https://ria.ru/20210213/mchs-1597322439.html

Правительство выделило МЧС средства на закупку спецтехники

Правительство выделило МЧС средства на закупку спецтехники

Правительство России одобрило выделение МЧС РФ средств на закупку пожарной, спасательной, специальной и авиационной техники, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 13.02.2021

2021-02-13T12:28

2021-02-13T12:28

2021-02-13T12:28

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Правительство России одобрило выделение МЧС РФ средств на закупку пожарной, спасательной, специальной и авиационной техники, сообщается на сайте кабмина."О выделении МЧС России в 2021 году из резервного фонда правительства РФ бюджетных ассигнований для закупки пожарной, спасательной, специальной и авиационной техники... Принять проект распоряжения правительства РФ по данному вопросу", - говорится в сообщении.Отмечается, что проектом распоряжения предлагается выделить в следующем году МЧС России средства для закупки парка пожарной, спасательной, специальной и авиационной техники в связи с ее устареванием.

https://ria.ru/20200427/1570634996.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)