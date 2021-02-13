https://ria.ru/20210213/navalnysud-1597306963.html

Суд отложил заседание по делу Навального о клевете на 16 февраля

Суд отложил заседание по делу Навального о клевете на 16 февраля

Мировая судья столичного района Южное Медведково Вера Акимова отложила на 16 февраля заседание по делу Алексея Навального, которого обвинили в клевете на... РИА Новости, 13.02.2021

2021-02-13T09:31

2021-02-13T09:31

2021-02-13T11:02

россия

фонд борьбы с коррупцией

ив роше

алексей навальный

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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Мировая судья столичного района Южное Медведково Вера Акимова отложила на 16 февраля заседание по делу Алексея Навального, которого обвинили в клевете на фронтовика Игната Артеменко.Уже прошло два слушания. Навальный не признает вину, однако на последнем заседании суда он допустил, что мог оскорбить ветерана и других участников ролика в поддержку поправок к Конституции.Он назвал бредом обвинения в клевете и указал, что даже эксперт-лингвист со стороны обвинения назвала его высказывания "оскорбительными, но оценочными".На прошлом заседании по видеосвязи допросили потерпевшего. Судье пришлось прерывать процесс на час с лишним после того, как Артеменко стало плохо. Ему вызвали скорую помощь. Затем часть показаний ветерана зачитала прокурор. Суд также допросил двух свидетелей: соседку Артеменко и его сиделку, которые одними из первых обнаружили "оскорбительные комментарии" подсудимого в Сети. С просьбой отложить заседание до 12 февраля выступила прокурор "из-за окончания рабочего дня".Дело о клевете на ветерана Уголовное дело против Навального возбудили из-за его комментариев к видео в поддержку поправок в Конституцию. Наряду с представителями общественности в нем принял участие ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко. Основателю ФБК* вменяют клевету (часть 2 статьи 128.1 Уголовного кодекса), ему грозит штраф или принудительные работы.После того как Владимир Путин подписал закон об усилении уголовной ответственности за клевету, по этой статье возможно более жесткое наказание — лишение свободы, однако оно не применяется к делам, возбужденным ранее.Навальный сейчас находится в СИЗО, он ожидает вступления в силу решения о замене условного срока по делу "Ив Роше" на реальный — три с половиной года колонии.*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

https://ria.ru/20210205/navalnyy-1596188134.html

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россия, фонд борьбы с коррупцией, ив роше, алексей навальный