафе наскучили, а цветов и конфет недостаточно? Варианты есть! Можно "освежить" поход в кино, выбрав необычный фильм, или стать участником романтического спектакля. А еще — пройти таинственный квест или уделить время себе и сыграть главную роль в иммерсивной постановке с одним актером. О нетривиальных способах провести 14 февраля — в материале РИА Новости.Для необычных влюбленныхКинотеатр, наверное, самое популярное место свиданий. Но выбор фильма имеет значение. На 14 февраля в афише снова появилась картина 2013 года "Выживут только любовники" Джима Джармуша, уже ставшая классикой.Это история странной, но поэтичной любви самых стильных вампиров — Адама (Том Хиддлстон) и Евы (Тильда Суинтон). Им несколько сотен лет, они видели инквизицию, лично знали Шекспира и дружат с поэтом Кристофером Марло (Джон Херт). Да, он тоже вампир.В современном мире Адам — рокер, живет в Детройте и пишет тягучую, мрачноватую андеграундную музыку. Ева осела в Танжере и наслаждается каждым современным изобретением человечества. Но настает момент, и она летит к возлюбленному в США, чтобы вытащить его из депрессии и передряг. Бонусом к картине идут необычный персонаж Мии Васиковска и небольшая, но яркая роль Антона Ельчина.Фильм считают культовым — благодаря неспешному сюжету, медитативной музыке, аутентичным костюмам, емким и остроумным диалогам. Но главное, конечно, — чувства: Адам и Ева показывают, что истинная любовь длится столетия. Посмотреть картину на большом экране — настоящее эстетическое удовольствие.Кстати, если 14 февраля решите собраться женской компанией, можно посмотреть в прокате советскую классику, "Девчат", а если c детьми, то голливудского "Волшебника страны Оз".Для самых романтичныхДля такого свидания подойдет мюзикл за столиками "День влюбленных" в МДМ.Спектакль переносит вас в Нью-Йорк. Паркетный зал театра превращается в самый настоящий бар на Манхэттене, а зрители — в посетителей. Со стороны вы наблюдаете историю любви обычной пары с обычными желаниями и проблемами. Парень делает предложение девушке, она соглашается, а потом начинается самое интересное: как сделать все празднично, угодить родственникам, не расстроить друзей и при этом остаться довольными.Зрители становятся участниками красочного девичника, зажигательного мальчишника, смотрят трюки и почти акробатические номера. Что уж говорить о танцах! Их много и разных — самим наверняка захочется присоединиться.Конечно, будет много романтики, признаний в любви и разных шуток. Героев воспринимаешь как почти родных, ведь их переживания — простые и понятные. К тому же вы узнаете многих актеров: они играли в мюзиклах "Русалочка", "Красавица и чудовище", "Призрак оперы".Но главное — хеппи-энд и беззаботное настроение после просмотра."День влюбленных" идет в Московском дворце молодежи.Для ценителей загадокНу а для тех, кто любит открывать новое и разгадывать ребусы, лучшее решение — пойти на квест. Например, "Шерлок против Мориарти".Участникам нужно выступить в команде знаменитого детектива против злого гения. Фабула такова: Мориарти сделал машину, чтобы завоевать мир, и намерен испытать ее в Лондоне. Квест проходит в комнатах с британским антуражем: гобелены, камин, книжные полки и портреты. Игрокам выдают накидку и головной убор в стиле Шерлока. Важно решить, за какого из Холмсов вы играете — Камбербэтча, Дауни-младшего, Ливанова. А девушки могут "перевоплотиться" в Ирен Адлер.Организаторы отмечают, что квест абсолютно не страшный, для свиданий — то, что нужно. Идеальный выбор на 14 февраля.Проходит в ТРЦ "Авиапарк".Для тех, кто любит себяКто сказал, что День святого Валентина — исключительно для двоих? Можно провести его наедине с собой и с пользой, ведь главный человек, который есть у вас, — вы сами.Для этого подойдет иммерсивный спектакль "Погружение". Проект создала американская компания This Is Not A Theatre Company как постановку для прослушивания в горячей ванне. А потом театральная компания "Импресарио" и Мобильный художественный театр сделали русскоязычную версию.Это настоящий театр в ванной для одного актера (то есть для вас). Нужно просто включить получасовую аудиодорожку и расслабиться. Можно слушать запись и в душе или даже в комнате (совет: в этом случае лучше поставить рядом таз с водой и опустить туда ноги)."Погружение" напоминает медитацию и помогает расслабиться, подумать о себе, мире и просто "перезагрузиться". Чтобы получить "полный экспириенс", можно приготовить чай, кофе или любой другой любимый напиток, положить полотенце под шею или на глаза и зажечь ароматизированные свечи.Аудиоспектакль начинается со звуков капающей воды, инструкций по самомассажу головы и музыки — медленной и плавной.Согласитесь, посвятить себе полчаса, никуда не бежать и не суетиться — бесценное удовольствие.Аудиоспектакль проходит в ванной в любое время.Для влюбленных в архитектуруЕсли хотите полюбоваться в День святого Валентина снежной вечерней Москвой, отличный выбор — романтическая экскурсия "Дела амурные".Начинается путешествие у метро "Трубная" — за пять часов можно узнать легенды и приметы, связанные с влюбленными, загадать желание на монастырской колокольне и послушать истории знаменитых пар.Одно из главных мест для посещения — Высоко-Петровский монастырь. Участникам тура объяснят, как обитель связана с семейными и любовными тайнами российских царей, расскажут о древнем поверье, помогающем в любви. Надо подняться на колокольню и загадать желание — такая возможность представится.Еще одно желание можно задумать у стен Новодевичьего монастыря, у Софьюшкиной башни.Также участники прогулки побывают на Патриарших прудах и в других атмосферных уголках города. Романтическая пауза — на Поцелуевом мосту с бокалом игристого.А для тех, кому хочется еще впечатлений, — канатная дорога на Воробьевых горах. Полное погружение в волшебную атмосферу города гарантировано.Экскурсия начинается у метро "Трубная" и завершается у метро "Пушкинская".

