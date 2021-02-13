https://ria.ru/20210213/energosistema-1597320956.html
Энергосистема Москвы работает штатно, заявил заммэра Бирюков
Энергосистема Москвы работает штатно, заявил заммэра Бирюков
Вся городская энергосистема работает штатно, несмотря на сильный снегопад, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 13.02.2021
2021-02-13T12:13
2021-02-13T12:13
2021-02-13T12:23
петр бирюков
москва
общество
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Вся городская энергосистема работает штатно, несмотря на сильный снегопад, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Вся городская энергосистема: подача тепла, энергии, газа, воды - работает в штатном режиме. Есть резервы, есть мощности. Работают аварийные службы с тем, чтобы не допустить каких-то аварийных отключений, аварийных сбоев с подачей на объекты жизнеобеспечения", — сообщил Бирюков.
https://ria.ru/20210213/rekord-1597304369.html
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петр бирюков, москва, общество