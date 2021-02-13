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Полет над Москвой, квест и ванна. Как устроить необычное свидание
Полет над Москвой, квест и ванна. Как устроить необычное свидание
Многие влюбленные пары в России отмечают День святого Валентина. Но что делать, если свидания в кафе наскучили, а цветов и конфет недостаточно? Варианты есть!... РИА Новости, 13.02.2021
2021-02-13T08:00
2021-02-13T08:19
любовь
праздник
культура
что посмотреть
музыка
театр
кино и сериалы
знаменитости
бенедикт камбербэтч
роберт дауни-младший
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости, Анна Нехаева. Многие влюбленные пары в России отмечают День святого Валентина. Но что делать, если свидания в кафе наскучили, а цветов и конфет недостаточно? Варианты есть! Можно "освежить" поход в кино, выбрав необычный фильм, или стать участником романтического спектакля. А еще — пройти таинственный квест или уделить время себе и сыграть главную роль в иммерсивной постановке с одним актером. О нетривиальных способах провести 14 февраля — в материале РИА Новости.Для необычных влюбленныхКинотеатр, наверное, самое популярное место свиданий. Но выбор фильма имеет значение. На 14 февраля в афише снова появилась картина 2013 года "Выживут только любовники" Джима Джармуша, уже ставшая классикой.Это история странной, но поэтичной любви самых стильных вампиров — Адама (Том Хиддлстон) и Евы (Тильда Суинтон). Им несколько сотен лет, они видели инквизицию, лично знали Шекспира и дружат с поэтом Кристофером Марло (Джон Херт). Да, он тоже вампир.В современном мире Адам — рокер, живет в Детройте и пишет тягучую, мрачноватую андеграундную музыку. Ева осела в Танжере и наслаждается каждым современным изобретением человечества. Но настает момент, и она летит к возлюбленному в США, чтобы вытащить его из депрессии и передряг. Бонусом к картине идут необычный персонаж Мии Васиковска и небольшая, но яркая роль Антона Ельчина.Фильм считают культовым — благодаря неспешному сюжету, медитативной музыке, аутентичным костюмам, емким и остроумным диалогам. Но главное, конечно, — чувства: Адам и Ева показывают, что истинная любовь длится столетия. Посмотреть картину на большом экране — настоящее эстетическое удовольствие.Кстати, если 14 февраля решите собраться женской компанией, можно посмотреть в прокате советскую классику, "Девчат", а если c детьми, то голливудского "Волшебника страны Оз".Для самых романтичныхДля такого свидания подойдет мюзикл за столиками "День влюбленных" в МДМ.Спектакль переносит вас в Нью-Йорк. Паркетный зал театра превращается в самый настоящий бар на Манхэттене, а зрители — в посетителей. Со стороны вы наблюдаете историю любви обычной пары с обычными желаниями и проблемами. Парень делает предложение девушке, она соглашается, а потом начинается самое интересное: как сделать все празднично, угодить родственникам, не расстроить друзей и при этом остаться довольными.Зрители становятся участниками красочного девичника, зажигательного мальчишника, смотрят трюки и почти акробатические номера. Что уж говорить о танцах! Их много и разных — самим наверняка захочется присоединиться.Конечно, будет много романтики, признаний в любви и разных шуток. Героев воспринимаешь как почти родных, ведь их переживания — простые и понятные. К тому же вы узнаете многих актеров: они играли в мюзиклах "Русалочка", "Красавица и чудовище", "Призрак оперы".Но главное — хеппи-энд и беззаботное настроение после просмотра."День влюбленных" идет в Московском дворце молодежи.Для ценителей загадокНу а для тех, кто любит открывать новое и разгадывать ребусы, лучшее решение — пойти на квест. Например, "Шерлок против Мориарти".Участникам нужно выступить в команде знаменитого детектива против злого гения. Фабула такова: Мориарти сделал машину, чтобы завоевать мир, и намерен испытать ее в Лондоне. Квест проходит в комнатах с британским антуражем: гобелены, камин, книжные полки и портреты. Игрокам выдают накидку и головной убор в стиле Шерлока. Важно решить, за какого из Холмсов вы играете — Камбербэтча, Дауни-младшего, Ливанова. А девушки могут "перевоплотиться" в Ирен Адлер.Организаторы отмечают, что квест абсолютно не страшный, для свиданий — то, что нужно. Идеальный выбор на 14 февраля.Проходит в ТРЦ "Авиапарк".Для тех, кто любит себяКто сказал, что День святого Валентина — исключительно для двоих? Можно провести его наедине с собой и с пользой, ведь главный человек, который есть у вас, — вы сами.Для этого подойдет иммерсивный спектакль "Погружение". Проект создала американская компания This Is Not A Theatre Company как постановку для прослушивания в горячей ванне. А потом театральная компания "Импресарио" и Мобильный художественный театр сделали русскоязычную версию.Это настоящий театр в ванной для одного актера (то есть для вас). Нужно просто включить получасовую аудиодорожку и расслабиться. Можно слушать запись и в душе или даже в комнате (совет: в этом случае лучше поставить рядом таз с водой и опустить туда ноги)."Погружение" напоминает медитацию и помогает расслабиться, подумать о себе, мире и просто "перезагрузиться". Чтобы получить "полный экспириенс", можно приготовить чай, кофе или любой другой любимый напиток, положить полотенце под шею или на глаза и зажечь ароматизированные свечи.Аудиоспектакль начинается со звуков капающей воды, инструкций по самомассажу головы и музыки — медленной и плавной.Согласитесь, посвятить себе полчаса, никуда не бежать и не суетиться — бесценное удовольствие.Аудиоспектакль проходит в ванной в любое время.Для влюбленных в архитектуруЕсли хотите полюбоваться в День святого Валентина снежной вечерней Москвой, отличный выбор — романтическая экскурсия "Дела амурные".Начинается путешествие у метро "Трубная" — за пять часов можно узнать легенды и приметы, связанные с влюбленными, загадать желание на монастырской колокольне и послушать истории знаменитых пар.Одно из главных мест для посещения — Высоко-Петровский монастырь. Участникам тура объяснят, как обитель связана с семейными и любовными тайнами российских царей, расскажут о древнем поверье, помогающем в любви. Надо подняться на колокольню и загадать желание — такая возможность представится.Еще одно желание можно задумать у стен Новодевичьего монастыря, у Софьюшкиной башни.Также участники прогулки побывают на Патриарших прудах и в других атмосферных уголках города. Романтическая пауза — на Поцелуевом мосту с бокалом игристого.А для тех, кому хочется еще впечатлений, — канатная дорога на Воробьевых горах. Полное погружение в волшебную атмосферу города гарантировано.Экскурсия начинается у метро "Трубная" и завершается у метро "Пушкинская".
https://ria.ru/20210210/svetlakov-1596714867.html
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любовь, праздник, что посмотреть , музыка, театр, кино и сериалы, знаменитости, бенедикт камбербэтч, роберт дауни-младший, московский дворец молодежи, том хиддлстон, тильда суинтон, москва, сша

