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Мишустин утвердил список площадок для центров повышения финграмотности
Мишустин утвердил список площадок для центров повышения финграмотности
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил перечень площадок для создания центров повышения финансовой грамотности населения, сообщает пресс-служба кабмина. РИА Новости, 13.02.2021
2021-02-13T11:42
2021-02-13T11:46
россия
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил перечень площадок для создания центров повышения финансовой грамотности населения, сообщает пресс-служба кабмина."На базе четырёх крупных российских вузов будут созданы федеральные методические центры повышения финансовой грамотности населения. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Отмечается, что в список вошли Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, МГУ имени Ломоносова, НИУ "Высшая школа экономики" и Финансовый университет при правительстве РФ. Перечень вузов предложен Минфином.Методические центры, которые будут организованы на базе этих площадок, займутся дальнейшей разработкой материалов по финансовой грамотности, а также повышением квалификации работающих в школах, колледжах и вузах педагогов и тьюторов. Они в свою очередь будут передавать знания учащимся и студентам.Создание методических центров предусмотрено Стратегией повышения финансовой грамотности. Её цель – создание основ для формирования финансово грамотного поведения граждан как важного условия повышения уровня и качества жизни.
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россия, михаил мишустин, общество

Мишустин утвердил список площадок для центров повышения финграмотности

11:42 13.02.2021 (обновлено: 11:46 13.02.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий АстаховПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции совещание с вице-премьерами РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции совещание с вице-премьерами РФ - РИА Новости, 1920, 13.02.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил перечень площадок для создания центров повышения финансовой грамотности населения, сообщает пресс-служба кабмина.
"На базе четырёх крупных российских вузов будут созданы федеральные методические центры повышения финансовой грамотности населения. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в список вошли Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, МГУ имени Ломоносова, НИУ "Высшая школа экономики" и Финансовый университет при правительстве РФ. Перечень вузов предложен Минфином.
Методические центры, которые будут организованы на базе этих площадок, займутся дальнейшей разработкой материалов по финансовой грамотности, а также повышением квалификации работающих в школах, колледжах и вузах педагогов и тьюторов. Они в свою очередь будут передавать знания учащимся и студентам.
Создание методических центров предусмотрено Стратегией повышения финансовой грамотности. Её цель – создание основ для формирования финансово грамотного поведения граждан как важного условия повышения уровня и качества жизни.
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