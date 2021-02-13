https://ria.ru/20210213/kommunalschiki-1597341316.html

На юго-востоке Москвы на уборку снега отправили пять тысяч коммунальщиков

На юго-востоке Москвы на уборку снега отправили пять тысяч коммунальщиков

Около 5 тысяч специалистов коммунальных служб устраняют последствия аномального снегопада на юго-востоке Москвы, сообщил журналистам в субботу префект... РИА Новости, 13.02.2021

2021-02-13T16:14

2021-02-13T16:14

2021-02-13T16:14

москва сегодня: мегаполис для жизни

ювао (москва)

андрей цыбин

москва

общество

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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Около 5 тысяч специалистов коммунальных служб устраняют последствия аномального снегопада на юго-востоке Москвы, сообщил журналистам в субботу префект Юго-Восточного административного округа (ЮВАО) столицы Андрей Цыбин.По его словам, работы по очистке дорог и тротуаров организованы в круглосуточном режиме."В округе работает более тысячи единиц спецтехники и около пяти тысяч людей. Главная наша задача – организация беспрепятственного движения транспорта и прохода жителей. Также стоит задача до вечера вывезти более 150 тысяч кубометров снега", - отметил Цыбин.Префект ЮВАО добавил, что для сотрудников коммунальных служб открыты пункты обогрева и питания, на территории округа работают полевые кухни."Сегодня люди работают в круглосуточном режиме, поэтому в округе организовано более 70 пунктов обогрева и питания, работают 25 полевых кухонь. Также мы развозим горячий чай, чтобы специалисты были в комфортных условиях и могли работать в таком непростом режиме", - заключил Цыбин.

https://ria.ru/20210212/moscow-snow-1596864785.html

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Полный КАМАЗ снега: коммунальные службы убирают улицы Москвы Полный КАМАЗ снега: коммунальные службы убирают улицы Москвы 2021-02-13T16:14 true PT0M32S

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ювао (москва), андрей цыбин, москва, общество