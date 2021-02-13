https://ria.ru/20210213/mchs-1597322439.html
Правительство выделило МЧС средства на закупку спецтехники
Правительство выделило МЧС средства на закупку спецтехники
Правительство России одобрило выделение МЧС РФ средств на закупку пожарной, спасательной, специальной и авиационной техники, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 13.02.2021
2021-02-13T12:28
2021-02-13T12:28
2021-02-13T12:28
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Правительство России одобрило выделение МЧС РФ средств на закупку пожарной, спасательной, специальной и авиационной техники, сообщается на сайте кабмина."О выделении МЧС России в 2021 году из резервного фонда правительства РФ бюджетных ассигнований для закупки пожарной, спасательной, специальной и авиационной техники... Принять проект распоряжения правительства РФ по данному вопросу", - говорится в сообщении.Отмечается, что проектом распоряжения предлагается выделить в следующем году МЧС России средства для закупки парка пожарной, спасательной, специальной и авиационной техники в связи с ее устареванием.
https://ria.ru/20200427/1570634996.html
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)