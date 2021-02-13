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https://ria.ru/20210213/kommunalschiki-1597341316.html
На юго-востоке Москвы на уборку снега отправили пять тысяч коммунальщиков
На юго-востоке Москвы на уборку снега отправили пять тысяч коммунальщиков
Около 5 тысяч специалистов коммунальных служб устраняют последствия аномального снегопада на юго-востоке Москвы, сообщил журналистам в субботу префект... РИА Новости, 13.02.2021
2021-02-13T16:14
2021-02-13T16:14
москва сегодня: мегаполис для жизни
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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Около 5 тысяч специалистов коммунальных служб устраняют последствия аномального снегопада на юго-востоке Москвы, сообщил журналистам в субботу префект Юго-Восточного административного округа (ЮВАО) столицы Андрей Цыбин.По его словам, работы по очистке дорог и тротуаров организованы в круглосуточном режиме."В округе работает более тысячи единиц спецтехники и около пяти тысяч людей. Главная наша задача – организация беспрепятственного движения транспорта и прохода жителей. Также стоит задача до вечера вывезти более 150 тысяч кубометров снега", - отметил Цыбин.Префект ЮВАО добавил, что для сотрудников коммунальных служб открыты пункты обогрева и питания, на территории округа работают полевые кухни."Сегодня люди работают в круглосуточном режиме, поэтому в округе организовано более 70 пунктов обогрева и питания, работают 25 полевых кухонь. Также мы развозим горячий чай, чтобы специалисты были в комфортных условиях и могли работать в таком непростом режиме", - заключил Цыбин.
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Полный КАМАЗ снега: коммунальные службы убирают улицы Москвы
Полный КАМАЗ снега: коммунальные службы убирают улицы Москвы
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ювао (москва), андрей цыбин, москва, общество

На юго-востоке Москвы на уборку снега отправили пять тысяч коммунальщиков

16:14 13.02.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкУборка снега в Москве
Уборка снега в Москве - РИА Новости, 1920, 13.02.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Около 5 тысяч специалистов коммунальных служб устраняют последствия аномального снегопада на юго-востоке Москвы, сообщил журналистам в субботу префект Юго-Восточного административного округа (ЮВАО) столицы Андрей Цыбин.
По его словам, работы по очистке дорог и тротуаров организованы в круглосуточном режиме.
"В округе работает более тысячи единиц спецтехники и около пяти тысяч людей. Главная наша задача – организация беспрепятственного движения транспорта и прохода жителей. Также стоит задача до вечера вывезти более 150 тысяч кубометров снега", - отметил Цыбин.
Префект ЮВАО добавил, что для сотрудников коммунальных служб открыты пункты обогрева и питания, на территории округа работают полевые кухни.
"Сегодня люди работают в круглосуточном режиме, поэтому в округе организовано более 70 пунктов обогрева и питания, работают 25 полевых кухонь. Также мы развозим горячий чай, чтобы специалисты были в комфортных условиях и могли работать в таком непростом режиме", - заключил Цыбин.
Москва в снегу - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
12 февраля, 10:24Инфографика
Москва в снегу: как город борется со стихиейМосква — один из самых снежных мегаполисов мира. Это доставляет жителям массу неудобств. О том, как город борется со снегом, — в спецпроекте Ria.ru.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниЮВАО (Москва)Андрей ЦыбинМоскваОбщество
 
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