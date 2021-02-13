https://ria.ru/20210213/kapitoliy-1597299452.html

Конгресс США наградил полицейского, защищавшего Капитолий при беспорядках

Конгресс США наградил полицейского, защищавшего Капитолий при беспорядках

Сенат США единогласно проголосовал в пятницу за то, чтобы наградить золотой медалью конгресса полицейского Юджина Гудмана, который защищал Капитолий во время... РИА Новости, 13.02.2021

2021-02-13T05:16

2021-02-13T05:16

2021-02-13T05:16

захват капитолия в вашингтоне

капитолий

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 13 фев - РИА Новости. Сенат США единогласно проголосовал в пятницу за то, чтобы наградить золотой медалью конгресса полицейского Юджина Гудмана, который защищал Капитолий во время беспорядков 6 января.Золотая медаль конгресса - одна из двух высших гражданских наград США.Гудман отвлекал участников беспорядков, пока члены конгресса, собравшиеся для утверждения итогов президентских выборов, спешно эвакуировались. В частности, на продемонстрированных в сенате видео видно, что Гудман помешал сенатору Митту Ромни, который направлялся по коридору в ту сторону, где уже находились участники беспорядков.Сам Гудман находился в зале во время принятия решения, сенаторы устроили ему стоячую овацию.Сенат рассматривает импичмент бывшему президенту США Дональду Трампу, который обвиняется в подстрекательстве толпы к беспорядкам 6 января. Трамп свою вину отрицает. Как ожидается, сенат может проголосовать по вопросу об импичменте уже на выходных.

https://ria.ru/20210211/evakuatsiya-1596920913.html

сша

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капитолий, сша, в мире