https://ria.ru/20210213/kommunalschiki-1597336181.html

Подмосковные коммунальщики перешли на круглосуточный режим работы

Подмосковные коммунальщики перешли на круглосуточный режим работы

Коммунальные службы Подмосковья переведены в круглосуточный режим работы для ликвидации последствий снегопада, заявил министр транспорта и дорожной... РИА Новости, 13.02.2021

2021-02-13T15:20

2021-02-13T15:20

2021-02-13T15:21

алексей гержик

общество

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Коммунальные службы Подмосковья переведены в круглосуточный режим работы для ликвидации последствий снегопада, заявил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик."Все дорожные и коммунальные службы перешли на круглосуточный режим работы", - заявил он в эфире канала "Россия 24".По его словам, для уборки снега задействованы 60 тысяч единиц техники и 20 тысяч работников коммунальных службы и дорожных рабочих.

московская область (подмосковье)

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Снежный апокалипсис: как Москву замело за сутки Снежный апокалипсис: как Москву замело за сутки 2021-02-13T15:20 true PT0M54S

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алексей гержик, общество, московская область (подмосковье)