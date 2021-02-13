https://ria.ru/20210213/kommunalschiki-1597341316.html
На юго-востоке Москвы на уборку снега отправили пять тысяч коммунальщиков
На юго-востоке Москвы на уборку снега отправили пять тысяч коммунальщиков
Около 5 тысяч специалистов коммунальных служб устраняют последствия аномального снегопада на юго-востоке Москвы, сообщил журналистам в субботу префект... РИА Новости, 13.02.2021
2021-02-13T16:14
2021-02-13T16:14
2021-02-13T16:14
москва сегодня: мегаполис для жизни
ювао (москва)
андрей цыбин
москва
общество
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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Около 5 тысяч специалистов коммунальных служб устраняют последствия аномального снегопада на юго-востоке Москвы, сообщил журналистам в субботу префект Юго-Восточного административного округа (ЮВАО) столицы Андрей Цыбин.По его словам, работы по очистке дорог и тротуаров организованы в круглосуточном режиме."В округе работает более тысячи единиц спецтехники и около пяти тысяч людей. Главная наша задача – организация беспрепятственного движения транспорта и прохода жителей. Также стоит задача до вечера вывезти более 150 тысяч кубометров снега", - отметил Цыбин.Префект ЮВАО добавил, что для сотрудников коммунальных служб открыты пункты обогрева и питания, на территории округа работают полевые кухни."Сегодня люди работают в круглосуточном режиме, поэтому в округе организовано более 70 пунктов обогрева и питания, работают 25 полевых кухонь. Также мы развозим горячий чай, чтобы специалисты были в комфортных условиях и могли работать в таком непростом режиме", - заключил Цыбин.
https://ria.ru/20210212/moscow-snow-1596864785.html
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Полный КАМАЗ снега: коммунальные службы убирают улицы Москвы
Полный КАМАЗ снега: коммунальные службы убирают улицы Москвы
2021-02-13T16:14
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ювао (москва), андрей цыбин, москва, общество
МОСКВА, 13 фев – РИА Новости.
Около 5 тысяч специалистов коммунальных служб устраняют последствия аномального снегопада на юго-востоке Москвы
, сообщил журналистам в субботу префект Юго-Восточного административного округа (ЮВАО
) столицы Андрей Цыбин
.
По его словам, работы по очистке дорог и тротуаров организованы в круглосуточном режиме.
"В округе работает более тысячи единиц спецтехники и около пяти тысяч людей. Главная наша задача – организация беспрепятственного движения транспорта и прохода жителей. Также стоит задача до вечера вывезти более 150 тысяч кубометров снега", - отметил Цыбин.
Префект ЮВАО добавил, что для сотрудников коммунальных служб открыты пункты обогрева и питания, на территории округа работают полевые кухни.
"Сегодня люди работают в круглосуточном режиме, поэтому в округе организовано более 70 пунктов обогрева и питания, работают 25 полевых кухонь. Также мы развозим горячий чай, чтобы специалисты были в комфортных условиях и могли работать в таком непростом режиме", - заключил Цыбин.