Полет над Москвой, квест и ванна. Как устроить необычное свидание

08:00 13.02.2021 (обновлено: 08:19 13.02.2021)
 
© Depositphotos / ArturVerkhovetskiyПодарок в День святого Валентина
Подарок в День святого Валентина - РИА Новости, 1920, 13.02.2021
© Depositphotos / ArturVerkhovetskiy
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости, Анна Нехаева. Многие влюбленные пары в России отмечают День святого Валентина. Но что делать, если свидания в кафе наскучили, а цветов и конфет недостаточно? Варианты есть! Можно "освежить" поход в кино, выбрав необычный фильм, или стать участником романтического спектакля. А еще — пройти таинственный квест или уделить время себе и сыграть главную роль в иммерсивной постановке с одним актером. О нетривиальных способах провести 14 февраля — в материале РИА Новости.

Для необычных влюбленных

Кинотеатр, наверное, самое популярное место свиданий. Но выбор фильма имеет значение. На 14 февраля в афише снова появилась картина 2013 года "Выживут только любовники" Джима Джармуша, уже ставшая классикой.
Это история странной, но поэтичной любви самых стильных вампиров — Адама (Том Хиддлстон) и Евы (Тильда Суинтон). Им несколько сотен лет, они видели инквизицию, лично знали Шекспира и дружат с поэтом Кристофером Марло (Джон Херт). Да, он тоже вампир.
© ARD Degeto Film GmbH (2013)

Хиддлстон и Суинтон в фильме "Выживут только любовники"

