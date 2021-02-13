https://ria.ru/20210213/kommunalschiki-1597336181.html
Подмосковные коммунальщики перешли на круглосуточный режим работы
Подмосковные коммунальщики перешли на круглосуточный режим работы
Коммунальные службы Подмосковья переведены в круглосуточный режим работы для ликвидации последствий снегопада, заявил министр транспорта и дорожной... РИА Новости, 13.02.2021
2021-02-13T15:20
2021-02-13T15:20
2021-02-13T15:21
алексей гержик
общество
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Коммунальные службы Подмосковья переведены в круглосуточный режим работы для ликвидации последствий снегопада, заявил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик."Все дорожные и коммунальные службы перешли на круглосуточный режим работы", - заявил он в эфире канала "Россия 24".По его словам, для уборки снега задействованы 60 тысяч единиц техники и 20 тысяч работников коммунальных службы и дорожных рабочих.
московская область (подмосковье)
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Снежный апокалипсис: как Москву замело за сутки
Снежный апокалипсис: как Москву замело за сутки
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алексей гержик, общество, московская область (подмосковье)