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Энергосистема Москвы работает штатно, заявил заммэра Бирюков
Энергосистема Москвы работает штатно, заявил заммэра Бирюков
Вся городская энергосистема работает штатно, несмотря на сильный снегопад, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 13.02.2021
2021-02-13T12:13
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москва
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Вся городская энергосистема работает штатно, несмотря на сильный снегопад, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Вся городская энергосистема: подача тепла, энергии, газа, воды - работает в штатном режиме. Есть резервы, есть мощности. Работают аварийные службы с тем, чтобы не допустить каких-то аварийных отключений, аварийных сбоев с подачей на объекты жизнеобеспечения", — сообщил Бирюков.
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петр бирюков, москва, общество

Энергосистема Москвы работает штатно, заявил заммэра Бирюков

12:13 13.02.2021 (обновлено: 12:23 13.02.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВид со смотровой площадки на Воробьевых горах в Москве
Вид со смотровой площадки на Воробьевых горах в Москве - РИА Новости, 1920, 13.02.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Вся городская энергосистема работает штатно, несмотря на сильный снегопад, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Вся городская энергосистема: подача тепла, энергии, газа, воды - работает в штатном режиме. Есть резервы, есть мощности. Работают аварийные службы с тем, чтобы не допустить каких-то аварийных отключений, аварийных сбоев с подачей на объекты жизнеобеспечения", — сообщил Бирюков.
Коммунальщики вручную и с помощью техники начали уборку после сильного снегопада в Москве - РИА Новости, 1920, 13.02.2021
Вчера, 08:53
В Москве с начала снегопада выпало свыше трети месячной нормы осадков
 
Петр БирюковМоскваОбщество
 
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