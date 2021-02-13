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Суд отложил заседание по делу Навального о клевете на 16 февраля
Суд отложил заседание по делу Навального о клевете на 16 февраля
Мировая судья столичного района Южное Медведково Вера Акимова отложила на 16 февраля заседание по делу Алексея Навального, которого обвинили в клевете на... РИА Новости, 13.02.2021
2021-02-13T09:31
2021-02-13T11:02
россия
фонд борьбы с коррупцией
ив роше
алексей навальный
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Мировая судья столичного района Южное Медведково Вера Акимова отложила на 16 февраля заседание по делу Алексея Навального, которого обвинили в клевете на фронтовика Игната Артеменко.Уже прошло два слушания. Навальный не признает вину, однако на последнем заседании суда он допустил, что мог оскорбить ветерана и других участников ролика в поддержку поправок к Конституции.Он назвал бредом обвинения в клевете и указал, что даже эксперт-лингвист со стороны обвинения назвала его высказывания "оскорбительными, но оценочными".На прошлом заседании по видеосвязи допросили потерпевшего. Судье пришлось прерывать процесс на час с лишним после того, как Артеменко стало плохо. Ему вызвали скорую помощь. Затем часть показаний ветерана зачитала прокурор. Суд также допросил двух свидетелей: соседку Артеменко и его сиделку, которые одними из первых обнаружили "оскорбительные комментарии" подсудимого в Сети. С просьбой отложить заседание до 12 февраля выступила прокурор "из-за окончания рабочего дня".Дело о клевете на ветерана Уголовное дело против Навального возбудили из-за его комментариев к видео в поддержку поправок в Конституцию. Наряду с представителями общественности в нем принял участие ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко. Основателю ФБК* вменяют клевету (часть 2 статьи 128.1 Уголовного кодекса), ему грозит штраф или принудительные работы.После того как Владимир Путин подписал закон об усилении уголовной ответственности за клевету, по этой статье возможно более жесткое наказание — лишение свободы, однако оно не применяется к делам, возбужденным ранее.Навальный сейчас находится в СИЗО, он ожидает вступления в силу решения о замене условного срока по делу "Ив Роше" на реальный — три с половиной года колонии.*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
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россия, фонд борьбы с коррупцией, ив роше, алексей навальный

Суд отложил заседание по делу Навального о клевете на 16 февраля

09:31 13.02.2021 (обновлено: 11:02 13.02.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Бабушкинского суда Москвы / Перейти в фотобанкАлексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда, где идет заседание по делу о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Стоп-кадр видео
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда, где идет заседание по делу о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 13.02.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Бабушкинского суда Москвы
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Мировая судья столичного района Южное Медведково Вера Акимова отложила на 16 февраля заседание по делу Алексея Навального, которого обвинили в клевете на фронтовика Игната Артеменко.
Уже прошло два слушания. Навальный не признает вину, однако на последнем заседании суда он допустил, что мог оскорбить ветерана и других участников ролика в поддержку поправок к Конституции.

"Я высказал свое отношение (к ролику. — Прим. ред.). Это были оценочные суждения. Если не нравятся мои оценочные суждения, они могут считать, что я их оскорбил, пожаловаться на меня. Но никаких сведений я о них не распространял", — заявил Навальный во время допроса в качестве обвиняемого в Бабушкинском суде.

Он назвал бредом обвинения в клевете и указал, что даже эксперт-лингвист со стороны обвинения назвала его высказывания "оскорбительными, но оценочными".
На прошлом заседании по видеосвязи допросили потерпевшего. Судье пришлось прерывать процесс на час с лишним после того, как Артеменко стало плохо. Ему вызвали скорую помощь. Затем часть показаний ветерана зачитала прокурор. Суд также допросил двух свидетелей: соседку Артеменко и его сиделку, которые одними из первых обнаружили "оскорбительные комментарии" подсудимого в Сети. С просьбой отложить заседание до 12 февраля выступила прокурор "из-за окончания рабочего дня".
Алексей Навальный на заседании суда. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 13.02.2021
5 февраля, 15:26
Навальный заявил, что "родственнички" придушат ветерана сегодня ночью

Дело о клевете на ветерана

Уголовное дело против Навального возбудили из-за его комментариев к видео в поддержку поправок в Конституцию. Наряду с представителями общественности в нем принял участие ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко. Основателю ФБК* вменяют клевету (часть 2 статьи 128.1 Уголовного кодекса), ему грозит штраф или принудительные работы.
После того как Владимир Путин подписал закон об усилении уголовной ответственности за клевету, по этой статье возможно более жесткое наказание — лишение свободы, однако оно не применяется к делам, возбужденным ранее.
Навальный сейчас находится в СИЗО, он ожидает вступления в силу решения о замене условного срока по делу "Ив Роше" на реальный — три с половиной года колонии.
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 13.02.2021
12 февраля, 20:41
Навальный признал, что мог оскорбить ветерана
*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
 
РоссияФонд борьбы с коррупциейИв РошеАлексей Навальный
 
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