Кадр из фильма Выживут только любовники
1 из 3

Хиддлстон и Суинтон в фильме "Выживут только любовники"

© ARD Degeto Film GmbH (2013)
© ARD Degeto Film GmbH/HanWay Films/Pandora Filmproduktion GmbH/ Wenders Images (2013)Кадр из фильма "Выживут только любовники"
Кадр из фильма Выживут только любовники
2 из 3
Кадр из фильма "Выживут только любовники"
© ARD Degeto Film GmbH/HanWay Films/Pandora Filmproduktion GmbH/ Wenders Images (2013)
© Festival de Cannes

Сцена из фильма "Выживут только любовники"

Выживут только любовники (Only Lovers Left Alive)
3 из 3

Сцена из фильма "Выживут только любовники"

© Festival de Cannes
1 из 3

Хиддлстон и Суинтон в фильме "Выживут только любовники"

© ARD Degeto Film GmbH (2013)
2 из 3
Кадр из фильма "Выживут только любовники"
© ARD Degeto Film GmbH/HanWay Films/Pandora Filmproduktion GmbH/ Wenders Images (2013)
3 из 3

Сцена из фильма "Выживут только любовники"

© Festival de Cannes
В современном мире Адам — рокер, живет в Детройте и пишет тягучую, мрачноватую андеграундную музыку. Ева осела в Танжере и наслаждается каждым современным изобретением человечества. Но настает момент, и она летит к возлюбленному в США, чтобы вытащить его из депрессии и передряг. Бонусом к картине идут необычный персонаж Мии Васиковска и небольшая, но яркая роль Антона Ельчина.
© ARD Degeto Film GmbH/HanWay Films/Pandora Filmproduktion GmbH/ Wenders Images (2013)Кадр из фильма "Выживут только любовники"
Кадр из фильма Выживут только любовники - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© ARD Degeto Film GmbH/HanWay Films/Pandora Filmproduktion GmbH/ Wenders Images (2013)
Кадр из фильма "Выживут только любовники"
Фильм считают культовым — благодаря неспешному сюжету, медитативной музыке, аутентичным костюмам, емким и остроумным диалогам. Но главное, конечно, — чувства: Адам и Ева показывают, что истинная любовь длится столетия.
Посмотреть картину на большом экране — настоящее эстетическое удовольствие.
© РИА Новости / Киностудия "Мосфильм

Кадр из фильма режиссера Юрия Чулюкина "Девчата"

Кадр из фильма Девчата
1 из 2

Кадр из фильма режиссера Юрия Чулюкина "Девчата"

© РИА Новости / Киностудия "Мосфильм
© Metro-Goldwyn-Mayer (1939)

Сцена из фильма "Волшебник страны Оз"

Кадр из фильма Волшебник страны Оз
2 из 2

Сцена из фильма "Волшебник страны Оз"

© Metro-Goldwyn-Mayer (1939)
1 из 2

Кадр из фильма режиссера Юрия Чулюкина "Девчата"

© РИА Новости / Киностудия "Мосфильм
2 из 2

Сцена из фильма "Волшебник страны Оз"

© Metro-Goldwyn-Mayer (1939)
Кстати, если 14 февраля решите собраться женской компанией, можно посмотреть в прокате советскую классику, "Девчат", а если c детьми, то голливудского "Волшебника страны Оз".

Для самых романтичных

Для такого свидания подойдет мюзикл за столиками "День влюбленных" в МДМ.
© Фото : официальный сайт мюзикла "День влюбленных"Сцена из мюзикла за столиками "День влюбленных"
Сцена из мюзикла за столиками День влюбленных - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© Фото : официальный сайт мюзикла "День влюбленных"
Сцена из мюзикла за столиками "День влюбленных"
Спектакль переносит вас в Нью-Йорк. Паркетный зал театра превращается в самый настоящий бар на Манхэттене, а зрители — в посетителей. Со стороны вы наблюдаете историю любви обычной пары с обычными желаниями и проблемами. Парень делает предложение девушке, она соглашается, а потом начинается самое интересное: как сделать все празднично, угодить родственникам, не расстроить друзей и при этом остаться довольными.
© Фото : официальный сайт мюзикла "День влюбленных"Сцена из мюзикла за столиками "День влюбленных"
Сцена из мюзикла за столиками День влюбленных - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© Фото : официальный сайт мюзикла "День влюбленных"
Сцена из мюзикла за столиками "День влюбленных"
Зрители становятся участниками красочного девичника, зажигательного мальчишника, смотрят трюки и почти акробатические номера. Что уж говорить о танцах! Их много и разных — самим наверняка захочется присоединиться.
Конечно, будет много романтики, признаний в любви и разных шуток. Героев воспринимаешь как почти родных, ведь их переживания — простые и понятные. К тому же вы узнаете многих актеров: они играли в мюзиклах "Русалочка", "Красавица и чудовище", "Призрак оперы".
© Фото : официальный сайт мюзикла "День влюбленных"Сцена из мюзикла за столиками "День влюбленных"
Сцена из мюзикла за столиками День влюбленных
1 из 3
Сцена из мюзикла за столиками "День влюбленных"
© Фото : официальный сайт мюзикла "День влюбленных"
© Фото : официальный сайт мюзикла "День влюбленных"

