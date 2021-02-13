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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210213/patriarkh-1597295702.html
Встреча патриарха и папы дала мощный толчок сотрудничеству, заявили в РПЦ
Встреча патриарха и папы дала мощный толчок сотрудничеству, заявили в РПЦ
Прошедшие пять лет с момента исторической встречи патриарха Кирилла и папы Франциска на Кубе были ознаменованы интенсивным развитием двухсторонних отношений... РИА Новости, 13.02.2021
2021-02-13T01:45
2021-02-13T01:45
религия и мировоззрение
московский патриархат
новости - религия и мировоззрение
отдел внешних церковных связей московского патриархата
римско-католическая церковь
франциск (хорхе марио бергольо)
сирия
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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Прошедшие пять лет с момента исторической встречи патриарха Кирилла и папы Франциска на Кубе были ознаменованы интенсивным развитием двухсторонних отношений Русской православной и Римско-католической церквей, и это взаимодействие по самым разным направлениям будет продолжаться, заявил РИА Новости секретарь по межхристианским отношениям отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата иеромонах Стефан (Игумнов).Первая в истории встреча предстоятелей Русской православной и Римско-католической церквей (РКЦ) состоялась в феврале 2016 года на Кубе, в аэропорту Гаваны.Плоды сотрудничества"Все эти пять лет были отмечены интенсивным развитием взаимодействия между Русской православной церковью и Святым престолом. Сотрудничество развивалось по самым разным направлениям, но каждое из них касается самых актуальных вызовов, с которыми сталкиваются сегодня христиане", - сказал иеромонах Стефан (Игумнов).По его словам, в первую очередь это касается поддержки двумя Церквами тех христиан в разных регионах мира, которые подвергаются гонениям. В частности, отметил представитель ОВЦС, плоды сотрудничества между РПЦ и РКЦ налицо в Сирии, где многократно реализовывались совместные инициативы: проекты по оказанию помощи страдающим христианам, восстановлению разрушенных святынь и оказанию помощи населению Сирии. Например, уже почти завершено сооружение медицинского центра для лечения травмированных детей в Дамаске, сообщил Игумнов.Другим направлением сотрудничества, отметил он, являлись "приложение совместных усилий по отстаиванию традиционных нравственных ценностей". "Это касается как защиты института семьи в ее библейском понимании, так и формулирования общехристианского ответа на такие вызовы, как попытка легализации эвтаназии, другие вопросы из области биоэтики, проблематика искусственного интеллекта, и так далее", - сказал собеседник агентства.Кроме того, развивалось сотрудничество между двумя Церквами в культурной сфере. Так, каждый год в России и в Италии проводились концерты духовной музыки, выставки произведений религиозного искусства и другие просветительские мероприятия."Важнейшим событием за эти годы, имевшим неоценимое духовное и символическое значение, стало принесение в Россию частицы мощей святителя Николая из Бари, где его мощи пребывают. Мы помним, какое внимание со стороны верующих Русской православной церкви было к этому событию", - сказал представитель РПЦ.