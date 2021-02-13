https://ria.ru/20210213/mishustin-1597317434.html
Мишустин утвердил список площадок для центров повышения финграмотности
Мишустин утвердил список площадок для центров повышения финграмотности
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил перечень площадок для создания центров повышения финансовой грамотности населения, сообщает пресс-служба кабмина. РИА Новости, 13.02.2021
2021-02-13T11:42
2021-02-13T11:42
2021-02-13T11:46
россия
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил перечень площадок для создания центров повышения финансовой грамотности населения, сообщает пресс-служба кабмина."На базе четырёх крупных российских вузов будут созданы федеральные методические центры повышения финансовой грамотности населения. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Отмечается, что в список вошли Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, МГУ имени Ломоносова, НИУ "Высшая школа экономики" и Финансовый университет при правительстве РФ. Перечень вузов предложен Минфином.Методические центры, которые будут организованы на базе этих площадок, займутся дальнейшей разработкой материалов по финансовой грамотности, а также повышением квалификации работающих в школах, колледжах и вузах педагогов и тьюторов. Они в свою очередь будут передавать знания учащимся и студентам.Создание методических центров предусмотрено Стратегией повышения финансовой грамотности. Её цель – создание основ для формирования финансово грамотного поведения граждан как важного условия повышения уровня и качества жизни.
https://ria.ru/20210207/investitsii-1596355894.html
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россия, михаил мишустин, общество
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
утвердил перечень площадок для создания центров повышения финансовой грамотности населения, сообщает пресс-служба кабмина.
"На базе четырёх крупных российских вузов будут созданы федеральные методические центры повышения финансовой грамотности населения. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в список вошли Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, МГУ имени Ломоносова, НИУ "Высшая школа экономики" и Финансовый университет при правительстве РФ. Перечень вузов предложен Минфином.
Методические центры, которые будут организованы на базе этих площадок, займутся дальнейшей разработкой материалов по финансовой грамотности, а также повышением квалификации работающих в школах, колледжах и вузах педагогов и тьюторов. Они в свою очередь будут передавать знания учащимся и студентам.
Создание методических центров предусмотрено Стратегией повышения финансовой грамотности. Её цель – создание основ для формирования финансово грамотного поведения граждан как важного условия повышения уровня и качества жизни.