Фрагмент из мюзикла за столиками "День влюбленных"

Сцена из мюзикла за столиками День влюбленных
2 из 3

Фрагмент из мюзикла за столиками "День влюбленных"

© Фото : официальный сайт мюзикла "День влюбленных"
© Фото : официальный сайт мюзикла "День влюбленных"

Мюзикл за столиками "День влюбленных"

Сцена из мюзикла за столиками День влюбленных
3 из 3

Мюзикл за столиками "День влюбленных"

© Фото : официальный сайт мюзикла "День влюбленных"
1 из 3
Сцена из мюзикла за столиками "День влюбленных"
© Фото : официальный сайт мюзикла "День влюбленных"
2 из 3

Фрагмент из мюзикла за столиками "День влюбленных"

© Фото : официальный сайт мюзикла "День влюбленных"
3 из 3

Мюзикл за столиками "День влюбленных"

© Фото : официальный сайт мюзикла "День влюбленных"
Но главное — хеппи-энд и беззаботное настроение после просмотра.
"День влюбленных" идет в Московском дворце молодежи.

Для ценителей загадок

Ну а для тех, кто любит открывать новое и разгадывать ребусы, лучшее решение — пойти на квест. Например, "Шерлок против Мориарти".
© Фото : КлаустрофобияФрагмент квеста "Шерлок против Мориарти"
Фрагмент квеста Шерлок против Мориарти - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© Фото : Клаустрофобия
Фрагмент квеста "Шерлок против Мориарти"
Участникам нужно выступить в команде знаменитого детектива против злого гения. Фабула такова: Мориарти сделал машину, чтобы завоевать мир, и намерен испытать ее в Лондоне.
Квест проходит в комнатах с британским антуражем: гобелены, камин, книжные полки и портреты. Игрокам выдают накидку и головной убор в стиле Шерлока. Важно решить, за какого из Холмсов вы играете — Камбербэтча, Дауни-младшего, Ливанова. А девушки могут "перевоплотиться" в Ирен Адлер.
© Фото : КлаустрофобияФрагмент квеста "Шерлок против Мориарти"
Фрагмент квеста Шерлок против Мориарти
1 из 3
Фрагмент квеста "Шерлок против Мориарти"
© Фото : Клаустрофобия
© Фото : Клаустрофобия

Часть квеста "Шерлок против Мориарти"

Фрагмент квеста Шерлок против Мориарти
2 из 3

Часть квеста "Шерлок против Мориарти"

© Фото : Клаустрофобия
© Фото : Клаустрофобия

Сцена квеста "Шерлок против Мориарти"

Фрагмент квеста Шерлок против Мориарти
3 из 3

Сцена квеста "Шерлок против Мориарти"

© Фото : Клаустрофобия
1 из 3
Фрагмент квеста "Шерлок против Мориарти"
© Фото : Клаустрофобия
2 из 3

Часть квеста "Шерлок против Мориарти"

© Фото : Клаустрофобия
3 из 3

Сцена квеста "Шерлок против Мориарти"

© Фото : Клаустрофобия
Организаторы отмечают, что квест абсолютно не страшный, для свиданий — то, что нужно. Идеальный выбор на 14 февраля.
Проходит в ТРЦ "Авиапарк".

