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Во Франции снимут "Трех мушкетеров"
Во Франции снимут "Трех мушкетеров"
СМИ узнали, что кинопродюсер Дмитрий Рассам и французская киностудия Pathé объединили усилия, чтобы создать очередную экранизацию романа Александра Дюма "Три... РИА Новости, 13.02.2021
2021-02-13T01:46
2021-02-13T01:46
2021-02-13T01:46
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джереми айронс
мила йовович
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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. СМИ узнали, что кинопродюсер Дмитрий Рассам и французская киностудия Pathé объединили усилия, чтобы создать очередную экранизацию романа Александра Дюма "Три мушкетера", сообщает Variety. По информации издания, проект будет состоять из двух частей, а бюджет составит 73 миллиона долларов. Ключевые роли исполнят Франсуа Сивиль, Венсан Кассель и Ева Грин, которая станет коварной Миледи. Полный актерский состав объявят позже. Оба художественных фильма под названиями "The Three Musketeers – D’Artagnan" ("Три мушкетера — Д’Артаньян) и "The Three Musketeers – Milady" ("Три мушкетера — Миледи") снимет режиссер Мартен Бурбулон, создавший комедии "Любовь вразнос" и "Развод по-французски". Сценарий написали Матьё Делапорт и Александр де Ла Пательер. Сейчас фильмы находятся на стадии подготовки к съемкам. Сообщается, что их будут снимать одновременно в конце лета во Франции.Ранее по мотивам произведения французского писателя было создано более 150 экранизаций, первая из них была в 1898 году. В числе самых известных: "Человек в железной маске" (1998) с Леонардо Ди Каприо, Джоном Малковичем и Джереми Айронсом в главных ролях, "Мушкетеры" (2011) с Орландо Блумом и Милой Йовович и, конечно, советский телефильм "Д’Артаньян и три мушкетера" (1978) с Михаилом Боярским.
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михаил боярский, джереми айронс, мила йовович, ева грин, венсан кассель, франция, кино и сериалы, новости культуры
МОСКВА, 13 фев – РИА Новости
. СМИ узнали, что кинопродюсер Дмитрий Рассам и французская киностудия Pathé объединили усилия, чтобы создать очередную экранизацию романа Александра Дюма "Три мушкетера", сообщает
Variety.
По информации издания, проект будет состоять из двух частей, а бюджет составит 73 миллиона долларов. Ключевые роли исполнят Франсуа Сивиль, Венсан Кассель и Ева Грин, которая станет коварной Миледи. Полный актерский состав объявят позже.
Оба художественных фильма под названиями "The Three Musketeers – D’Artagnan" ("Три мушкетера — Д’Артаньян) и "The Three Musketeers – Milady" ("Три мушкетера — Миледи") снимет режиссер Мартен Бурбулон, создавший комедии "Любовь вразнос" и "Развод по-французски". Сценарий написали Матьё Делапорт и Александр де Ла Пательер.
Сейчас фильмы находятся на стадии подготовки к съемкам. Сообщается, что их будут снимать одновременно в конце лета во Франции.
Ранее по мотивам произведения французского писателя было создано более 150 экранизаций, первая из них была в 1898 году. В числе самых известных: "Человек в железной маске" (1998) с Леонардо Ди Каприо, Джоном Малковичем и Джереми Айронсом в главных ролях, "Мушкетеры" (2011) с Орландо Блумом и Милой Йовович и, конечно, советский телефильм "Д’Артаньян и три мушкетера" (1978) с Михаилом Боярским.