В течение последнего года, добавил он, знаковым стало сотрудничество Московского патриархата и Ватикана по теме церковного служения в период пандемии. Именно этой теме была посвящена и прошедшая в пятницу онлайн-конференция с участием главы ОВЦС митрополита Волоколамского Илариона и руководителя Папского совета по содействию христианскому единству кардинала Курта Коха, приуроченная к пятой годовщине гаванской встречи. "Стороны обменялись богатым опытом, который был накоплен за этот год в сфере социального служения, а также видением того, какой должна быть реакция Церкви на многообразные вызовы, связанные с пандемией и карантинными ограничениями", - рассказал иеромонах Стефан.В числе вопросов, которые обсуждались, он назвал "проблему того, как в условиях карантинных ограничений чувствуют себя люди с подвижной психикой, то есть склонные к психическим аномалиям". "Это целая большая тема, которая заслуживает внимания, и она, наряду с другими подобными темами, в контексте ответа на вызовы пандемии будет обсуждаться, разрабатываться двумя Церквами", - сказал собеседник агентства."В целом главным итогом пятилетия после Гаванской встречи стало то, что взаимодействие между Русской православной и Римско-Католической церковью, крупнейшими Церквами в христианском мире, находится на подъеме и приносит добрые плоды, которые чувствуют многие люди в разных уголках мира. Это сотрудничество, безусловно, будет продолжаться", - заключил представитель ОВЦС.Гаванская встречаДо 12 февраля 2016 года глава автокефальной Русской церкви ни разу в истории не встречался с папой Римским. Независимый статус Русская церковь де-факто приобрела в 1448 году, когда без согласования с Константинопольской церковью-матерью избрала рязанского епископа Иону митрополитом Киевским и всея Руси (хотя фактически глава церкви находился в Москве).Причиной стал результат Ферраро-Флорентийского собора 1439 года, где Римско-католическая, Константинопольская и некоторые другие православные церкви приняли унию. Подпись под документом поставил в том числе митрополит Киевский Исидор, который вполне мог встречаться с папой Евгением IV. Однако в Московском княжестве унию не приняли, а иерарха сместили. Константинополь признал автокефалию на соборе в Москве в 1589 году. Там же учредили на Руси патриаршество.Лишь спустя почти пять столетий в Гаване патриарх Кирилл - 16-й предстоятель Русской церкви - встретился с папой Франциском, 266-м понтификом. По итогам их двухчасовой беседы была принята совместная декларация из 30 пунктов, в которой было отражено мнение двух предстоятелей по самым разным вопросам: от насущных общественно-политических проблем - положения христиан на Ближнем Востоке и ситуации на Украине – до вопросов сохранения христианских ценностей в современном мире.В Гаване пересеклись маршруты поездок первоиерархов в Латинскую Америку. Папа направлялся в Мексику, а патриарх, помимо Кубы, посетил ряд стран Южной Америки и впервые в истории совершил поездку в Антарктиду.
https://ria.ru/20191030/1560396287.html
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московский патриархат, новости - религия и мировоззрение, отдел внешних церковных связей московского патриархата, римско-католическая церковь, франциск (хорхе марио бергольо), сирия