Для тех, кто любит себя

Кто сказал, что День святого Валентина — исключительно для двоих? Можно провести его наедине с собой и с пользой, ведь главный человек, который есть у вас, — вы сами.
Для этого подойдет иммерсивный спектакль "Погружение". Проект создала американская компания This Is Not A Theatre Company как постановку для прослушивания в горячей ванне. А потом театральная компания "Импресарио" и Мобильный художественный театр сделали русскоязычную версию.
© "Импресарио"Афиша иммерсивного спектакля "Погружение"
Афиша иммерсивного спектакля Погружение - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© "Импресарио"
Афиша иммерсивного спектакля "Погружение"
Это настоящий театр в ванной для одного актера (то есть для вас). Нужно просто включить получасовую аудиодорожку и расслабиться. Можно слушать запись и в душе или даже в комнате (совет: в этом случае лучше поставить рядом таз с водой и опустить туда ноги).
"Погружение" напоминает медитацию и помогает расслабиться, подумать о себе, мире и просто "перезагрузиться". Чтобы получить "полный экспириенс", можно приготовить чай, кофе или любой другой любимый напиток, положить полотенце под шею или на глаза и зажечь ароматизированные свечи.
Сергей Светлаков - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
10 февраля, 08:00Культура
Сергей Светлаков: на свиданиях должен быть креативный подход
Аудиоспектакль начинается со звуков капающей воды, инструкций по самомассажу головы и музыки — медленной и плавной.
Согласитесь, посвятить себе полчаса, никуда не бежать и не суетиться — бесценное удовольствие.
Аудиоспектакль проходит в ванной в любое время.

Для влюбленных в архитектуру

Если хотите полюбоваться в День святого Валентина снежной вечерней Москвой, отличный выбор — романтическая экскурсия "Дела амурные".
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПрохожие на Третьяковском проезде в Москве, украшенном ко Дню святого Валентина
Прохожие на Третьяковском проезде в Москве, украшенном ко Дню святого Валентина - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Прохожие на Третьяковском проезде в Москве, украшенном ко Дню святого Валентина
Начинается путешествие у метро "Трубная" — за пять часов можно узнать легенды и приметы, связанные с влюбленными, загадать желание на монастырской колокольне и послушать истории знаменитых пар.
Одно из главных мест для посещения — Высоко-Петровский монастырь. Участникам тура объяснят, как обитель связана с семейными и любовными тайнами российских царей, расскажут о древнем поверье, помогающем в любви. Надо подняться на колокольню и загадать желание — такая возможность представится.
© Depositphotos / vvoennyyВид на Лужков мост с Болотной площади зимой
Вид на Лужков мост с Болотной площади зимой
1 из 4
Вид на Лужков мост с Болотной площади зимой
© Depositphotos / vvoennyy
© РИА Новости / Владимир Астапкович

Москвичи гуляют у стен Новодевичьего монастыря

Москвичи гуляют у стен Новодевичьего монастыря
2 из 4

Москвичи гуляют у стен Новодевичьего монастыря

© РИА Новости / Владимир Астапкович
© Фото : официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Московская канатная дорога

Московская Канатная Дорога
3 из 4

Московская канатная дорога

© Фото : официальный портал Мэра и Правительства Москвы
© РИА Новости / Владимир Астапкович

Катающиеся на коньках на Патриарших прудах в Москве

Люди катаются на коньках на Патриарших прудах в Москве
4 из 4

Катающиеся на коньках на Патриарших прудах в Москве

© РИА Новости / Владимир Астапкович
1 из 4
Вид на Лужков мост с Болотной площади зимой
© Depositphotos / vvoennyy
2 из 4

Москвичи гуляют у стен Новодевичьего монастыря

© РИА Новости / Владимир Астапкович
3 из 4

Московская канатная дорога

© Фото : официальный портал Мэра и Правительства Москвы
4 из 4

Катающиеся на коньках на Патриарших прудах в Москве

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Еще одно желание можно задумать у стен Новодевичьего монастыря, у Софьюшкиной башни.
Также участники прогулки побывают на Патриарших прудах и в других атмосферных уголках города. Романтическая пауза — на Поцелуевом мосту с бокалом игристого.
А для тех, кому хочется еще впечатлений, — канатная дорога на Воробьевых горах. Полное погружение в волшебную атмосферу города гарантировано.
Экскурсия начинается у метро "Трубная" и завершается у метро "Пушкинская".
Кадр из фильма Дикая парочка - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
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