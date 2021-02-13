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https://ria.ru/20210213/mushketery-1597186190.html
Во Франции снимут "Трех мушкетеров"
Во Франции снимут "Трех мушкетеров"
СМИ узнали, что кинопродюсер Дмитрий Рассам и французская киностудия Pathé объединили усилия, чтобы создать очередную экранизацию романа Александра Дюма "Три... РИА Новости, 13.02.2021
2021-02-13T01:46
2021-02-13T01:46
михаил боярский
джереми айронс
мила йовович
ева грин
венсан кассель
франция
культура
кино и сериалы
новости культуры
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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. СМИ узнали, что кинопродюсер Дмитрий Рассам и французская киностудия Pathé объединили усилия, чтобы создать очередную экранизацию романа Александра Дюма "Три мушкетера", сообщает Variety. По информации издания, проект будет состоять из двух частей, а бюджет составит 73 миллиона долларов. Ключевые роли исполнят Франсуа Сивиль, Венсан Кассель и Ева Грин, которая станет коварной Миледи. Полный актерский состав объявят позже. Оба художественных фильма под названиями "The Three Musketeers – D’Artagnan" ("Три мушкетера — Д’Артаньян) и "The Three Musketeers – Milady" ("Три мушкетера — Миледи") снимет режиссер Мартен Бурбулон, создавший комедии "Любовь вразнос" и "Развод по-французски". Сценарий написали Матьё Делапорт и Александр де Ла Пательер. Сейчас фильмы находятся на стадии подготовки к съемкам. Сообщается, что их будут снимать одновременно в конце лета во Франции.Ранее по мотивам произведения французского писателя было создано более 150 экранизаций, первая из них была в 1898 году. В числе самых известных: "Человек в железной маске" (1998) с Леонардо Ди Каприо, Джоном Малковичем и Джереми Айронсом в главных ролях, "Мушкетеры" (2011) с Орландо Блумом и Милой Йовович и, конечно, советский телефильм "Д’Артаньян и три мушкетера" (1978) с Михаилом Боярским.
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михаил боярский, джереми айронс, мила йовович, ева грин, венсан кассель, франция, кино и сериалы, новости культуры

Во Франции снимут "Трех мушкетеров"

01:46 13.02.2021
 
© РИА Новости / Асатур Есаянц, Екатерина ЧесноковаФрансуа Сивиль, Ева Грин и Венсан Кассель
Франсуа Сивиль, Ева Грин и Венсан Кассель - РИА Новости, 1920, 13.02.2021
© РИА Новости / Асатур Есаянц, Екатерина Чеснокова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. СМИ узнали, что кинопродюсер Дмитрий Рассам и французская киностудия Pathé объединили усилия, чтобы создать очередную экранизацию романа Александра Дюма "Три мушкетера", сообщает Variety.
По информации издания, проект будет состоять из двух частей, а бюджет составит 73 миллиона долларов. Ключевые роли исполнят Франсуа Сивиль, Венсан Кассель и Ева Грин, которая станет коварной Миледи. Полный актерский состав объявят позже.
Оба художественных фильма под названиями "The Three Musketeers – D’Artagnan" ("Три мушкетера — Д’Артаньян) и "The Three Musketeers – Milady" ("Три мушкетера — Миледи") снимет режиссер Мартен Бурбулон, создавший комедии "Любовь вразнос" и "Развод по-французски". Сценарий написали Матьё Делапорт и Александр де Ла Пательер.
Сейчас фильмы находятся на стадии подготовки к съемкам. Сообщается, что их будут снимать одновременно в конце лета во Франции.
Ранее по мотивам произведения французского писателя было создано более 150 экранизаций, первая из них была в 1898 году. В числе самых известных: "Человек в железной маске" (1998) с Леонардо Ди Каприо, Джоном Малковичем и Джереми Айронсом в главных ролях, "Мушкетеры" (2011) с Орландо Блумом и Милой Йовович и, конечно, советский телефильм "Д’Артаньян и три мушкетера" (1978) с Михаилом Боярским.
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КультураМихаил БоярскийДжереми АйронсМила ЙововичЕва ГринВенсан КассельФранцияКино и сериалыНовости культуры
 
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