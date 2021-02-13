https://ria.ru/20210213/medpomosch-1597325531.html

На медпомощь застрахованным по ОМС вне Москвы выделили средства

На медпомощь застрахованным по ОМС вне Москвы выделили средства

Правительство России одобрило выделение средств московскому фонду ОМС на оплату оказания медпомощи застрахованным за пределами Москвы в условиях ЧС и при угрозе РИА Новости, 13.02.2021

2021-02-13T12:56

2021-02-13T12:56

2021-02-13T12:56

россия

москва

общество

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Правительство России одобрило выделение средств московскому фонду ОМС на оплату оказания медпомощи застрахованным за пределами Москвы в условиях ЧС и при угрозе распространения опасных для окружающих заболеваний в 2020 году, сообщается на сайте кабмина.Отмечается, что проект распоряжения обусловлен необходимостью обеспечить оплату оказания медпомощи лицам, застрахованным по ОМС за пределами территории Москвы, за период с 1 января по 31 декабря 2020 года."Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210129/oms-1595171118.html

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россия, москва, общество