Встреча патриарха и папы дала мощный толчок сотрудничеству, заявили в РПЦ

01:45 13.02.2021
 
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкВстреча патриарха Московского и всея Руси Кирилла с папой римским Франциском
Встреча патриарха Московского и всея Руси Кирилла с папой римским Франциском - РИА Новости, 1920, 13.02.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Прошедшие пять лет с момента исторической встречи патриарха Кирилла и папы Франциска на Кубе были ознаменованы интенсивным развитием двухсторонних отношений Русской православной и Римско-католической церквей, и это взаимодействие по самым разным направлениям будет продолжаться, заявил РИА Новости секретарь по межхристианским отношениям отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата иеромонах Стефан (Игумнов).
Первая в истории встреча предстоятелей Русской православной и Римско-католической церквей (РКЦ) состоялась в феврале 2016 года на Кубе, в аэропорту Гаваны.

Плоды сотрудничества

"Все эти пять лет были отмечены интенсивным развитием взаимодействия между Русской православной церковью и Святым престолом. Сотрудничество развивалось по самым разным направлениям, но каждое из них касается самых актуальных вызовов, с которыми сталкиваются сегодня христиане", - сказал иеромонах Стефан (Игумнов).
По его словам, в первую очередь это касается поддержки двумя Церквами тех христиан в разных регионах мира, которые подвергаются гонениям. В частности, отметил представитель ОВЦС, плоды сотрудничества между РПЦ и РКЦ налицо в Сирии, где многократно реализовывались совместные инициативы: проекты по оказанию помощи страдающим христианам, восстановлению разрушенных святынь и оказанию помощи населению Сирии. Например, уже почти завершено сооружение медицинского центра для лечения травмированных детей в Дамаске, сообщил Игумнов.
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Другим направлением сотрудничества, отметил он, являлись "приложение совместных усилий по отстаиванию традиционных нравственных ценностей". "Это касается как защиты института семьи в ее библейском понимании, так и формулирования общехристианского ответа на такие вызовы, как попытка легализации эвтаназии, другие вопросы из области биоэтики, проблематика искусственного интеллекта, и так далее", - сказал собеседник агентства.
Кроме того, развивалось сотрудничество между двумя Церквами в культурной сфере. Так, каждый год в России и в Италии проводились концерты духовной музыки, выставки произведений религиозного искусства и другие просветительские мероприятия.
"Важнейшим событием за эти годы, имевшим неоценимое духовное и символическое значение, стало принесение в Россию частицы мощей святителя Николая из Бари, где его мощи пребывают. Мы помним, какое внимание со стороны верующих Русской православной церкви было к этому событию", - сказал представитель РПЦ.
В течение последнего года, добавил он, знаковым стало сотрудничество Московского патриархата и Ватикана по теме церковного служения в период пандемии. Именно этой теме была посвящена и прошедшая в пятницу онлайн-конференция с участием главы ОВЦС митрополита Волоколамского Илариона и руководителя Папского совета по содействию христианскому единству кардинала Курта Коха, приуроченная к пятой годовщине гаванской встречи. "Стороны обменялись богатым опытом, который был накоплен за этот год в сфере социального служения, а также видением того, какой должна быть реакция Церкви на многообразные вызовы, связанные с пандемией и карантинными ограничениями", - рассказал иеромонах Стефан.
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В числе вопросов, которые обсуждались, он назвал "проблему того, как в условиях карантинных ограничений чувствуют себя люди с подвижной психикой, то есть склонные к психическим аномалиям". "Это целая большая тема, которая заслуживает внимания, и она, наряду с другими подобными темами, в контексте ответа на вызовы пандемии будет обсуждаться, разрабатываться двумя Церквами", - сказал собеседник агентства.
"В целом главным итогом пятилетия после Гаванской встречи стало то, что взаимодействие между Русской православной и Римско-Католической церковью, крупнейшими Церквами в христианском мире, находится на подъеме и приносит добрые плоды, которые чувствуют многие люди в разных уголках мира. Это сотрудничество, безусловно, будет продолжаться", - заключил представитель ОВЦС.

Гаванская встреча

До 12 февраля 2016 года глава автокефальной Русской церкви ни разу в истории не встречался с папой Римским. Независимый статус Русская церковь де-факто приобрела в 1448 году, когда без согласования с Константинопольской церковью-матерью избрала рязанского епископа Иону митрополитом Киевским и всея Руси (хотя фактически глава церкви находился в Москве).
Причиной стал результат Ферраро-Флорентийского собора 1439 года, где Римско-католическая, Константинопольская и некоторые другие православные церкви приняли унию. Подпись под документом поставил в том числе митрополит Киевский Исидор, который вполне мог встречаться с папой Евгением IV. Однако в Московском княжестве унию не приняли, а иерарха сместили. Константинополь признал автокефалию на соборе в Москве в 1589 году. Там же учредили на Руси патриаршество.
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Лишь спустя почти пять столетий в Гаване патриарх Кирилл - 16-й предстоятель Русской церкви - встретился с папой Франциском, 266-м понтификом. По итогам их двухчасовой беседы была принята совместная декларация из 30 пунктов, в которой было отражено мнение двух предстоятелей по самым разным вопросам: от насущных общественно-политических проблем - положения христиан на Ближнем Востоке и ситуации на Украине – до вопросов сохранения христианских ценностей в современном мире.
В Гаване пересеклись маршруты поездок первоиерархов в Латинскую Америку. Папа направлялся в Мексику, а патриарх, помимо Кубы, посетил ряд стран Южной Америки и впервые в истории совершил поездку в Антарктиду.
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